Pickey mění název na Forendors, s novým jménem pomohl Michal Pastier

Pickey, jedna z českých platforem na monetizaci obsahu solitérních tvůrců, rebranduje. Dva roky od svého založení mění název na Forendors. Zároveň uvedla novou mobilní aplikaci pro operační systémy iOS (Apple) a Android (Google). Ty umožní stahovat si audio i video pro poslech a sledování v offline módu, tedy bez připojení k internetu.

Kompletní přechod bude dokončen v noci ze soboty na neděli 24. září. „Všechen původní obsah bude na nové domény (forendors.cz) přesměrován automaticky. Podporovatelé a tvůrci tak nepřijdou ani o písmenko, slovo či pixel svého obsahu. Nic jiného než jméno se na platformě nemění,“ ujišťují tvůrci Pickey Denisa Hrubešová a David Slačálek. Mobilní platforma vzešla ze spolupráce se strategickým investorem, společností Quanti.

„Změnu jména děláme ze dvou důvodů. První je větší přívětivost pro podcastery mezi našimi tvůrci. Vyslovovat a vysvětlovat ‚pickey‘ v podcastu nebylo úplně jednoduché. Forendors vyslovováno přesně, jak se píše, bude mnohem snazší pro všechny naše tvůrce. Navíc přesně vystihuje to, co děláme. Jsme tu pro podporu,“ vysvětluje Hrubešová. „Druhý náš důvod byl právní. Upřímně jsem netušila, kolik jiných projektů vsadilo na podobná jména, která by se zamlouvala i nám. Vybrat nové jméno nebylo vůbec jednoduché. S jeho finálním návrhem a volbou nám pomohl Michal Pastier.“

Startup Pickey založili Slačálek a Hrubešová v roce 2021. Prvním investorem byl podnikatel Petr Bureš, druhým se letos na jaře stala zmíněná firma Quanti. Na platformě publikují řádově stovky tvůrců, ta žije z provizí za platby, které autorům posílají jednotlivý odběratelé. Mezi přední tituly na platformě patří podcast Kecy a politika Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose či podcast Brain We Are, nově v podobě podcastu přibyl například zavedený projekt Terapie sdílením Ester Geislerové a Honzy Vojtka. Na podzim platforma přivítá nový projekt Stanice hrůzy, od tvůrců podcastu Hodina dějepichu.