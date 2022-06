„Perfektní myšlenka. Čisté a jednoduché.“ Amnesty to s Triadem vyhrála

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 23. týden 2022 Triad Advertising: Jiní ještě mohou zvítězit (60 %)

značka: Amnesty International, klient: Amnesty International Česká republika WMC Grey: Přemek a Eli (58 %)

značka: PRE, klient: Pražská energetika McCann Prague: Zvládne všechny krásy Prahy (50 %)

značka: BeRider, klient: Škoda Auto DigiLab DDB Prague: Nás nezkrotíte! (44 %)

značka: Ostravar, klient: Pivovary Staropramen

YYY Agency: A můžete cestovat! (41 %)

značka: Slevomat, klient: Slevomat.cz S nabídkou hodnotit obesíláme přes 50 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 6 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Amnesty a Triad pracují s portréty Milady Horákové

Novým pro bono partnerem nevládní organizace Amnesty International je kreativní agentura Triad. V červnu zamířila na televizní obrazovky, reklamní plochy i do kinosálů brandová kampaň Jiní ještě mohou zvítězit. Portréty Milady Horákové, které jsou jejím nejvýraznějším vizuálním prvkem, pochází z dílny absolventů Ateliéru didaktické ilustrace plzeňské Sutnarky, tedy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Jsou jimi Gabriela Mangerová, Eva Bartošová a Lukáš Komárek. Amnesty působí v Česku už 30 let, dosud se však věnovala zejména menším a aktivačním kampaním. Navzdory tomu, že její značka je známá po světě, v Česku naráží na nízké povědomí, a proto oslovila kreativní agenturu Triad, aby jí to pomohla změnit. „Napravujeme dlouholetý dluh vůči našemu brandu v Česku, kterého jsme si vědomi. Vybrali jsme si Triad, protože jsme s ním úspěšně spolupracovali už v minulosti na projektu Hlas proti násilí, a chtěli jsme vidět, jak si poradí s touto novou výzvou,“ říká Erik Bartoš, vedoucí oddělení komunikace a tiskový mluvčí Amnesty International ČR. Klíčovým úkolem bylo přiblížit lidem činnost Amnesty co nejvíc. „Vybrali jsme si postavu doktorky Horákové, abychom prostřednictvím ní odvyprávěli příběh dnešních nespravedlivě vězněných, a lidé si mohli jednodušeji představit, jakému typu lidí se snaží Amnesty pomoci. Oproti 50. letům, kdy hnutí ještě neexistovalo, však současní političtí vězni mají zastání, protože právě Amnesty za podobné případy neúnavně bojuje,“ popisuje ideu kampaně Martin Keder, kreativní ředitel pražského Triadu. Z rozpohybovaných ilustrací od Gabriely Mangerové (s pomocí animátorky Miriam Obršlíkové) vznikl také dvacetivteřinový televizní spot, který budou zdarma během června a v části letních měsíců vysílat Česká televize, síť CineStar, kina Aerofilms a O2 TV. Svůj hlas spotu propůjčila herečka Hana Kusnjerová. Nahrávání zajistilo studio Soundsquare a exporty připravili Nice! Celou kampaň odstartoval happening na Václavském náměstí v úterý 24. května, který přenášela živě CNN Prima News. S PR kampaně pomáhá agentura Adison. V červnu se na plochách, které poskytla společnost JCDecaux, objeví outdoorová kampaň. Ta čítá přes 100 kusů citylightů a rollingboardů v Praze. Dále se kreativy objeví v printu, například v týdeníku Respekt. K dostání bude také merchandising s motivem Milady Horákové, jehož výtěžek půjde na činnost Amnesty.

„Jiní ještě mohou zvítězit.“ Perfektní myšlenka, perfektní věta. Plus krásná animace a voiceover, který je patetický tak akorát. Mám z toho husí kůži, nelžu.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Hodně úsporný, ale claim v konotaci s Horákovou funguje.

