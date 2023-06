Pečinka a Michopulos: Lidi si potřebují o politice povídat. Suplujeme tradiční média i politiky

„Je to experiment, nevíme, kdy to skončí, ale jdeme do toho fulltime,“ říká o populárním českém podcastu Kecy a politika Bohumil Pečinka, jeden ze dvou jeho protagonistů a dlouholetý politický komentátor Reflexu. Druhý z hlasů Keců a politiky Petros Michopulos, bývalý politický marketér (pracoval na dvou úspěšných volebních kampaních ČSSD v letech 1996 a 1998) a posléze konzultant, tvrdí, že politika jako téma v podcastovém světě není a nebude hlavní proud: „Mainstream podcastu jsou všude na světa krimi a záhady, politika hraje druhé třetí housle.“ Pečinka ale na základě zkušenosti se dvěma roky vlastního podcastu dokládá, že nehledě na to se v Česku ukazuje, že zájem o politiku je obrovský. Soudí tak nejen podle sto padesáti až dvou set tisíc posluchačů týdně u hlavního, úterního pořadu Keců a politiky (kromě něj vydávají též díly s hostem Tři mačety a nově též rozhovory Kecy a kámoši), ale také na základě živých vystoupení s publikem v nejrůznějších koutech Česka, kterých mají Pečinka s Michopulosem za dva roky na kontě přes sedmdesát.

Sledujte celý videorozhovor

„Dva důležité poznatky: průměrná návštěva je tam tak sto třicet, sto padesát lidí a třicet procent z toho jsou lidi do 25 let a padesát procent jsou ženy. To vyvrací dva mýty, totiž že mladí se nezajímají o politiku a ženy se nezajímají o politiku,“ myslí si Bohumil Pečinka. „Kdybychom nezačali těsně po covidové éře, kdy byl utlumen společenský život, možná nenaskočíme na takovou vlnu. Cítíme obrovskou potřebu lidí nebýt jenom na sociálních sítích a povídat si o politice. Lidé si nevystačí jenom s tím, nadávat si na Twitteru.“

„Suplujeme práci dvou skupin lidí,“ doplňuje Petros Michopulos. „Jednak části tradičních médií, která úplně upustila od toho, aby sdílela kontextové informace, které dovysvětlí hardcore zpravodajství, jehož je dnes tak moc, že je pro lidi nesrozumitelné a nepřehledné. Ti proto nedokážou v záplavě informací vybrat, co je důležitá zpráva a co ne. Druhou skupinou jsou politici, kteří – a to není novinka – až na výjimky úplně rezignovali na jakoukoli komunikaci s lidmi. Dvacet let jsou bez kontaktu se svými volenými zástupci, ti jim nemůžou nadávat, nemůžou se jich na nich zeptat, nemůžou jim říct, co je trápí. Chodí to říkat nám.“

Podcast Kecy a politika loni odešel z mediálního domu Czech News Center a jeho předplatitelské platformy Gazetisto a vydal se sólo. Pronajímá si studio na pražských Vinohradech a přesunul se na platformu Pickey. Části vydávaných pořadů dává zdarma na YouTube, pro propagaci využívá sociální sítě Instagram a také TikTok. Žije čistě z peněz od lidí, předplatné tvoří 90 % jeho příjmů, zbytek jsou výnosy ze zmíněných veřejných vystoupení, v podstatě přitom reinvestované do pořádání takových setkání. Tvůrci podcastu nechtějí žádné příjmy od inzerentů a v zájmu komfortu konzumentů nevyužívají ani reklamy na YouTube, kde jeho videa mívají desítky tisíc přehrání (měsíční průměr kanálu je kolem sta tisíc přehrání).

Jsme v přechodné fázi. Přijde koncentrace?

Pečinka se s Michopulosem rozcházejí v hodnocení, co bude dál. „Skončila éra charakterizována dominancí tradičních médií, tisku a televize. Teď jsme v přechodné fázi, odhaduju, že bude trvat dva až pět let, než velká vydavatelství pochopí, že chtějí-li hrát důležitou roli a mít ve veřejném prostoru vliv, začnou trh [podcastů] koncentrovat. V této mezifázi je vše roztříštěné, každý dělá něco, má vlastní studio, najímá si je. Koncentrace nastane, když velcí hráči s miliardami v zádech začnou skupovat menší mediální startupy. A začnou jimi ve svých vydavatelstvích nahrazovat umírající tištěná média. Budou muset úplně změnit obsah své práce a do svého portfolia nakoupí úplně jiné tituly. Protože kvůli své zkostnatělosti je nejsou schopni vyrobit,“ míní Bohumil Pečinka.

