Peroutkovu cenu dostali Tereza Engelová z Hlídacího psa a Martin Řezníček z ČT

Engelová se zabývá zahraniční novinařinou víc než 20 let, v minulosti působila jako dopisovatelka pro týdeník Respekt, deník Hospodářské noviny, web Aktuálně.cz nebo Český rozhlas. Od roku 2000 externě spolupracovala s Českou televizí a od roku 2002 byla redaktorkou Objektivu a editorkou zahraničního zpravodajství ČT. Po studiích dokumentárního filmu ve Velké Británii pobývala od podzimu 2007 do dubna 2009 v Pákistánu. Na ženské univerzitě v Rávalpindí vedla kursy žurnalistiky a dokumentárního filmu. „Cena Ferdinanda Peroutky pro Terezu Engelovou je přeneseně oceněním i pro její mateřský server Hlídací pes,“ uvedl v laudatiu editor zpravodajství Českého rozhlasu Jan Dražan .

Laudatio na Terezu Engelovou

Jan Dražan

Tereza Engelová nepatří mezi novináře, které bychom dnes a denně vídali na obrazovce či ve veřejném prostoru, co hodinu četli jejich tweety nebo posty na Facebooku. Možná právě i to je ale jeden z důvodů, proč, když se s její prací máme možnost seznámit, stojí to za to. Její práce je totiž fundovaná, opřená o hluboké znalosti problému. Nemá potřebu komentovat všechno a vyjadřovat se k věcem, kterým nerozumí. Tereza Engelová se více než dvacet let zabývá zahraniční novinařinou. Žila v Pákistánu a v Turecku, díky čemuž má ojedinělý vhled nejen do tamního dění, ale i do muslimské společnosti a mentality.

Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Od roku 2000 externě spolupracovala s Českou televizí a od roku 2002 byla redaktorkou, moderátorkou Objektivu a editorkou zahraničního zpravodajství ČT. Osm let pracovala jako reportérka zahraniční redakce se zaměřením na rozvojové a krizové oblasti. Jako zpravodajka procestovala kolem dvaceti zemí.

V roce 2007 získala magisterský titul v oboru dokumentární film na University of London. O rok později se přesunula do Pákistánu, kde vyučovala dokumentární film a žurnalistiku na Fatima Jinnah University v Rávalpindí. Po návratu natočila dva krátké dokumenty pro ČT. Své postřehy ze života v této zemi publikovala na svém blogu. Ocitla se na volné noze a na české mediální scéně nebylo pro „freelancera“ se zaměřením na zahraniční dění vůbec lehké se uživit. Mnohá média o její texty stála, ovšem nejlépe zadarmo. Působila jako dopisovatelka pro týdeník Respekt, deník Hospodářské noviny, portál Aktuálně.cz či Český rozhlas. Od roku 2014 žila rok v tureckém Gaziantepu nedaleko syrských hranic, odkud mapovala uprchlickou krizi a dění v Turecku a školila syrské aktivisty v mediálním tréninku. V současnosti je redaktorkou nezávislého zpravodajského webu HlídacíPes.org, její reportáže můžeme občas vidět v pořadu Reportéři ČT.

Tereza Engelová je typem novináře, který se nespokojí s povrchním popisem věcí, přežvýkaným pohledem opsaným ze zahraničních agentur, jakého jsme v dnešní překotné době tak často svědky zvláště v některých internetových médiích, kde rychlost je nade vše. Jako skutečná reportérka, věrna tradici té nejlepší žurnalistiky, se snaží jít dál, věci pochopit, popsat a přiblížit. Ne takové, jak se jeví, ale takové, jaké doopravdy jsou.

To se projevilo třeba ve chvíli, kdy v Londýně v roce 2002 zkontaktovala radikální islamistickou skupinu, která se později podílela na útocích v britské metropoli. Podle jejích vlastních slov jí nešlo o to s teroristy diskutovat, ale jako novinářka chtěla znát jejich pohnutky a postoje. „Věci nikdy nejsou černobílé. Existují poměrně velké skupiny lidí, které mají pocit velké nespravedlnosti. A je důležité to popsat, aby se s tím něco mohlo dělat. To považuju za svůj celoživotní úkol jako novináře – popisovat věci tak, aby se podle toho třeba i politické elity mohly nějakým způsobem zařídit,“ vysvětlila Tereza Engelová.

