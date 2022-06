Pečinka a Michopulos končí spolupráci s Reflexem, nedohodli se na podmínkách pro podcast

Bohumil Pečinka, komentátor a nejvýraznější tvář Reflexu, rezignoval na pozici zástupce šéfredaktora tohoto společenského časopisu vydavatelství Czech News Center (CNC). Na webu a sítích Reflexu se už nebude objevovat ani populární podcast Kecy & politika, který Pečinka připravuje od loňského jara s někdejším politickým marketérem Petrosem Michopulem. Autoři ho budou rozvíjet po vlastní ose. Pečinka bude do Reflexu přispívat už pouze externě. Redakci, kde strávil přes čtvrt století, opouští podle svých slov z poloviny kvůli únavě, z poloviny právě kvůli sporu o podcast.

Jádrem pře je to, komu podcast patří. Pravidelné rozpravy nad tuzemskou politikou, s nimiž původně přišel Michopulos, se skrze Pečinku propojily s Reflexem. Autoři ale nedostávali honoráře, na podzim si proto založili účet na platformě Gazetisto, kde začali části epizod skrývat za platební bránu. Gazetisto stejně jako Reflex patří do mediálního holdingu Czech Media Invest (CMI). Autoři podcastu se ale nedokázali s vydavatelstvím dohodnout, jak si dělit zisky z předplatných a jak bude mediální dům Daniela Křetínského podcast nadále rozvíjet. Teď snahy o dohodu definitivně končí, a s ní i přítomnost Keců & politiky na webu Reflexu, kde se objevovaly nezpoplatněné části pořadu.

„Naše představy o rozvoji podcastu byly odlišné,“ komentuje Pečinka stručně konec spolupráce. Nešlo podle něho pouze o podíl z abonmá, ale i závazek vydavatelství, jak podcast inzerovat nebo jak mohou autoři využívat datové oddělení. Podobná slova volí Tomáš Stránský, jeden ze dvou šéfů vydavatelství Czech News Center, dceřinné společnosti CMI: „Nenašli jsme následnou společnou cestu podcastu Kecy a politika a našich CNC platforem. Bohumil Pečinka ho tak společně s Petrosem Michopulosem budou nadále provozovat na soukromé bázi.“

„Chceme 10.000 předplatitelů“

Pečinka se tak stává prvním novinářským matadorem v Česku, kdo vymění zavedenou redakci za solitérní publikování na předplatitelské platformě. „Chystáme vlastní studio na Vinohradech. Techniku už máme, protože nám vydavatelství na začátku řeklo, že nemá peníze ani techniku, postupně jsme si ji proto nakupovali,“ popisuje Pečinka. Předplatné za 149 Kč měsíčně autoři nenabízí pouze na Gazetistu, ale i na konkurenční platformě Pickey. Přešli na ni kvůli technickým problémům s Gazetistem, které už se vyřešily, oba kanály ale nechávají nadále otevřené. Poměr předplatitelů odhadují na 3,5:1 pro Gazetisto. Na něm mohou i přes rozchod s vydavatelstvím pokračovat, jak Médiáři potvrdil šéfredaktor Info.cz Michal Půr, který má platformu Gazetisto na starosti.

Kolik mají Kecy & politika celkem abonentů, tvůrci podcastu říct nechtějí. „Náš plán je 10.000 předplatitelů. To dnes zdaleka nemáme,“ podotýká Michopulos, někdejší spolupracovník ČSSD za éry Miloše Zemana, kterého dnes živí dřevozpracující firma. Kecy & politika ale nežijí pouze z předplatného, z něhož navíc provozovatelům platforem odvádějí mezi 15 a 30 % z vybraných peněz.

Tvůrci vlastním nákladem vydali stejnojmennou knihu, teď ji čeká dotisk a plánují i další publikaci. Prodávají též trička a hrnky (opatřené typickým „X“ vlastním Reflexu, na internetu už z jejich loga „X“ zmizelo) a vyráží na turné po klubech a kulturních domech po republice. „Nedávno jsme přivítali pětitisícího návštěvníka, na září máme domluvených už sedm výjezdů,“ vyjmenovává Pečinka. Michopulos zároveň dodává, že to všechno platili z vlastních peněz: „Když nepočítám jen techniku, ale i knihy, merch nebo vlastní reklamu na sítích, máme v tom zhruba milion korun. To jsou čistě naše investice.“

„Odchod nám zvětší svobodu“

Konec spolupráce s Reflexem podle Michopulose podcast nepoškodit nemusí. „Lidé přešli z webu a tamního Youtube na Spotify a Apple Podcats, vrátili jsme se tak i vysoko do žebříčku,“ popisuje. Celý projekt podle něj potřebuje rozvíjet, aby „nezajímal pouze lidi z Twitteru“. Jednu nohu rozvoje tvoří obsah: k pravidelným úterním debatám obou tvůrců nedávno přibyly rozhovory s třetím člověkem (nazvané Tři mačety) a setkání s předplatiteli (Back Stage), do budoucna by mělo dojít i na víc videa. Druhou nohu představují sociální sítě: TikTok a Instagram. „Bez toho to dnes nejde,“ míní Michopulus s tím, že samotní tvůrci v tiktokových videích vystupovat nejspíš nebudou.

Podcasty či videa by měly i nadále zůstat bez reklam. „U politického podcastu vždy hrozí podezření ze spojení s něčími zájmy. Je jedno, jestli jde o firmy nebo advokáty. To nechceme. Odchod od vydavatelství nám v tomto ohledu ještě zvětšuje svobodu, protože i zájmů majitele se dotýkáme,“ uvažuje Michopulos.

Jeho kolega Pečinka s Reflexem aspoň externě svázaný zůstane. „Nemohl bych tam teď jako zástupce šéfredaktora zůstat, současně pouze s tím můj odchod nesouvisel,“ říká s odkazem na únavu. Nadále bude psát komentáře a politické reportáže, po letech si dokonce nechal vystavit akreditaci do poslanecké sněmovny. „Bohumil zůstává politickým komentátorem a politickým reportérem Reflexu, který se bude nadále podílet na jeho názorové profilaci, končí pouze jeho manažerské povinnosti spojené s funkcí zástupce šéfredaktora a řízení politické rubriky,“ stojí v oficiálním vyjádření šéfredaktora Reflexu Marka Stoniše.