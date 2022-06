Pět výhod, které získáte s agilním průzkumem trhu, a nebude to na úkor kvality

Připomeňme si dávná přesvědčení výzkumníků, ale i některých klientů: rychlost a jednoduchost bývaly protipólem kvality. Průzkumy kdysi trvaly týdny. Ještě před samotným sběrem dat bylo mnoho schůzek agentura-klient, probíhaly nekonečné diskuse o formulacích nebo pořadí otázek. Po sběru se zase často řešilo potvrzování správnosti údajů v excelových tabulkách. Pamatujete?

Dnes, díky použití automatizačních technologií a umělé inteligence, může celý proces výzkumu od začátku až po finální zjištění proběhnout i za jediný den. A s náklady, které jsou výrazně nižší než dřív díky tomu, že ubylo hodin strávených přípravou projektu.

Pandemie covidu během dvouletého pobytu mimo kancelář potřebu rychlé vazby od spotřebitelů ještě urychlila. Řadu takových agilních řešení sdružuje platforma Kantar Marketplace, která od roku 2020, kdy ji globálně využívalo více než 400 klientů, zaznamenala 60% nárůst využívání.

Firmy dnes pro svá rozhodování využívají této platformy, když se plánují pustit do designu nové služby, obalu, když chtějí změřit možný dopad inovací nebo třeba potřebují průběžně a flexibilně otestovat offline či online reklamu na svou značku nebo značku konkurence. Představme si pět klíčových výhod, které mluví pro agilní výzkum.

Flexibilita

Ona módní „agilita“ popisuje v podstatě flexibilitu v průběhu výzkumného procesu. Zatímco klasický průzkum trhu můžeme vnímat jako běh na dlouhou trať s klíčovým výsledkem až v cíli, agilní výzkum se skládá v podstatě z více sprintů, ve kterých jsou výsledné časy neustále ověřovány, dokud celá etapa neskončí.

V praxi jde o taktický přístup, kdy se agilní průzkum trhu snaží řešit naléhavost vyvolanou měnícími se trendy tím, že poskytuje informace nutné pro klíčová byznysová rozhodnutí v reálném čase. Své nápady můžete testovat už v raném procesu vývoje, kdy potřebujete získat jistotu, že vynaložené peníze a čas mají smysl.

Jednoduchost

Složité výzkumné procesy jsou nepřítelem odvážných rozhodnutí tady a teď. Od návrhu až po analýzu by měla být každá fáze výzkumu zjednodušena tak, aby poskytovala přesně to, co je nezbytné pro dobrý výsledek, aniž by došlo k obětování osvědčených postupů nebo zatěžování respondenta zbytečnými otázkami.

Jestliže tedy potřebujete získat náskok před spotřebitelskými trendy i konkurencí a zároveň mít přehledná data, potřebujete platformu, která nejen usnadňuje získávání poznatků, ale má také srozumitelnou a přístupnou vizuální analytiku pro každého, kdo se na projektu ze strany klienta podílí. Agilní nástroje ovšem nejsou univerzální ani povrchní. Kantar Marketplace nabízí řadu modulárních řešení šitých na míru vaší značce.

Při práci s agilními nástroji navíc nemusíte být odborníkem na výzkum. Automatizované platformy nabízejí řadu standardizovaných, avšak dlouhodobě a expertně ověřených nástrojů, které jsou jednoduše nastavitelné i pro někoho, kdo nikdy návrh výzkumu nemusel řešit, ale chce mít jasnou odpověď na své byznysové otázky.

Testy konceptů, reklamní pre-testy, post-testy a další lze nyní vytvořit a spustit během několika minut pomocí intuitivních a uživatelsky přívětivých rozhraní bez nutnosti něco instalovat do svého počítače. Chcete-li spustit automatizovaný průzkum, stačí navštívit webové stránky a přihlásit se. Systém vás pak postupně provede celým procesem a položí vám pouze ty otázky, které jsou nezbytné ke konfiguraci pro váš konkrétní případ použití.

Důvěra

Pokud jde například o testování reklamy a testování produktů, má Kantar po dekádách ověřeno, že konzistentní metodika výzkumu přináší své vlastní výhody. Bez opakovatelného postupu nemůžete porovnávat výsledky různých testů, jinak byste ztratili podstatnou hodnotu relevantních měřítek, podle kterých můžete posuzovat své výsledky.

