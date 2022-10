„Pěkné oživení města,“ kvitují reklamní kati muraly pro „Déemko“ v Praze a Plzni

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 39. týden 2022 Drawetc, Wavemaker: Síla inspirace (60 %)

značka, klient: DM Drogerie Markt Weareginger: Svoboda, soběstačnost, volnost pohybu (58 %)

značka, klient: Centrum Paraple McCann Prague: Bexsero adolescenti (53 %)

značka: Bexsero, klient: GlaxoSmithKline

Publicis Groupe: Prověřeno generacemi (52 %)

značka: Paralen, klient: Opella Healthcare Czech LuckyU: Nepřeplácejte (48 %)

značka, klient: Srovnejto.cz S nabídkou hodnotit obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 10 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. „Déemko“ s velkými malbami v Praze, Brně a Plzni

Drogerie DM se rozhodla pro netradiční řešení mezinárodní kampaně Zažij sílu inspirace ve venkovním prostoru. Cílem bylo rozzářit vybraná místa a akcentovat hlavní hodnoty, na kterých značka stojí - tedy udržitelnost a ochranu životního prostředí, ve spojení s krásou a originalitou. V Praze a v Plzni tak vzniklo několik velkoplošných maleb (mural art) vyhotovených ekologickými barvami Airlite. „V celoroční kampani Zažij sílu inspirace pohlížíme na inspiraci jako na emocionální podporu. Je pro nás zdrojem nových podnětů a nápadů nejen v oblasti krásy, ale ve všech ohledech lidského života. Smyslem kampaně je pomoci nejen zákazníkům, ale i spolupracovníkům najít sama sebe a ve změnách vidět příležitosti. Mural art se pro nás stal skvělou prezentací myšlenek kampaně a otázek, kde lidé čerpají inspiraci,“ vysvětluje Jiří Peroutka, manažer komunikace DM. Ten s myšlenkou využití mural art jako součástí kampaně oslovil agenturu Wavemaker loni v létě. „Ve spolupráci s GroupM Creative Solutions jsme zajistili komplexní řešení a realizaci celého projektu,“ přibližuje Kristýna Habešová, account manažerka Wavemakeru. „Pečlivě jsme pro klienta připravovali celkovou strategii – od rozvíjení myšlenky, propojení do online světa, výběru a briefování ilustrátorů, volbu tradiční i netradiční lokace, zajištění veškerých možných povolení, realizace navazujícího eventu až po takové detaily jako ladění odstínů výsledných barev s pražskými památkáři a výběr hudby na oslavu v podobě eventu. Hlavním tématem celého projektu je propojení krásy a inspirace, které ožilo v originálním stylu každého umělce.“ Ve spolupráci s výtvarníky ze studia Drawetc vznikly malby na plochách v Praze v ulici Milady Horákové u zastávky metra Hradčanská v Plzni na pilířích mostu na náplavce řeky Radbuzy a na vybraných prodejnách v Praze, Plzni a Brně. Ilustraci, která vznikla v Praze, nakreslil Marek Kulhavý, známý také jako Mára Čmára, který se inspiroval Botticelliho obrazem Zrození Venuše. V Plzni pomalovala tři pilíře mostu výtvarnice Yeve. Pod vedením studia Drawetc vznikly také malby na prodejnu v plzeňské Galerii Slovany, kterou ilustroval Adam Kaňovský, a na prodejnu na Náměstí Svobody v Brně. Autorkou brněnské malby je Tereza Kovandová. Vznik jednotlivých maleb zdokumentovalo Full Art Studio.

Pěkné oživení města. Jen houšť!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Myslím, že toto je aktivita, která nejvíc zajímavá pro tvůrce (jak práce, tak fakturace). Z reklamního pohledu jsou to vyhozené peníze.

Tomáš Vacek (Contexto)

Ačkoliv je DM už navždycky Depeche Mode, za tohle by se ani Depešáci nestyděli! Moc pěkný čáry toho Máry!

Petr Laštovka

DM je prostě láska a ty malby jsou nádherné. Je osvěžující vidět v záplavě všudypřítomného vizuálního smogu kapku opravdového umění.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Čirá radost a nadšení. Jen tak dál.

