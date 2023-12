Petra Fundová: Burda přidá nový web s recepty z BBC Good Food

Katalog receptů Vařímerychle.cz, nový web zaměřený právě na vaření, přidá do svého portfolia mediální dům Burda, tuzemská pobočka tradičního německého vydavatelství Hubert Burda Media. „Naše mezinárodní divize Burda International před několika lety získala do svého portfolia britské vydavatelství Immediate Media, mimo jiné s velkým archivem receptů od BBC Good Food. Jsou jich tisíce a jsou jiné, než se zveřejňují u nás. Chceme si teď vyzkoušet novátorský obsah, který tu není obvyklý,“ řekla Petra Fundová, generální ředitelka české Burdy, v rozhovoru s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem. Nový web už funguje v beta verzi, naplno se má rozjet příští rok.

Segment jídla už česká Burda léta v tisku i na webu obsluhuje titulem Apetit, ovšem díky letošní akvizici internetového vydavatelství Extra Online Media k němu přidala i Toprecepty.cz - ty už jsou podle Fundové ve spojení s Apetitem jedničkou segmentu v onlinu - a také nabídku videonávodů Extrakurzy.cz. „Jednotlivé značky ponecháme, protože mají různé cílové skupiny, ale jako balíček je budeme nabízet inzerentům,“ podotýká k titulům o vaření ředitelka Burdy.

Zmíněná akvizice Extra Online Media přinese od začátku příštího roku 2024 změnu názvu tuzemské pobočky Burdy na BurdaMedia Extra (a v roce 2025 pak fúzi obou firem). Přispět má také k navýšení celkových tržeb Burdy a zároveň změnit strukturu jejích příjmů, které – jak Petra Fundová nedávno řekla pro Mediaguru – dnes tvoří z poloviny print, ze čtvrtiny eventy a ze čtvrtiny online. „Během tří let budeme schopni zvýšit podíl onlinu na tržbách až na polovinu celkových našich tržeb,“ předpovídá teď generální ředitelka české Burdy. „Porostou určitě také eventy. Jak se bude vyvíjet print, je otázka. Print, jak všichni víme, klesá, nicméně určité jeho typy budou nadále existovat a budou stále obchodní partneři, kteří print právem považují za důležitou součást svých kampaní.“

Vlajkovou lodí Extra Online Media je bulvár Extra.cz, firma vydává i lifestylové weby pro ženy Extralife.cz a Lifee.cz, zábavní web pro muže G.cz a videoweb OneTV.cz, a celkově na internetu zasahuje pět milionů uživatelů měsíčně. To je téměř dvakrát tolik, než před akvizicí zvládala svými weby Burda. Výrazně růst na internetu umožní Burdě, která je historicky silná především v časopisech a v posledních letech i v návazných eventech, právě nově získaná skupina webů: „Chtěli jsme posílit něco, čemu říkáme trojnožka – máme print, skvěle se rozvíjející eventy, kam mohou čtenářky a čtenáři přijít fyzicky, a posílili jsme digitál, protože trojnožka by měla mít pokud možno všechny nohy stejné dlouhé. Pak se dá se zásahem skvěle pracovat.“ Burda a Extra podle Fundové poslední půlrok připravovaly inzertní balíčky spojeného portfolia.

Hospodaření Burda International CZ

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 tržby 425 364 711 636 604 526 527 514 460 413 výsledek* -10 -25 9 -7 9 28 28 28 -8 28

* před zdaněním

V milionech Kč, zaokrouhleno.

Zdroj: účetní závěrky firmy

Výslednice tří fúzí

Portfolio české pobočky Burdy, která funguje už od roku 1991, je dnes vlastně výslednicí tří akvizic a fúzí s jinými bývalými vydavatelstvími – v nultých letech to bylo Vogel Publishing, které s Burdou spojoval tentýž mateřský německý podnik, v desátých letech pak Hachette Filipacchi 2000, koupené od zakladatele Martina Shenara, a letos zmíněné Extra Online Media, které prodával šéf vydavatelství a menšinový majitel Tomáš Kačena a fond Pale Fire Capital jako většinový vlastník. Z Vogelu Burdě dodnes zůstal měsíčník o informačních technologiích Chip, z Hachette tituly pro ženy Elle, Marianne a právě Apetit. „Chip je skrytý drahokam, který nyní leštíme. Vlajkovými loďmi našeho vydavatelství jsou Elle jako licenční titul, Marianne, velká lokální značka, kterou se nebojíme nazývat lovebrandem, a Apetit,“ shrnuje Petra Fundová.

Burda v Česku 1991 – založení pobočky německé Hubert Burda Media v Česku

– založení pobočky německé Hubert Burda Media v Česku 2007 – akvizice Vogel Publishing

– akvizice Vogel Publishing 2007 – koupě 49 % Hachette Filipacchi 2000

– koupě 49 % Hachette Filipacchi 2000 2008 – fúze Vogelu s Burda Communication

– fúze Vogelu s Burda Communication 2011 – koupě 51 % Hachette Filipacchi 2000

– koupě 51 % Hachette Filipacchi 2000 2014 – finální fúze Hachette (pod novým názvem Burda Media 2000) s Burdou

– finální fúze Hachette (pod novým názvem Burda Media 2000) s Burdou 2020 – koupě content marketingové agentury C3 Prague

– koupě content marketingové agentury C3 Prague 2023 – akvizice Extra Online Media

– akvizice Extra Online Media 2025 – plánována fúze Extra Online Media s Burdou

Ta stojí v čele firmy od roku 2006, tedy víc než 17 let, přičemž do Burdy nastupovala už v létě 1997, kdy se stala šéfredaktorkou časopisů Katka či také Betynka, Svět ženy a licencovaného titulu Woman (už nevychází). V průběhu let se počet magazínů vydávaných Burdou postupně snížil z někdejší čtyřicítky ani ne na polovinu. Kromě Elle, Marianne, Apetitu a Chipu to dnes jsou ještě zmíněný Svět ženy, dále Naše krásná zahrada a potom křížovky a také dětské tituly spojené s populární stavebnicí Lego, vydávané na základě licence ze skupiny Hubert Burda Media. Řada titulů zmizela: v roce 2016 Burda ukončila vydávání licencovaných časopisů InStyle a Maxim, v roce 2020 pak skončily Katka, Pošli recept (ty dnes fungují jako podtituly magazínů s křížovkami), Marie Claire, Joy a Náš útulný byt. Ještě dřív Burda prodala Betynku tehdejší Mladé frontě. Zbavila se také časopisu Autohit. A v minulosti vlastnila i web Hrej.cz, který v roce 2011 koupila od Seznamu a pak v roce 2016 prodala.

„Je zapotřebí mít portfolio širší – někdy funguje segment hobby, někdy lifestyle, a teď jsme poprvé v historii české Burdy přidali bulvár,“ podotýká Petra Fundová k vývoji portfolia vydavatelství, které už 17 let vede. Byť absolvovala na Vysoké škole umělecko-průmyslové jako akademická malířka a původně se ve studiu Bratři v triku věnovala režii krátkých animovaných filmů. „Jsem obsahový člověk. Odjakživa se věnuju obsahu textovému i vizuálnímu. A dobře udělaný obsah bude mít své místo na jakýchkoli platformách v jakékoliv době.“