Jakub Hussar (Haze)

Není trochu divné, jak Milada Horáková lítá v nebi? Jinak mi ve videu chybí výraznější call-to-action. První vizuál je vizuálně nejzajímavější.

Manuel Prada (Comtech Can)

Čisté a jednoduché. Maličko přesvědčování přesvědčených, ale pro značku přínosné.

Vilém Rubeš

Teď ohne sranda! Moc pěkné řemeslo, pro animaci mám slabost, a tady je to moc dobrý. Z toho sdělení jsem trochu nenakoupenej, jestli si rozumíme. Přemýšlím, jestli mě měla kampaň přesvědčit, abych skrze Amnesty začal pomáhat vězňům v cizině, pak bych se možná přesvědčoval trochu jinak. A vůbec bych se nebál slavné věty „make the logo bigger“ a nabombil bych ho tam celou dobu.

Petr Laštovka

Hlavní claim ve spojení s Miladou Horákovou je moc hezký. Děj spotu jsem ale nějak nerozklíčoval.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

2. Pražská energetika poprvé s reklamou v televizi

Pražská energetika přichází s historicky prvním svým televizním spotem. Vytvořila ho agentura WMC Grey v produkci Boogie Films. Jde o pohádkový příběh o přátelství zvídavého chlapce Přemka a jeho kamarádky lišky Eli. Ta se Přemkovi zjeví při hodině fyziky, kdy zapálený učitel vysvětluje známý pokus o vzniku elektřiny. Společně dodají energii elektrokoloběžce, elektromobilu, tramvaji, veřejnému osvětlení, hračkám v dětském pokojíčku a celému městu. Hybnou silou celého příběhu je energie PRE. „Ukázat ve třiceti vteřinách, co vše PRE dělá, jsme dokázali pomocí příběhu o tom, co všechno si malý chlapec myslí, že zmůže elektřina,“ popisuje David Suda, creative director WMC Grey. Postava lišky je kompletně 3D z dílny PFX. Díky tomu byla možnost vytvořit postavu na pomezí reality a fantazie. Režie se ujal Martin Duda. Celá strategie ale zmiňovaný třicetivteřinový spot a venkovní komunikaci komplexně propojuje se dvěma vlnami formátů pro digitál a sociální média. „Přemek a Eli primárně budují povědomí o značce, zároveň ale spot propaguje PRE jako infrastrukturního a elektromobilního partnera a dodavatele služeb – nejen elektřiny a plynu. Přestože PRE slaví 125 let, důležitými tématy jsou pro nás modernost a inovace. Proto jsme také zvolili technologii 3D efektů,“ říká ke strategii Viktor Procházka, head of strategic marketing za PRE. Cílem této image kampaně je budování pozitivního vztahu se značkou. „Ačkoliv elektřinu používáme neustále, nikdo jsme ji neviděli. To nám dává prostor k představivosti, stejně jako v příběhu našeho malého hrdiny. Právě díky jeho představivosti zažíváme, kolik dobrého může elektřina od značky PRE přinášet,“ upřesňuje Aleš Hron, brand communication strategist WMC Grey. Spotu dominují tři hlavní oblasti, kterým se PRE věnuje: PRE mobilita, elektřina a plyn do domácností a elektřina pro celé město. Součástí podstaty značky je její historická provázanost s Prahou. I proto se televizní spot odehrává v reáliích metropole a ukazuje, že PRE pohání nejen život, ale i infrastrukturu Prahy.

To je ale roztomilá lištička! Taky bych chtěla, aby nám doma vyráběla elektřinu. Milé. A celkem rychle jsem zapomněla i na první evokaci ČMSS.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Kdo nemá zvířecího maskota, jako by nebyl! Každopádně třidéčko je v pohodě.

Jakub Hussar (Haze)

Nice! Hezkej commercial. Print bez videa ale nefunguje.