„Tím, že jsme do řešení Kantar Marketplace zabudovali metodologickou přísnost a lidskou odbornost, pomáháme značkám plně důvěřovat výsledkům, které používají k přijímání zásadních obchodních rozhodnutí. Tento přístup agility a integrity bez kompromisů znamená důvěru v rozhodování shora dolů. A rychle získatelné poznatky, na které se mohou spolehnout všechny zúčastněné strany,“ říká za společnost Kantar Luboš Rezler.

Bezpečnost

Zabezpečení dat je problémem každé firmy a automatizované platformy pro průzkum trhu musí splňovat všechny nejnovější bezpečnostní protokoly a provádět neustálé testování, aby chránily data klientů. Důležitá je nejen ochrana před vnějšími hrozbami, ale také správná interní oprávnění a kontroly.

Mají-li dnešní automatizované platformy pro průzkum trhu vyhovovat potřebám podniků, musí nabízet bezpečné přihlašování, přizpůsobitelná přístupová práva a také portály nebo ovládací panely pro konkrétní klienty. Je tak zajištěno, že se k datům dostane pouze ten, kdo opravdu má.

Klientský servis

Abyste dosáhli efektivity výzkumu v požadovaném čase, nemusíte se v žádném případě vzdávat nároků na přizpůsobení svým potřebám. I na automatizované platformě máte možnost specifikovat, s jakými typy spotřebitelů chcete komunikovat, ať už se nacházejí kdekoli. Pokud chcete ještě větší flexibilitu, je vám k dispozici odborná obsluha, která vám pomůže s konfigurací výzkumu dle vašich potřeb, aniž by se celý proces výrazně zdržel.

Výše uvedené argumenty rozhodně nemají jakkoli bagatelizovat význam vlastního, nezjednodušeného výzkumu, který má na trhu stále své místo. Ne každý projekt lze převést na jednoduchý recept. Když budete chtít například získat detailní vhled do toho, jak se mění životní styl Čechů, jejich využívání technologií nebo postoj k různým společenským tématům, tradiční výzkum dává stále smysl.

Pokud je ale platforma pro průzkum trhu navržena tak, že poskytuje kvalitní výzkum v rychlosti, se zabudovanou inteligencí a odborností, konflikt mezi volbou rychlost vs. spolehlivost mizí. Ať už se rozhodnete provádět stejný vývojový proces jako dříve, ale rychleji, nebo se rozhodnete zahrnout více nápadů v rané fázi či testovat širší škálu prototypů nebo finálních provedení, automatizace rozšiřuje vaše možnosti a umožňuje potřebnou flexibilitu pro jednotlivé projekty.

Insight No7 Společnost vlastnící kosmetickou značku No7 vyvíjí produkty osobní péče pro ženy od roku 1935. Ve spolupráci s dodavateli a vlastním oddělením produktových inovací hledala systematický způsob, jak zajistit, aby nové produkty oslovily její cílové zákazníky a zároveň podpořily růst a diferenciaci značky. Vzhledem k šíři produktové řady a rychlému tempu inovací hledala značka u společnosti Kantar agilní řešení, které by bylo možné snadno rozšiřovat nebo snižovat podle jejich potřeb a které by jim pomohlo reagovat ve vysoce konkurenčním odvětví, které se řídí rychle se měnícími trendy. Vybrali si nástroj Concept eValuate pro počáteční projekt zahrnující tři koncepty péče o pleť, ale rychle si uvědomili potenciál agilního screeningu konceptů – během několika měsíců proto rychle rozšířili svůj program na více než 150 konceptů. Díky využití platformy Kantar Marketplace mohl tým No7 využít přístup k minulým výsledkům a generovat ucelené poznatky napříč projekty. Navíc měl průběžně k dispozici i odborné poradenství. No7 tak dnes může jít na trh s větší jistotou, protože ví, že i její nejnovější produkty pomohou značce obstát ve zkoušce času. „Program testování konceptů, který jsme zavedli ve spolupráci se společností Kantar, nám poskytl plně ověřený vývoj nových produktů. Jsme si jisti produkty, které uvádíme na trh, a víme, jak tyto koncepty optimalizovat, abychom maximalizovali jejich komerční potenciál,“ komentuje výsledky spolupráce Caroline Morley, No7 Global Insights Manager.

Text je součástí placené spolupráce s agenturou Kantar