Filip Huněk (Actum Digital)

Za celý obor musím ocenit, že to je hezké a opravdu to zkrášluje prostředí okolo nás, což se prostě o spoustě reklam říct nedá. Bohužel, ze stránky za QR kódem jsem nepochopil, proč to vzniklo. Na koncového zákazníka to z hlediska zmiňované udržitelnosti a inspirace nemá vliv.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Je reklama umění? Nebo umění reklamou? Tohle mně zase připomnělo tu dávnou polemiku. Každopádně je pěkný vidět za vytvořenym kusem reklamnim výtvorem reálný autory/umělce. Good job, drafci a vejvmejkři.

Ondřej Souček

Mně se to fakt líbí. Hyzdit města BB, výstrčkama, světélkama apod. umí každý. Pak všechno vypadá jak cirkus. Udělat pak něco, z čeho se vám nesrolují ponožky hrůzou, je docela pokrok. Máte u mě plus.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Tomu neuvěříte! Pomalovali plonkové zdi a štíty u prodejen! Rozhodně lepší, než kdyby koukali na špinavý fleky. A pak píáristi vysvětlili v přiloženém traktátu smysl kampaně. To mám rád, když mi smysl kampaně musí osvětlit bokem, protože ze samotné jaksi neplyne. To tam budou postávat a objasňovat nešťastníkům, co jsou okolo? Lepší, než kdyby koukali do fleků na zdi. No a?

Vilém Rubeš

2. Centrum Paraple využilo předvolební atmosféru

Nová kampaň Centra Paraple se inspirovala tonalitou politických reklam a využila období před zářijovými komunálními a senátními volbami, aby oslovila nové dárce. Vytvořila ji agentura Weareginger s kreativním ředitelem Jiřím Langpaulem, kterého oslovil ředitel centra David Lukeš. Přišli o svobodu, soběstačnost i volnost pohybu, přesto je s vaší podporou mohou získat zpátky – to je hlavní myšlenka kampaně, která má za cíl rozšířit základnu dárců. Centrum, které bylo založeno v roce 1994 Zdeňkem Svěrákem a Svazem paraplegiků, se věnuje klientům po náhle vzniklém poškození míchy. Propracovaným systémem péče je vrací zpátky do života. Učí je znovu základním schopnostem jako třeba jak se obléci, otevřít si jogurt nebo se vysprchovat. Tato péče je nákladná, úhrady od zdravotních pojišťoven, státní dotace a platby od samotných klientů ji nepokryjí. Až 50 % svého rozpočtu dofinancovává Paraple z příspěvků a darů. Proto je kampaň zaměřena právě na oslovení nových pravidelných dárců. „Bez nich jednoduše centrum nemůže fungovat,“ říká ředitel David Lukeš a dodává, „V České republice je 15.000 lidí s poškozením míchy a každým rokem přibývá kolem 300 nových případů a těm je potřeba se plně věnovat. Aby se i jen jediný člověk s poraněním míchy dokázal aspoň částečně vrátit do života, stojí úsilí mnoha odborníků a samozřejmě spoustu peněz.“ Kampaň běžela v předvolebním období, a proto chtěla na první pohled získat pozornost provokací na obecné politické rovině. „Žijeme v politicky turbulentních časech a otázky svobody, soběstačnosti a volnosti pohybu jsou aktuálními celospolečenskými tématy. Politici si navíc berou ‚potřebné‘ za rukojmí zcela běžně, a proto jsme se s Centrem Paraple rozhodli, že to jednou v rámci politického Super Bowlu zkusíme otočit. Proto nám estetika a specifická heslovitost politických kampaní přišly být na místě,“ doplňuje kreativní ředitel Jiří Langpaul. Kampaň se opřela o výzkumy, které ukazují, že pro většinu dospělé populace je nejhorší představou být na někom závislý - ať už fyzicky, mentálně či politicky. Hesla byla zvolena tak, aby ostatní vedla k asociaci, která by jim pomohla vžít se líp do situace, v níž si lidé s postižením ocitají.

Rozhodně zajímavý nápad. Cením!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Chápu záměr, ale ta exekuce moc nefunguje. Myslím, že k tomu, že se jedná o Paraple, se skoro nikdo nedobere...

Tomáš Vacek (Contexto)

To je strašně dobrý!