Na rozdíl od mnoha jiných píše o věcech, kterým rozumí, které má odžité, v kterých se orientuje. Její články nejsou svodky zahraničních médií, ale skutečně původní texty.

Je novinářkou, která je ráda, respektive, která potřebuje, být na místě. Tam, kde se něco děje. Ať už to v minulosti bylo tsunami v Indonésii, zemětřesení v Íránu či potopený trajekt v Egyptě. Reportovala z předválečného i poválečného Afghánistánu a Iráku. Před pár lety vytvořila sérii odvážných reportáží z konfliktem zmítané východní Ukrajiny, za kterou v roce 2018 obdržela Novinářskou cenu v kategorii „Nejlepší reportáž“. Být na místě je samozřejmě mezi válečnými reportéry oblíbená disciplína, jenže i tahle zdánlivá samozřejmost má svá úskalí. A Tereza Engelová si je jich velmi dobře vědoma.

„Pokud se bavíme o konfliktních (válečných) oblastech, je objektivní zpravodajství ještě větší výzvou. Kromě nestandardních podmínek k práci se novinář často ocitá v situacích, kdy každá strana konfliktu má svou ‚pravdu‘ a tu se snaží pomocí propagandy prosadit. Rozklíčovat, jaká je skutečná situace, bývá často výzvou a hodně záleží, nakolik je daný novinář znalý místní politiky, historických souvislostí, nakolik je zkušený, aby byl schopen číst i takzvaně mezi řádky a nepropadl přehnaným emocím, což je v sevření lidského utrpení jedna z nejtěžších věcí. Někdy je navíc fyzicky nemožné dostat se k různým stranám konfliktu. O to těžší je pak udržovat si profesionální nadhled.“

Engelová zároveň dobře ví, že dnešní novinařina se posunula a je ohrožena novými trendy, které zpochybňují samu podstatu kvalitní žurnalistiky. Rozhodně však podle ní nelze rezignovat na dodržování základních principů této práce a je třeba je znovu a znovu připomínat: „V době sociálních sítí, kdy je odborníkem každý a na všechno a za svou ‚pravdu‘ je ochoten jiné lidi často ostře nebo i sprostě napadat, je zjevné, že potřeba veřejně vysvětlovat a debatovat o tom, jaké jsou základní principy novinářské práce, tu je obrovská. Minimálně to může pomoci pozvednout úroveň celospolečenské debaty o tom, co je dobrá a špatná novinařina a jaká je zodpovědnost reportéra za informace, jež předává veřejnosti. Především pak z oblastí, kde si veřejnost může reportérovy informace jen velmi těžko ověřit.“

Hlavní princip kvalitní novinářské práce se zdá být nad slunce jasný, přesto se na něj až příliš často a čím dál víc zapomíná. Není na škodu si jej připomenout slovy Terezy Engelové: „Novinář, který přistupuje ke své práci profesionálně a zodpovědně, má být především nestranný a má se snažit o maximální objektivitu. K tomu slouží ověřování informací z více zdrojů, princip, že prostor k vyjádření mají dostat všechny strany konfliktu. Informace z různých stran se u novináře sbíhají a on je pak předává veřejnosti. Jenže novinář nemá být pouhým kanálem, kterým ‚to, co lidé říkají‘, proteče ke čtenáři či divákovi. Zodpovědný a profesionální novinář musí být schopen ‚to, co mu lidé říkají‘ a ‚to, co vidí kolem sebe‘ zasadit do kontextu. Společenského, historického, politického.“

Cena Ferdinanda Peroutky pro Terezu Engelovou je přeneseně oceněním i pro její mateřský server Hlídací pes, nezávislý projekt, který se i v náročných podmínkách malého nezávislého média snaží vytvářet kvalitní žurnalistiku. A spolu s mnoha dalšími podobnými servery tvoří protiváhu velkým redakcím, které ovšem mnohdy kvůli svému oligarchickému pozadí na nezávislou novinařinu rezignovaly.