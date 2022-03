Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová mají podcast o neziskovkách

Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová jako moderátorky přišly s novým podcastem Dobro skladem. Skrze příběhy lidí v něm představují fungování neziskových organizací. Obě mají s neziskovkami i osobní zkušenost, společně založily organizaci Fandi mámám, která podporuje samoživitelky. Květová Pšeničná moderuje ranní vysílání zpravodajského Rádia Z, Slámová uvádí Večerní zprávy na Televizi Seznam. Dobro skladem připravují ve spolupráci s Youradio Talk, podcastovou aplikací, která stejně jako Rádio Z patří do skupiny Active.

Do svého podcastu si autorky zvou hosty z řad neziskovek i ty, kterým neziskovky pomáhají. Posluchači se dozvědí, kolik práce i peněz stojí pomoc pro jednoho člověka, co obnáší život s autismem, jak hledají práci bývalí vězni či jak poznat tu tu správnou neziskovku. Nové díly podcastu vycházejí každé úterý a jsou dostupné na všech běžných platformách.

Podle zkušenosti obou moderátorek Češi chtějí pomáhat, protože jim není lhostejná situace druhých. Důležité je, aby pomáhali správně. Zároveň samotné neziskové organizace by měly dokázat sdělit, s čím potřebují pomoct, jak to u nich funguje a s jakými předsudky se potýkají. „Především je potřeba, aby byly vidět všechny ty životní příběhy lidí, kteří jsou díky práci neziskovek o něco šťastnější. Smyslem našeho podcastu je ukázat, jak to v jednotlivých organizacích funguje, jak se tvoří dobročinné projekty a jaký konkrétní dopad má taková aktivita na životy lidí,“ uvádějí shodně.

Květová Pšeničná v minulosti moderovala Naše zprávy na TV Barrandov, později působila jako zprávařka na Frekvenci 1, dnes pracuje ve zmíněném Rádiu Z. Hlavní zprávy na Barrandově svého času uváděla i Slámová, v televizi měla také vlastní pořad Žaneta show. V roce 2018 začala pracovat jako zprávařka v Českém rozhlase, teď už druhým rokem moderuje zprávy v Televizi Seznam.