Petr Laštovka

Provokativní minimalismus? Moje srdíčko zaplesalo! V jednoduchosti je krása a české ulice tuto jednoduchost potřebují jako sůl. Posílám jeden „klobouček“ z Brna.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Uf, záměr dobrej, nápad dobrej, a pak dojde na realizaci, a tady si troufám tvrdit, že běžný občan, znaven politickou komunikací, tyhle reklamy rád mine, aniž by jim věnoval větší pozornost. Pokud je tedy vůbec zaregistruje.

Filip Huněk (Actum Digital)

Mám pro tenhle typ reklam slabost. Je to výrazné, jasné a bezvadně udělané. Tleskám.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Nápad kreativně dobrý, ale fungovalo to? Osobně jsem během volebních kampaní reklamně oslepl. To je jako prodávat plavky o Vánocích.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Klasicky vystavěný reklamní copy, který mi připomnělo, že po světě ještě choděj copywriteři, stavící na pevnejch základech z dob, kdy jú ťúb, jú ťúb jenom vyhoukávaly sovy za památnou vilou Leo Burnett na Hřebenkách. Zní to jak z devadesátek, vypadá to jak z devadesátek, a jo, je to boží jak celý devadesátky.

Ondřej Souček

Takové nijaké, jakoby neodpracované. Typologie mdlá, ten červený strip se blbě čte, je to docela nepříjemné pro oči, šedivé, nikde žádná emoce. Zklamání.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Je to jemné, na mě až příliš, a maličko inzerát místo plakátu, ale na citylightech by mě to trklo a přimělo, abych si to dočetl, pokud bych ty titěrné bukvičky byl schopen přečíst. Ale jo.

Vilém Rubeš

3. GSk připomíná vakcíny pro meningokoku

Česko se stalo první zemí na světě, kde je očkování proti invazivnímu meningokokovému onemocnění pro adolescenty ve věku 14 let plně hrazeno z veřejného zdravotnictví. To bylo impulsem pro farmaceutickou společnost GSK, aby tuto informaci dostala mezi širokou veřejnost. S agenturou McCann Prague dlouhodobě spolupracuje na značce Bexsero a cílem nové kampaně byla osvěta o tomto závažném onemocnění směrem k náctiletým a jejich rodičům a informace o možnosti očkování do jednoho roku věku i mladistvým hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. Kampaň zobrazuje nejčastější situace, ve kterých se dospívajících vystavují riziku spojenému se způsobem přenášení nemoci. Prezentuje, jak rychle může meningokok změnit bezstarostný život dospívajícího. Kampaň odstartovala na jaře printovými vizuály a televizními spoty o délce 30 vteřin. S podzimem se znovu připomíná ve zkrácené délce 15 vteřin a poběží do konce listopadu. „Nemohli jsme cílit přímo na mladé, ale spíš apelovat na jejich rodiče, proto jsme se rozhodli poukázat zejména na rizikové faktory v jejich životě, kvůli kterým jsou adolescenti jednou z nejohroženějších skupin. Zároveň jsme se snažili poukázat na rychlost, zrádnost a závažnost invazivního meningokokového onemocnění. V této souvislosti jsme připravovali i klíčové vizuály,“ doplňuje Lucie Hnyková, brand manažerka GSK.

Výborná kampaň, skvěle natočená a zpracovaná. A především přesvědčivá. Přiznám se, že na jejím základě pravděpodobně nechám očkovat svého čtrnáctiletého syna...

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Tak jo, opět dobře odvedené řemeslo, avšak nic převratného.

Tomáš Vacek (Contexto)

Slušný, slušný. Jde to pěkně pod kůži. Doslova. A jedna práskačka: ta dívka, co jí ten nezbeda ukusuje sendvič, tak ta se líbá v reklamě na Raiffku, samozřejmě.

Petr Laštovka

Skvěle zpracovaný - spot i print. Preferuju tento typ kampaně, kdy se nedělají opičky okolo, ale sdělení je jasný a stručný v pár sekundách. K tomu zacílit na emoce a je to!

Michaela Luňáčková (Cognito)

Svět je v podstatě nebezpečné místo a jediné, jak jej můžete přežít, je rvát do sebe produkty farmaceutických společností. Já bych možná místo negativní motivace zkusil zvolit nějakou pozitivní formu.

