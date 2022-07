Petr Šabata jako šéfredaktor Českého rozhlasu Plus končí, změní působiště

Po pěti letech odejde z pozice šéfredaktora stanice Český rozhlas Plus Petr Šabata. Zároveň opouští veřejnoprávní Český rozhlas. Stane se tak k 30. září. „Jméno jeho nástupce ve vedení úspěšné stanice mluveného slova bude oznámeno v následujících týdnech,“ uvádí management rádia veřejné služby. Ze slov generálního ředitele René Zavorala přitom vyplývá, že Šabata přechází do nového působiště. Kam, to zatím nebylo oznámeno.

Mediaguru upozorňuje na tweet redaktora Jakuba Troníčka, podle něhož Šabata míří do nejužšího vedení deníku Právo a s ním spojeného zpravodajského webu Novinky.cz, „aby mu postupně Zdeněk Porybný předal velení“. Porybný je téměř 33 let šéfredaktorem Práva (předtím Rudého práva) a většinovým majitelem vydavatelství Borgis, v němž třetinu od roku 2013 drží česká internetová jednička Seznam.cz Iva Lukačoviče. Borgis pro Seznam.cz dodává obsah pro Novinky.cz, Super.cz a Sport.cz.

„Stanice Český rozhlas Plus se dostala pod vedením Petra Šabaty na samotný vrchol a v počtu posluchačů zdolala několikrát maxima, která jsme považovali za těžko překonatelná,“ ocenil šéf Českého rozhlasu Zavoral. Podle aktuálních výsledků výzkumu poslechovosti rádií Radioprojekt si stanici naladí 157.000 posluchačů denně.

Šabata nastoupil do Českého rozhlasu v roce 2017 na pozici vedoucího programu Radiožurnálu. Šéfredaktorem Českého rozhlasu Plus se stal 1. března 2018. V minulosti působil jako šéfredaktor deníků Mladá fronta Dnes, Hospodářské noviny a projektu hyperlokální žurnalistiky Naše adresa. Byl také šéfredaktorem deníku Pravda v Bratislavě a zástupcem šéfredaktorky slovenského Sme.