Petros Michopulos je přesvědčen, že „k efektivní koncentraci nakonec nedojde, protože v ní nedochází ani v Americe“: „Technologické startupy potřebují investice. Obsahové startupy je nepotřebují. Moderní distribuční technologie prioritizují decentralizovaný obsah, všechny sociální platformy dnes tak fungují. Je proto jedno, zda podcast natočil někdo za velké peníze v CNC, Mafře nebo na Novinkách, obsah se totiž konzumuje úplně stejně jako podcast Čestmíra Strakatého, náš nebo kohokoli jiného. Výhoda velkého vydavatelství se tu naprosto ztrácí.“

Úspěch Keců a politiky podle Michopulose netkví ve formátu, trik je podle něj v tom, že je přizpůsobený tvůrcům: „Není to žádný specifický formát, vychází z toho, jací my dva jsme. Takový formát nemůžete nutit dělat Václava Moravce. Když se média budou snažit dělat něco podobného s vlastními lidmi, nakonec narazí na to, že jejich lidi potřebují jiný formát. A pokud v tradičních vydavatelstvích nebude nikdo, kdo bude schopen lidi takto detekovat, vždy je bude tlačit do reverzního kopírování něčeho, co jim nebude sedět. Pokud se formát nepřizpůsobí tomu, jaké máte lidi, vždy to bude vypadat kostrbatě a nebude to úspěšné tak, jak by si vydavatelství přála.“

Tradiční mediální domy, míní Michopulos, se v produkci podcastů potýkají s formou, kterou neumějí logicky proto, že jsou podle něj historicky nastavené na standardní editoriální výstupy. Tvorba a distribuce dnešních úspěšných obsahových konceptů přitom využívá platformy, které fungují na principu zábavy. Podcasty, mají-li uspět, tak mohou být i o vážných věcech, ale musejí být zabalené tak, aby posluchače, respektive diváky bavily, míní Michopulos. „Podcasty jsou showbyznys se vším všudy. Je úplně jedno, jaký mají obsah, jestli se v nich bavíme o historii, o politice, o muzice, o krimi. Je to showbyznys, protože se šíří showbyznysovým kanálem, lidi si je pouští na platformách, kde se šíří písničky nebo filmy. To je showbyznys, to není zpravodajství. Lidi mohou konzumovat obsah, který vychází ze zpráv, ale je to pořád showbyznys. A všechno kolem je showbyznys,“ tvrdí Michopulos se svou obvyklou naléhavostí. „Showbyznys je forma prezentace a dopravení obsahu ke konzumentovi, nejsou to noviny nebo dokument v televizi.“

„My dva neděláme mluvenou žurnalistiku. Nikdo na světě v téhle branži nedělá mluvenou žurnalistiku,“ prohlašuje. „Dokud se ji [mediální domy] budou snažit dělat – a nemůžou nic jiného, protože nikoho jiného [než žurnalisty] v redakcích nemají –, bude to pořád dokola totéž. Pokus, nic, pokus, nic, další pokus, zase nic. Nutí lidi skákat do bazénu, když celý život trénovali hod oštěpem, jak to tak asi dopadne? Možná se neutopí, většina z nich pravděpodobně dokáže přeplavat na druhou stranu a vylézt z bazénu, a to bude jediný výsledek. Nezaplavou žádný čas a nebudou schopni plavat v dráze. To je ten rozdíl.“

Bohumil Pečinka – se třemi dekádami zkušeností právě z tradičních médií – je smířlivější: „Třicet let dělám názorovou žurnalistiku, jen teď ji dělám jinou formou, jinými prostředky, které si nadiktovaly nový životní styl lidí a nové technologie.“ Zároveň připouští, že dosavadní standardní formy ztratily pro čtenáře na zajímavosti, což nahrazují právě méně formální a i proto najednou tak populární podcasty: „Dodáváme zdánlivě nahodilým věcem, které se dějí všude kolem nás, kontexty a vyprávíme to přes příběhy, to je to, co nám v době totální fragmentarizace našich životů chybí.“

Tvůrci podcastu Kecy a politika mluví o tom, kolik lidí jim platí, jestli se na růstu předplatného projevují jednotlivá témata či sezónnost nebo taky jestli někdy budou vystupovat v O2 Areně.