Manuel Prada (Comtech Can)

Všimli si ti lidi, co se venku děje? Stosedmdesátá omyvatelná reklama s 3D maskůtkem, a to se prezentuje obchodník s energiemi, v době, kdy lidi elektrizuje i vyslovení slova elektřina, a tady je idylka nicneříkající české reklamy. A milý detail, jestli vám vyrábí elektriku liščí ohon a ebonitová tyč, zač a proč mám platit? NKP.

Vilém Rubeš

A abyste věděli, mně se to líbí moc! Ta předchozí utrápená kampaň s jakýmsi „PRE SMYSLem“ byl krok vedle, ale tohle! Tohle je něco. A spojení s liškou, která je, zaplaťpánbů, naživu, je tak chytrý. Přitom taková blbost. Takže jako brandovka se mi to líbí, fakticky!

Petr Laštovka

Ale jo. Hezká liška, sympatický kluk. Má to takové milé emoce, a doslova mě to nabilo dobrou náladou!

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

3. Škodovka propaguje elektrické skútry pro Prahu

Značka sdílených skútrů BeRider z portfolia Škoda Auto DigiLab spouští před hlavní sezonou novou kampaň. Prahu v ní představuje jako to nejkrásnější město na světě, které ale dokáže místní i potrápit, jakmile dojde na dopravu. Právě dopravní situace je po nízké dostupnosti bydlení největším problémem, s nímž Pražané v metropoli dlouhodobě bojují. Doprava v Praze je podle Jana Charouze, šéfa značky BeRider, mimo jiné daní za jedinečný historický vývoj města. „Potřeby městské mobility se rapidně vyvíjejí a pro historická města, jako je Praha, je složité toto tempo rozvoje udržet. Ulice nejsou nafukovací a nedokáží pojmout stále rostoucí počet aut. Přestože Praha má kvalitní MHD, jsou situace, kdy tento druh dopravy není vždy tím nejvhodnějším. BeRider je perfektním doplňkem, který dokáže omezit negativní dopady individuální dopravy,“ tvrdí. „Víme, že Pražané už BeRider znají a chápou, jaký přínos pro město má,“ říká k tomu David Beška, chief marketing officer Škoda Auto DigiLab, „hledali jsme tedy společně s týmem agentury McCann způsob, jak další cílovou skupinu podpořit v rozhodnutí naše skútry vyzkoušet. Proto jsme nový komunikační koncept postavili na vybraných situacích, které k tomu dávají jasný důvod – a věříme, že si nás lidé vybaví jako vhodné řešení pokaždé, když se s podobnou situací sami setkají.“ Kampaň sleduje dění v ulicích trochu netypicky z ptačí perspektivy. Díky výšce dronových záběrů podle tvůrců lépe vynikne uliční struktura, která ukazuje, jak úzce jsou dopravní problémy Prahy svázány s urbanistickým řešením města se všemi jeho historickými proměnami. „Poskládali jsme malý, výkonný tým, režie se ujal šéf našeho týmu Craft a produkci i postprodukci jsme zvládli inhouse. To nám umožnilo zůstat efektivní a časově pružní. Déle nám trvalo jen zajištění povolení k letům dronu. Kdyby byl tenhle proces rychlejší, od nápadu ke spuštění kampaně by bylo skutečně jen pár týdnů,“ říká Jaroslav Malina, chief growth officer McCann Prague. Koncept a realizaci kampaně zajistila agentura v interní produkci Procoma.

Slyším dobře? Oni tam fakt říkají „ty vole“, ty vole? No nekecej, ty vole! Příjemné osvěžení z ptačí (nebo volí?) perspektivy.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Minutová reklama je dneska už moc, třicítka by stačila. Každopádně body nahoru za pokus o remaster hry GTA 2.

Jakub Hussar (Haze)

Trash-talking Prahy, video jak bez gradingu, dokumentární voiceover půjčenej z předchozí Fio banky… A ještě mi Škodovka říká, že do města se mi jejich kára vlastně vůbec nehodí. No ty vole!

