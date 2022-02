Petr Uchytil přechází z Active Group do Media Marketing Services

Ředitelem produktu a marketingu v mediálním zastupitelství Media Marketing Services se stal Petr Uchytil. V novém působení bude mít na starosti rozvoj marketingové strategie všech rádií z portfolia mediální skupiny Media Bohemia, zejména budování značky Rádio Blaník. To podle aktuálního Radioprojektu dosáhla prvenství z pohledu tržního podílu mezi komerčními stanicemi. „Rádio má potenciál na to, stát se komerční rozhlasovou jedničkou i v dalších parametrech poslechovosti,“ věří ředitel mediální skupiny Media Bohemia Miroslav Hrnko.

Uchytil se v marketingu, komunikaci a obchodu rádiových produktů pohybuje přes 15 let. Naposledy zastával pozici ředitele strategického obsahu v mediální skupině Active Group (rádia Frekvence 1, Evropa 2, Bonton, Dance). Několik let také působil na vedoucí marketingové pozici v maloobchodním sektoru, odkud přišel jako marketingový ředitel do tehdejšího mediálního zastupitelství Regie Radio Music.

Nováčkem není ani ve skupině Media Bohemia. V minulosti už byl v kontaktu s rádii ze skupiny (Rádio Blaník, Hitrádia, Rock Radio, Fajn Radio), a to jako ředitel divize marketingu a podpory obchodu mediálního zastoupení Radiohouse.

„Rádia, která jsou v portfoliu Media Marketing Services, ať už jde o Rádio Blaník, všechna Hitrádia, Fajn Radio nebo Rock Radio, jsou dobře vyprofilovaná, co do cílové skupiny posluchačů. Díky tomu také nabízí svým partnerům a zadavatelům efektivní nástroj pro oslovení posluchačů. Nicméně u našich značek vidíme ještě další příležitosti pro rozvoj v podobě synergických efektů a vytěžení posluchačského potenciálu, který nám přináší nedávná expanze a akvizice v řadě regionů Česka,“ uvedl ke své nové roli Uchytil.

Skupinu Media Bohemia tvoří čtyři rozhlasové programové sítě zahrnující 40 stanic, dvě rozhlasová (Media Marketing Services, Radiohouse) a jedno internetové (Impression Media) mediální zastupitelství s celkovým zásahem přes pět milionů lidí, obsahové weby, e-shopy a nahrávací a dabingové studio. Vlastníky a zároveň zakladateli skupiny jsou Daniel Sedláček a Jan Neuman.