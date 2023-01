Performatio letos pomůže s emailingem LMC či Form Factory

Digitální agentura Performatio bude letos zajišťovat emailing brandům skupiny LMC nebo Form Factory v Česku, Slovensku i v Bulharsku, ale i menším lokálním firmám Contextminds nebo Get Out Fun. V novém roce také agentura prohlubuje partnerství s nástrojem na marketingovou automatizaci Active Campaign, pro nějž je jedním z největších agenturních partnerů v Česku. Kromě emailingu a marketingové automatizace se agentura obecně zaměřuje také na výkonnostní marketing a CRM.