Manuel Prada (Comtech Can)

Tohle by bylo skvělé, kdyby napětí mezi banálem voiceoveru a jasně demonstrovanými výhodami jízdy městem na skútru bylo vo fous větší. A škoda první scénky - to se teprve dostáváme do tonality a logiky příběhu, a pád z piciglu na kolejích je něco, co se může přihodit i na jiném jednostopém vozidle. Maličko matoucí. Kdyby začali rovnou od druhé scénky - mohlo to být za jedna!

Vilém Rubeš

Notyvole! Čeho my se ještě od tý naší škodověnky nedočkáme? Jako legra je to dobrý, no. Tyvole!

Petr Laštovka

Je to suprově vymyšlené a vtipně zpracované, jen se z toho tak nějak nedozvím, co ta reklama vlastně prodává. Krátká ukázka apky na konci je podle mě fakt málo.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

4. Ostravar jde na celostátní trh a poprvé do televize

Pivovar Ostravar oznámil vstup na celonárodní trh. Ostravské značky Ostravar 12, Mustang a Černá Barbora budou nově k dostání v pěti největších obchodních řetězcích v zemi i ve dvou online supermarketech Rohlík a Košík. Do budoucna má Ostravar ambici čepovat své pivo ve dvou tisících hospod po celém Česku. Vstup na národní trh podpoří od června vůbec první televizní kampaň v dějinách pivovaru, kterou připravovala agentura DDB. V hlavní roli se v televizní reklamě objeví ostravský herec a producent Petr Sýkora. Režie reklamních klipů se ujal další známý Ostravák Vladimír Skórka. Natáčelo se v interiérech i exteriérech po celém Ostravsku. „Na národní úrovni v žádném případě nehodláme zastírat své kořeny. Naopak. Jsme hrdí Ostraváci. Jsme hrdí na náš pivovar, na naše město a region,“ říká Cieciotková. Součástí letošní prezentace pivovaru bude i série ochutnávek po celé zemi a letní tour s kapelou Kryštof na Kryštof kempech.

Claim Nás nezkrotíte! evokuje něco hodně divokého. Přitom výsledek mi přijde spíše krotký. Je to taková divokost v mezích korporátu. Ale musím velmi ocenit divoký chmel, který pronásleduje jezdce na koni, jsem asi ještě neviděla. Mimochodem, kladu si otázku, proč všechny spoty na pivo končí v podstatě identickým záběrem na chlapy v hospodě. Pivo se přece pije i jinde, ne?

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

„Pivo, které chutná jako temnota“? To mi evokuje spíš nějaké tlející tělesné ostatky a zbytky mozků, které nestihly strávit zombies. Jinak je to taková standardní konformní tlačenka.

Jakub Hussar (Haze)

Think outside the beer! Jinak v něm bude plavat černá magie a kousky Old Spice. Opravdu je Ostrava takovej horor a kovbojka?

Manuel Prada (Comtech Can)

Černé pivo je... černé, Mustang nezkrotný a dvanáctka je... dvanáctka, to vše doslova ilustrováno. Logiku namingu nechme stranou, tam chybí už jen Křemílek jako označení pro kyseláč, ale spoty jsou vlažné jak odstátej větrák.

Vilém Rubeš

Tyjo! Ostravar jede a máme tu lokální Old Spice. Proč ne? A místo černocha je tam černá Barbora, nebo černej oř. Má to gule, má to grády. Fajné, fajné.

