Peškova agentura Pickerly posiluje tým o sedm lidí

Pražská fullservisová marketingová agentura Pickerly hlásí několik nových kolegů ve svém týmu. Předně obsadila pozici head of digital media strategy, na kterou nastoupil Martin Čáp. Ten dosud působil v digitální agentuře Marketup, stejně jako zakladatel a majitel Pickerly Martin Peška. Pro Marketup Čáp pracoval přes 10 let, poslední dva roky tam zastával funkci head of digital strategy a byl členem managementu. Od roku 2019 byl zodpovědný za digitální strategii a consulting pro klienty jako T-Mobile, XXXLutz, Grand Optical, Muziker, UniHobby, BMW Invelt a řídil komplexní digitální audit pro prodej a marketing Komerční banky. Kromě práce pro klíčové klienty byl zodpovědný za vedení výběrových řízení. „Mým posláním v Pickerly je pomoci prosadit se startupům a uspět ambiciózním značkám s inovativními projekty,“ říká Čáp ke své nové pozici.

Kromě něj přivítala agentura Pickerly dalších šest nových kolegů.

Na pozici digital designer & art director přichází Barbara Andrýsková, starat se bude o vizuální výstupy pro klienty napříč agenturním portfoliem. Zkušenosti má z velkých agentur Leo Burnett a McCann.

Na pozici client solution manager nastoupila Anežka Bočková, která provozuje internetový obchod Jumpropeshop.cz a v Pickerly se stará zejména o webové projekty.

Jako senior copywriter & editor působí Kristýna Horová, jež v minulosti pracovala jako content manager v MyTimi a šest let jako copywriter v agenturách Dobrý web a Sherpas. Se zakladatelem Pickerly Peškou se potkala nejprve během vysokoškolských studií sociální a mediální komunikace, později v redakci magazínů CzechNetMedia.

Milica Komljen působila v nakladatelství Lingea, kde měla na starosti vydávání knih ve Slovinsku a v Srbsku. V Pickerly má na starost zviditelnění značky Franz Josef Kaiser na srbském trhu a zodpovídá za oblast community managementu.

Jako client solution associate nastoupila Michaela Mošťková, která se podílí na projektech v oblasti sociálních sítí a influencer marketingu.

A z kreativního prostředí přišla Dominika Schmidtová, pět let působila v agenturách, kde měla na starosti zejména kreativní koncepty a copywriting s přesahem do brand buildingu. Podílela se na tvorbě kampaní pro Prague Pride, Teribear, nadaci Terezy Maxové dětem či Häagen-Dazs. Pracovala i v digitálním oddělení československé edice Vogue a externě psala pro Harper’s Bazaar.

„V Pickerly si do týmu vybíráme jen seniorní lidi, které známe, nebo mladé talenty,“ shrnuje Martin Peška. Jeho agentura aktuálně pracuje pro potraviny Franz Josef Kaiser, maloobchodní řetězec Billa či e-shop s cyklistickým zbožím Holokolo.