Filip Huněk (Actum Digital)

Vizuály pěkné a video není špatné. Kdybych měl děti, můžu upřímně říct, že bych je na základě téhle reklamy asi nechal naočkovat (nebo si o tom aspoň něco přečetl). A to se počítá.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

U jakékoliv kampaně propagující prevenci je strašně těžké ukázat to samé znovu a jinak. Nevinná situace, katastrofa, jak to mohlo být jinak. Zlomový bod při hodnocení této kampaně pro mě byl jak videopřechod ze školní do nemocniční chodby, tak grafický přechod na tištěných materiálech ze zdravého sportovce do hospitalizovaného.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Musim říct, že pro otce dvanáctiletý holky je to znepokojující podívaná. Postrašili jste mě skutečně kvalitně. Stranou nechávám dle mě přehnaně přijíždějící/odjíždějící kameru i podivnej print a jdu si zjistit víc o tom meningokovi.

Ondřej Souček

Klasika, pojďme trochu poděsit rodiče, každej přece víme, co jsou naše děcka zač. Rutina.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Líbají se, dotýkají se a vyměňují si svačiny! A taky, pane vachmajstr, na sebe dejchaj. Já vím, že je to záslužné a že je to správně, ale všechny tyhle na-bá-da-vé reklamy na vakcíny a vopatrnost dělá jedna sekta. Už od prvních akordů je jasno - přijde hluboké sdělení. A v reklamním bloku to vyburcuje jako zvuk pomalého odlupování omítky.

Vilém Rubeš

4. Paralen dostal po pěti letech kampaň

Farmaceutická společnost Sanofi přichází po pěti letech s novou brandovou kampaní na značku Paralen 500 mg. Jejím cílem je posílit vnímání přípravku jako léku proti horečce a bolesti, který v českých domácnostech pomáhá po generace. Kreativní koncept kampaně připravila komunikační skupina Publicis Groupe. V Česku a na Slovensku poběží do poloviny října. Nová televizní reklama diváka provází příběhem jedné rodiny od 90. let minulého století až do současnosti. Kampaň vyzdvihuje nekončící mateřskou péči. Narozdíl od předchozí komunikace se tak nezaměřuje čistě na produktové charakteristiky, ale víc cílí na emoce. Kromě televize běží kampaň také v online médiích a tisku. „Paralen je tradiční ověřená značka, což dokazuje i to, že už několik let po sobě získala se svou řadou Paralen Grip ocenění Nejdůvěryhodnější značka v kategorii Volně prodejných léků na chřipku a nachlazení. Cílem nové kampaně je vyzvednout důležitost a přínos léku Paralenu 500 mg v léčbě mírné bolesti, kdy už nyní zastává významné postavení, ale většina spotřebitelů si jej v současnosti spojuje právě s chřipkou a nachlazením,“ říká Barbora Marečková, brand lead Sanofi. „Všechny hlavní atributy značky, jako jsou spolehlivost, důvěryhodnost, tradice a především péče jsme si rychle personifikovali do podoby maminky. Je to charakter, který v naprosté většině lidí automaticky vzbuzuje pozitivní emoce. Abychom ale nebyli prvoplánově ‚slzotvorní‘, zobrazujeme mateřskou péči jako něco, co nás v dětství může někdy až otravovat. A až jako dospělí pochopíme a doceníme, že to s námi máma myslí vždycky dobře,“ vysvětluje Petr Roth, kreativní ředitel skupiny Publicis Groupe a její agentury Saatchi & Saatchi.

Myšlenka je nosná. Teď jen ty emoce... myslím si, že se jich dalo „vyždímat“ ještě o něco víc. Ale natočené je to fakt pěkně - s citem pro barvy a detaily.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Dlouhodobý koncept, další exekuce, nic světoborného, nicméně dobře odvedené reklamní řemeslo.

Tomáš Vacek (Contexto)

Žejo! Je to ofiko! Paralen je maminka v prášku. Instantní matka! Takže když budete mít nějaký domácí spory, rozdrtíte paralen. Nebo když si budete chtít fňuknout a mamka nebude doma, stačí otevřít krabičku paralenu a trochu se do ní vyplakat. Bacha, je papírová. Ta krabička.

