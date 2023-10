Penta kupuje bulvární Nový čas, nejprodávanější deník na Slovensku

Vydavatelství News and Media Holding vlastněné investiční skupinou Penta kupuje nejčtenější slovenský bulvární deník Nový čas a jeho web Cas.sk. Převezme akciovou společnost FPD Media, která Nový čas vydávala dosavadních pět let. Součástí transakce není týdeník Nový čas Nedeľa, který zůstává stoprocentně v rukou FPD Media, uvádí se v oznámením na webu Trendu, který spadá právě pod News and Media Holding.

Kupní cena nebyla zveřejněna. Součástí transakce je opce pro vlastníka FPD Media nabýt v News and Media Holding minoritní akcionářský podíl. Transakce vzhledem k výši obratových kritérií nepodléhá oznámení slovenskému antimonopolnímu úřadu.

„Nový čas patří od roku 2018 společnosti FPD Media Antona Siekela. Do té doby byl Nový Čas nosným titulem vydavatelství Ringer Axel Springer na Slovensku. V roce 2018 společnost Ringier Axel Springer Media rozprodala většinu svých titulů na Slovensku a ponechala si jen několik webů v čele s Aktuality.sk,“ shrnuje web Omédiách.com. Řada titulů tehdy přešla pod News and Media Holding, Siekel získal Nový čas a s ním spojené tituly.

Holding Penty je největším mediálním podnikem na Slovensku, loni utržil 34 milionů eur a zaměstnává přes 400 lidí. Do jeho portfolia spadá konkurenční bulvární list Plus jeden deň, také jediný deník na Slovenku vydávaný v maďarštině Új Szó, dále Plus 7 dní, Život, Záhradkár, Emma, Eva, Zdravie či Poľovníctvo a rybárstvo. „News and Media Holding vznikl před více než osmi lety spojením dvou významných slovenských vydavatelství. Naší strategií byla konsolidace trhu a masivní transformace tradičních printových vydavatelství do online. Rozšíření našeho vydavatelství jsme potvrdili koupí titulů vydávaných v maďarském jazyce od Petit Pressu a později i získáním časopiseckého portfolia Ringier Slovakia,“ řekl Michal Teplica, generální ředitel News and Media Holding.

„Trh printových deníků, na kterém měl Nový čas dlouhodobě vedoucí pozici, čelil v posledních letech velmi složitému vývoji (především nárůst nákladů a významný pokles prodejního objemu). I proto považujeme konsolidaci a spojování jednotlivých vydavatelů za nezbytný krok, který pomůže ekonomicky zastabilizovat vydávání denního tisku,“ uvedl Siekel. „Plánujeme nadále působit na slovenském mediálním trhu, přičemž naše společnost bude dále rozvíjet regionální produkty, jako je Žilinský večerník, a budeme samostatně řídit značku Nový čas Nedeľa,“ dodal.

Skupina Penta, jejímiž zakladateli jsou Marek Dospiva a Jaroslav Haščák, je činná také na českém mediálním trhu, patří jí vydavatelský dům Vltava Labe Media. Mezi tuzemské investice Penty patří také síť lékáren Dr. Max nebo sázková kancelář Fortuna.