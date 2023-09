Petr Dvořák: Dvanáct let v čele ČT byl prime time of my life

Je nejdéle sloužícím generálním ředitelem České televize. Mediální instituci veřejné služby vede 12 let, od října 2011, odejde koncem letošního září. „Opouštím ČT v nejlepším stavu, v jakém kdy byla,“ shrnuje Petr Dvořák své působení na Kavčích horách. „Byl to prime time of my life,“ označuje svou éru. „Ta doba nebyla vždy jednoduchá, ale byla inspirativní. A celých dvanáct let mi víc dávala, než brala. Měl jsem šanci poznat skvělé lidi a vstupovat do situací, které pomáhaly našim divákům, ať už v době covidu, při rozšiřování zpravodajství, posilování regionů, tomu všemu jsem měl šanci dát svůj otisk,“ říká taky. Narozdíl od roku 2011, kdy nastupoval, vidí ČT jako důvěryhodnou, silnou, respektovanou. Udržitelné financování ovšem veřejnoprávní televize stále nemá: ukončí-li nové vedení úsporný chod a zároveň nedojde k 1. lednu 2025 ke zvýšení televizního poplatku, pak může Česká televize v roce 2025 narazit do zdi, varuje Dvořák.

V rozhovoru s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem bilancuje Petr Dvořák výsledky za dva šestileté mandáty ve funkci šéfa České televize. Přibližuje svůj pohled na definici televizní veřejné služby a na to, zda ji naplňuje sport či třeba StarDance. Popisuje, jak vznikala velká mediální novela, která má ČT přihrát další miliardu korun ročně, i to, co by se stalo, kdyby nový zákon neprošel. Podrobně mluví o finanční situaci České televize, současné i budoucí. Přibližuje, proč a jak chystal deal s komerčními videoplatformami typu Voyo. Dotkl se svého vztahu s Radou ČT, odpovídal i na to, proč si myslí, že ho televizní radní už potřetí ředitelem nezvolili, a také na co se chystá dál. To vše najdete v plné verzi rozhovoru pro předplatitele.