Petr Laštovka

Velmi povedená kampaň, se kterou Paralen rozhodně nešlápl vedle - situace, se kterou se dokáže ztotožnit snad každý z nás. Oceňuji, že mluví i k mladšímu publiku, líbí se mi využití chatu a emoji... co dodat, bez maminek to prostě nejde!

Michaela Luňáčková (Cognito)

Takové to šedé, nic neříkající, rádoby mateřské pohlazení, které sice nikdo nechce, ale na základě kterého jakože hned vstanete z křesla a běžíte si do nejbližší lékárny koupit Paralen. Anebo taky ne...

Filip Huněk (Actum Digital)

K vizuálu jsem úplně nepřilnul, ale video, to je jiný kafe. Ve videu jste mě měli od první vteřiny. Dobře natočené, bezva insight, hezké emoce, prostě krása. Navíc vzhledem k tomu, že Paralen mi byl věrným přítelem při mnohých trápeních, nemůžu hodnotit jinak než kladně.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Když jsem to viděl poprvé, křičel jsem, že takovéhle výroky o našich maminkách farmaceutické společnosti přece vůbec nesmí pouštět do světa. Pak jsem si všiml, že se v pravém dolním rohu schovává malinkatý odkaz na reálně provedený výzkum na českém trhu. Neuvěřitelná práce pro to, aby Publicis mohl realizovat emotivnější kreativní koncept pro Paralen.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Chápu správně, že sebevědomý chlápci si v krajnim případě zobnou ibuprofen a obyvatelé mama hotelů se chtě nechtě musej spolehnout na paralen od svejch mamiček? Svět podle paralenu staví některejm z nás pořádný zrcadlo...

Ondřej Souček

Se mi jeví, jakoby se Paralen omezil jen na dnešní dvacátníky. Uznávám, že ta tabletka je fenomén, ale zúžit až tak moc komunikaci... nevím nevím. To bych se už spíš chytil univerzálnosti, s tou se dá náramně hrát.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Je to takový milý globalizovaný paradox: rozhodnutím marketingu budeme chválit českost, mámy to znají, používají už celá desetiletí, snad od doby, kdy kmen Čechů přezul z láptí do sandálů s ponožkama, ale uděláme to pro jistotu příště odlokalizované, co kdyby v sobě v Tatarstánu tamní matky projevily podobné nacionální pudy. A tak se úžasná českost (a u sousedů slovenskost) projevuje no name auty a autobusy, světem bez cedulí a takzvanou nadčasovou módou, co v módě nebyla ani před pěti roky ani letos - ovšem zaručeně z módy nevyleze ani za dalších pět, takže stačí jen sáhnout do polic a udělat re-cu s jiným voiceoverem, v jiném jazyce a s jiným packshotem. Řemeslně ucházející usínání, nadšené hýkání českých matek slyším až na venkov.

