Petr Chajda: Spousta marketérů Dentsu v Česku pracuje pro jiné země

Místní divize globální – původně japonské – mediální agentury Dentsu čítá dnes osm stovek pracovníků, přičemž spousta z nich zajišťuje služby pro regiony mimo Česko. „Nově Dentsu v Brně zřídilo sdílené servisní centrum, odkud pomáháme řídit všechny HR procesy v zemích regionu EMEA, kde naše agenturní síť působí,“ říká v rozhovoru pro Médiář CEO Dentsu pro Česko, Slovensko a Maďarsko Petr Chajda. „Z Brna nahrazujeme HR ve Francii, ve Finsku, ve Švédsku, zkrátka po celé Evropě. Máme lidi, kteří umějí příslušnými jazyky, zvládají legislativu příslušných zemí,“ přiblížil požadavky na tým sloužící právě vnitřnímu trhu Dentsu. „Dále máme velkou skupinu systémových inženýrů, analytiků, kteří pod brandem Merkle pracují výhradně pro region DACH,“ připomíná Chajda. Samotné pražské jádro Dentsu, které se vyvinulo z pobočky původně britské Aegis Media, dnes kromě mediálního plánování a nákupu zajišťuje i ostatní služby standardní marketingové komunikace jako kreativu, sociální sítě či výzkum: „To je staré dobré Dentsu na čtvrtou. Od dob klasické mediální agentury jsme se hodně vyvinuli, celé odvětví se posunulo, ale základ zůstává – klient je středobodem našeho jednání a klíčový je jeho mediální zásah. Jsme v podstatě servisní organizace a náš růst je růst našeho klienta. Pokud by náš klient nerostl, dělali bychom něco špatně.“

„Od mého nástupu se Dentsu rozrostlo zhruba dvacetkrát,“ shrnuje dnes Petr Chajda, který agenturu pod tehdejší značkou Aegis přebíral v době, kdy její tým čítal 40 lidí. Následovaly akvizice digitální mediální agentury Adexpres (2016) a technologické agentury Blue Infinity (2017). „Bylo to období, kdy jako houby po dešti vznikaly různé digitální firmy a řada klientů měla – musím říct – poněkud mylný, zavádějící pocit, že nové malé agentury umějí online marketing lépe. Tehdy byl takový trend, reagovala na něj i řada našich konkurentů, mezi nimi WPP či Publicis. Šli jsme do toho. Zároveň jsme tím dramaticky zrychlili svůj organický růst. Akvizice jsou financovány jinak než právě organický růst, nakupuje se za investiční peníze, proto si myslím, že veškeré místní týmy, které tehdy měly možnost takovou akvizici učinit, ji učinily,“ konstatuje Chajda. „Z pohledu velké nadnárodní sítě není Česko s deseti, jedenácti miliony obyvatel hlavním cílem, kde akvírovat. Proto jsme si akvizice sami vydupali a zprocesovali.“

Dosavadní léta byla pro místní divizi Dentsu ve znamení postupné konsolidace a stejně jako v případě ostatních velkých agenturních skupin změn názvů i zaměření jednotlivých agenturních týmů, především kvůli orientaci na mezinárodní trhy. Dentsu tak dnes zahrnuje mediální agentury Carat, Dentsu X (původně Vizeum) a iProspect (dřívější Adexpres), kreativní agenturu Dentsu Creative (nahradila značky McGarryBowen, Isobar a Spectra) a agentura pro sociální média Bistro Social (součást původní skupiny Adexpres). K tomu navíc zmíněnou technologickou divizi Merkle (vznikla z technologické části Isobaru) a brněnské servisní centrum. Loni Dentsu převzala několik lidí z interního mediálky Czech News Center, letos proměnila vedení svého strategického týmu a mezi významnými klienty přivítala Komerční banku.

Hospodaření Dentsu Czech Republic (dřív Aegis Media) v předchozích 10 letech

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 tržby 786 812 867 902 965 937 898 1.320 1.518 1.604 výsledek 12 14 16 24 12 -3 -11 2 7 37 kapitál 16 30 35 45 41 38 27 29 36 130

V milionech Kč, zaokrouhleno na miliony.

Zdroj: účetní závěrky společnosti v obchodním rejstříku

Hospodaření Dentsu Media Services CE (dřív Carat) v předchozích 10 letech

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 tržby 462 599 654 629 631 655 792 1.006 1.134 1.534 výsledek 0 0 1 2 0 1 0 0 -4 22 kapitál 6 6 7 6 5 6 6 6 3 28

V milionech Kč, zaokrouhleno na miliony.

Společnost v roce 2022 změnila název a zfúzovala s firmami Adexpres a Bistro Social.

Zdroj: účetní závěrky společnosti v obchodním rejstříku

„Před deseti lety na trhu převládal pocit, že přichází nový svět, digitální. Digitalizujeme stále, průběžně, ale došlo už realističtějšímu náhledu. Teď pozorujeme nástup umělé inteligence – ta narozdíl od digitálních agentur, které mohly vznikat jednoduše na zelené louce, vyžaduje velké množství kapitálu i energie. Bude zvyšovat naši efektivitu, efektivitu našeho zásahu, ale ani ta nás nenahradí. Jen oddělí zrna od plev,“ míní Petr Chajda.

Ten stojí v čele místní pobočky globální sítě mediálních agentur Dentsu víc než 15 let. Je to jeho nejdelší profesní angažmá, trvá už déle než Chajdovo působení ve skupině PPF, kde pracoval v letech 1994 až 2006. Do skupiny Aegis, kterou Dentsu koupilo v roce 2012, nastupoval v srpnu 2008, po zkušenostech z managementu všech tří největších komerčních televizí v Česku – v týmu PPF v roce 2002 přebíral TV Nova, po jejím tehdejším prodeji skupině CME působil v letech 2006 až 2007 jako generální ředitel tehdy chystané TV Barrandov (začala vysílat v lednu 2009) a pak přešel do TV Prima jako výkonný ředitel, kde působil v letech 2007 až 2008.

