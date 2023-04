„Tendry nevyhledáváme. Pro růst používáme stejný marketing, který děláme klientům“

Agentura Performatio se od svého založení v roce 2021 rychle rozrostla a meziročně ztrojnásobila svůj obrat. Jak toho dosáhla? Podle jednatele agentury Štěpána Váni se spoléhají na vlastní „lead generation“ kampaně pro generování nových kontaktů a automatizované kampaně s lead scoringem, které následně obsluhují jejich obchodníci. To všechno dělají pomocí technologií jako ActiveCampaign, které umožňují stavět pokročilé automatizované kampaně na různých kanálech a vytvořit tak skutečnou omnichannel kampaň.

Čemu se věnujete a proč vlastně marketingová agentura, není jich tady už dost?

Ano, konkrétně tady v Praze je určitě hodně marketingových agentur a entit, které tvrdí, že vám pomohou s marketingem na internetu. Mě ten marketing ale hrozně baví a bavilo mě vždycky přemýšlet nad kampaněmi. Navíc si myslím, že aspoň od většiny marketingových agentur se hodně lišíme tím, že vlastně náš core business byl vždycky emailing a na tom jsme i agenturu postavili.

Takže vaše konkurenční výhoda je to, že se zaměřujete hlavně na emailing?

Částečně ano, umíme uchopit emailing a automatizace takovým stylem, jak se to v Čechách moc nedělá, nebo aspoň to nedělají firmy, se kterými se setkáváme my. Náš marketing má poměrně blízko k IT, je to takový tech-marketing.

Další konkurenční výhodou asi bude to, že máme super nástroj ActiveCampaign a obecně se nebojíme používat často nové technologie. Vidíme velké příležitosti v automatizaci nejen emailingu, ale i ostatních kanálů a třeba i tvorby obsahu.

Tou třetí je asi to, že jsme poměrně obchodně zaměřená agentura a to nám pomáhá docela dobře růst. Náš produkt je jako dělaný pro B2B klienty a my sami používáme to, co klientům prodáváme, a to, že to funguje, nás jenom utvrzuje v tom, že to, co děláme, má smysl.

Někdo říká, že emailing je už zastaralý a emaily nikdo nečte, je to tak?

Určitě se jedná o jeden ze starších kanálů z online prostředí. To ale určitě neznamená, že je mrtvý. O emailingu a marketing automation je potřeba přemýšlet, jako o komunikaci se zákazníky na nejosobnější možné úrovní hned po rozhovoru jeden na jednoho s vaším zaměstnancem. Navíc je emailing stále jedním z nejrentabilnějších kanálů, když se podíváme na návratnost investic (ROI).

Jak se vám dařilo ze začátku růst a shánět klienty?

Jak už jsem zmiňoval, myslím, že nám pomohly hlavně dvě věci. Zaprvé: to, že jsme začali s email marketingem, bylo asi dobré, protože trh v Česku nebyl a není tak nasycený jako třeba u reklam na sociálních sítích nebo PPC. Zadruhé: jsme obchodně založení a používáme interně nástroje a principy, které pak implementujeme u našich klientů. Je trochu něco jiného, když se sejdete s klientem a vysvětlíte mu, že se společně bavíte právě díky vašim kampaním, a toto řešení nastavíte i jemu tak, aby se takto mohl on bavit se svými B2B zákazníky.

Zmiňoval jste nástroj ActiveCampaign, co to vlastně je?

ActiveCampaign je vlastně takový chytřejší emailový nástroj, který umožňuje hodně pokročilé automatizace, má v sobě i vlastní CRM a předpřipravené integrace s více než tisícem dalších nástrojů. ActiveCampaign toho umí opravdu hodně a řekl bych, že ty funkce jsou skoro na úrovni enterprise nástrojů, a to za zlomek ceny. Zatím jsem na lepší nástroj v poměru cena výkon nenarazil a to je i důvod, proč jsme se stali strategickým partnerem ActiveCampaign pro Česko a Slovensko.

Co je na vašich kampaních zvláštního?

Řekl bych, že je to asi to, že přistupujeme ke kampaním technicky a hodně obchodně. Jde nám vždy o to, aby na tom klient vydělal, a to hodně rychle. Už se tedy i stalo, že se nám to nepodařilo hned od začátku, ale proto je důležité vše testovat, měřit, optimalizovat a nevzdávat se.

Co vás na kampaních baví?

Velmi mě baví ta změna přístupu k nějakým procesům a typicky wow momenty. Jsem moc rád, když někdy klient přijde s problémem, který dokážeme pomocí technologií vyřešit ještě lépe, než byl vůbec požadavek, a pak je tam takové to: „Wow, tohle už je dneska možný, jo? To jsem vůbec nevěděl...“

Například třeba pro našeho klienta Form Factory jsme ze začátku řešili hlavní problém, že někdo přijde na první vstup zdarma do fitka, a pak už si nekoupí členství. Měli všem volat recepční, ale to se nedalo zvládat a hlavně měřit. Prvním krokem bylo sice propojit ActiveCampaign s interním systémem klienta a nastavit automatizované flows po první návštěvě fitka. Dnes jsme ale schopni automatizovat kampaně skrze celou zákaznickou cestu a přizpůsobovat nejenom emailové kampaně třeba i tomu, jak často a do jakého klubu zákazník chodí. To už je docela slušné propojení online marketingu s offline zdroji.

Co byste poradil firmě, která chce s emailingem a marketing automation začít?

Pokud tomu vyloženě nerozumí a chce to dělat na vysoké úrovni, doporučil bych si najmout někoho, kdo tomu rozumí. Neomezoval bych se na nástroj (ani my to neděláme), ale vyloženě bych si dával pozor, aby člověk, který bude nástroje implementovat a tvořit strategii, pochopil mě a rozuměl tomu, co dělám.

Jestli má firma schopného markeťáka, který má ještě kapacity a nepotřebuje mít nejlepší marketing automation na světě, doporučil bych kurz od Pavla Poly na Digisemestru. Ten je doopravdy super a Pavel Pola je obrovská kapacita.

Takže buď kurz nebo poptat někoho, kdo tomu rozumí, sám bez znalostí bych se do toho asi nepouštěl. U emailingu se dají udělat chybky, které pak mohou mít velký vliv do budoucna.

Text je placenou propagací agentury Performatio