Vilém Rubeš

5. Tomáš Srovnaný ve spotech přibírá rodinu

Internetový srovnávač finančních produktů Srovnejto.cz nasazuje na podzim nové spoty. Ty navazují na úspěšný koncept s hlavním hrdinou se smyslem pro uspořádané věci, který ale prošel několika zásadními změnami. Za kreativou stojí LuckyU, o produkci se postaralo studio Bistro Films. První spoty se objeví na obrazovkách v pondělí 19. září na stanicích skupiny Prima Group. Kromě spotů o stopáži 30 sekund budou vysílány také kratší dvacetisekundové verze a sponzorské vzkazy, pro online jsou pak připraveny kratší formáty přizpůsobené jednotlivým platformám. Kampaň doplní komunikace v printu a na sociálních sítích. „V nové kampani chceme prostřednictvím Tomáše Srovnaného vysvětlit českým zákazníkům důležitost správného pojištění majetku, nastavení povinného ručení nebo zodpovědného půjčování. Spoty mají jednoduchým způsobem přiblížit důležitost ochrany vlastního majetku a vysvětlit i mýty, kterými jsou některá pojištění opředena,“ popisuje head of marketing Srovnejto Josef Matějovič. „Naším cílem bylo posílit pozitivní vnímání srovnávačů, které jen neukazují jednoduché cenové srovnání produktů, ale především umí i většinu služeb za zákazníky sjednat. Zároveň jsme chtěli na konkrétních situacích v domácnosti Tomáše lidem vysvětlit, jak jim správně nastavené finanční produkty pomohou pomoci.“ Koncept světa s dokonale srovnanými nabídkami už Srovnejto.cz použilo v minulých letech, tentokrát ale prošel její hlavní reprezentant proměnou. Tomáši Srovnanému ve spotech hravým způsobem pomáhá jeho dcera Nela Srovnaná. V digitálním prostředí má po boku kompletní rodinu, která dokresluje důležitost poslání značky – ušetřené peníze a čas mohou lidé díky Srovnejto.cz věnovat tomu, co je pro ně opravdu důležité. Na celé kampani se pracovalo víc než rok. „Nechtěli jsme extrémně pospíchat – kvalita pro nás byla jednoznačně na prvním místě. I proto jsme celkem důsledně přistupovali ke všem kreativním návrhům během výběrového řízení i testování. Pro testování jsme využívali jak kvantitativní testování, tak i fokusní skupiny, abychom opravdu dobře chápali, co je pro potenciálního zákazníka důležité, čemu rozumí, jakou míru emocí očekává a podobně. Takto jsme věděli, jakým směrem se vydat, čeho se držet a na co v kampani nezapomínat,“ popisuje šéf marketingu Matějovič. „S nejlepší myšlenkou nakonec přišla agentura LuckyU, se kterou intenzivně několik měsíců Srovnejto.cz pracovalo na jednotlivých částech kampaně.“

Kampaň působí svěže a nenásilně. Až na ten lip sync...

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Tak opět dobré řemeslo, tentokrát v relativně milém provedení.

Tomáš Vacek (Contexto)

Tomáši Srovnaný, to máš marný. Tyhle reklamy, kde dokola někdo používá slovo „přeplácíte“, mi splývají dohromady jako velké, širé, rodné lány. Le pardon.

Petr Laštovka

Na první pohled taková srovnávací klasika, na ten druhý do detailu propracovaný spot. Od slovní hříčky Tomáš Srovnaný, přes angličáky až po autíčka na ponožkách. Je to hravý, je to fajn!

Michaela Luňáčková (Cognito)

Bylo by příjemné, kdyby se Vašek Jílek alias Tomáš Srovnaný stal pro Srovnej.to podobnou stálicí jako třeba duo Tomáš Jeřábek a Tomáš Měcháček pro Air Bank nebo Ivan Trojan pro České dráhy. Charisma na to má a dovedu si jej představit ve spoustě vypečených situací, které potřebují nutně srovnat.

Filip Huněk (Actum Digital)

Upřímně, předchozího Tomáše jsem měl radši. Tenhle nový je dost nevýrazný a celý ten spot je tak trochu nuda.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

„Tady to máš srovnaný.“ Ha! Ale pojďme stranou od mé slabosti pro slovní hříčky. Strategicky velmi správně vnímám to, že spot ukazuje přesně ten moment, kdy se člověk rozhodne pro změnu - ve chvíli platby. Zbytek je řemeslně správně zpracované video ze studia.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Nemám rád, když se mnou někdo mluví jako s debilem, a tady mám silnej pocit, že se tomu tak děje. Ještě že si pan Srovnaný nesrovnává záda poté, co srovnal synáčka do latě, že?

Ondřej Souček

Správný insight, kreativa je zbytečně utažená, srovnávače si můžou dovolit opravdu hodně a je mi záhadou, proč toho nevyužívají.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Tomáš Marný, Tomáši! Tohle se neprobudí, stejně jako neobživne houpací kůň. Ani ta hudba z výtahu a hlasové pojetí, které by se unudilo mlčenlivého indiána u ohně. Abychom to srovnali, vidíme srovnané hračky dle velikosti, pak trocha čarování v demo sekvenci a kolem jezdí v plastovém autíčku plastové pachole, které si nakonec na konci omyvatelně a plastově plácne s plastovým Tomášem (cena za režii, to by nedal ani kůň s rodokmenem!), a celý je to zaplaťpámbu fuč, a že to byla ale NKP!!!

Vilém Rubeš