Petr Laštovka

Tohle muselo ve storyboardu vypadat hustokrutopřísně. Bohužel výsledek mě na židli moc neposadil. Hlavní hrdina je takový nijaký a vůbec mu tu nezkrotnost nevěřím. Škoda.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

5. Slevomat připomíná svou nabídku dovolených

Zážitkový portál Slevomat spustil ve spolupráci s YYY Agency novou letní kampaň. Cílem je podpořit růst Slevomatu v kategorii pobytů a dovolených v tuzemsku i zahraničí. Značka poprvé výrazně dává do popředí symbol ozubeného kola, jakési kormidlo symbolizující pestrost nabídky a různorodost zákaznických potřeb. „Jsme největším prodejcem tuzemských dovolených. Zároveň jsme značně rozšířili nabídku do zahraničí, zejména napříč Evropou. Proto jsme ze Slevomatu chtěli udělat také portál do světa skvělých pobytů a dovolených,” přibližuje šéf marketingu Slevomatu Martin Hrubý. Strategie kampaně se zaměřuje na boření bariér nákupu. Z výzkumů vyplynulo, že vysoké procento potenciálních zákazníků stále vnímá Slevomat jako značku, která nabízí jen pár tuzemských pobytů. Ve skutečnosti si ale mohou vybrat z široké nabídky domácích i zahraničních pobytů a dovolených. „Z pohledu strategie pro nás tedy bylo klíčové cílovou skupinu překvapit pestrou nabídkou pobytů za fantastické ceny. Důležité bylo rovněž pracovat se zapamatovatelným symbolem, se kterým si lidé pestrost a značku ihned spojí,“ říká Lukáš Musil, stratég YYY. Kreativa kampaně navazuje na předchozí motiv Slevomatu Portál do světa zážitků. Nová kampaň ale motiv poprvé aplikuje na letní cestování. Jako zmíněný dobře zapamatovatelný symbol kampaň využívá slevomatí ozubené kolo. To hrdiny kampaně přenáší mezi četnými destinacemi a propojuje veškeré výstupy. „Vizuály, spoty i další výstupy jsme postavili na interakci rodinky s ozubeným kolem coby kormidlem. Chtěli jsme hmatatelným způsobem ukázat šířku nabídky a předvést, jak lehké je na Slevomatu vybrat i okouknout dovolenou dle vlastního gusta. A protože výběr rodinné dovolené je uměním handrkování a následného kompromisu, každý člen by rád kormidlo natočil trochu jiným směrem,“ doplňuje Marek Linhart, kreativní ředitel YYY. Produkci kampaně měli na starosti ve Flux Films. Režie se chopil Adam Vopička.

Jakoby jo. Pokud bylo cílem představit široký výběr zájezdů, a k tomu spojit Slevomat s jednoduchým symbolem, asi se to povedlo. Model postavený na popichujících se rodičích (opravdu se říká „shodit milana“ - slyším to poprvé!?) a otráveném prepubertálním synkovi je sice klišé, ale osvědčené.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Not fresh idea, old school exekuce, špatný hlášky. Malinou toho všeho je pak přehrávání českýho Edy Sheerana a jeho crew.

Manuel Prada (Comtech Can)

Tak dlouho jsme se učili, že Slevomat už nejsou slevy - a pak přijdou super ceny. To polystyrénové kormidýlko nás dostává k divadlu pro děti a mládež, a odtamtud už se neodlepíme. Nuda, nuda, ještě ne NKP, ale...

Vilém Rubeš

Jéé, body shaming na všechny Milany je tady! Já teda familiérně nazývám svoje nacpaný břicho zrovnatak, ale žerty stranou. Použít ozubené kolečko jako kormidlo možná trochu nadzvedlo cestovku České kormidlo, ale co, oni takovou kampaň nemají. Říkám si, jestli tomu Slevomatu nakonec nevadí nejvíc, že se jmenuje Slevomat.

Petr Laštovka

Pan otec je suprově vybraný, ale celý spot ho lituju v jaké rodině musí žít. Matka otáčí kolem s naprosto šíleným výrazem a vlastně cely zbytek rodiny je takový divný. Ale abych byl fér, tak krom herců mi to nepřijde nějak špatné, spíš standard.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

