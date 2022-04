Plastici na Dvojku patří, obrátil Český rozhlas. Předtím trval na playlistu

Management Českého rozhlasu se ve sporu mezi vedením své stanice Dvojka a moderátorkou tamního Nočního mikrofóra Terezou Boučkovou de facto postavilo za Boučkovou. Generální ředitel René Zavoral i šéf programu veřejnoprávního rádia Ondřej Nováček na středečním jednání Rady Českého rozhlasu prohlásili, že nevidí důvod, proč by hudba neměla souviset s konkrétním hostem.

O co šlo? Spisovatelka a publicistka Boučková si veřejně stěžovala, že hudební dramaturg Petr Kožený odmítá písně související s hosty. Místo toho nasazuje do talk show, která běží každý den od půl jedenácté večerní, doprovod z běžného playlistu stanice. Když Boučková přesto během březnového rozhovoru se spisovatelkou Evou Turnovou pouštěla Patti Smith nebo The Plastic People of the Universe, s nimiž Turnová sama hrála, vedení stanice ji kritizovalo. Boučková tvrdí, že to bylo právě kvůli výběru hudby, která – jak jí bylo jejích slov řečeno – na Dvojku „absolutně nepatří“. Šéfredaktorka Dvojky Lenka Mahdalová s jejím výkladem nesouhlasí. Problém byl podle ní v tom, že Boučková obešla pravidla požadující spolupráci s dramaturgem.

„Dramaturg mně mnohokrát odmítl zahrát přání hosta, musela jsem se s ním proto přestat dohadovat. Jednal s námi, kdo jsme se snažili o dohodu, arogantně. Když jsem měla v pořadu syna vězně z uranových dolů a do toho pan dramaturg zahrál Hurikán od Jandy, bylo to vyloženě nevkusné a můj host se styděl,“ prohlásila na středečním zasedání rozhlasové rady Boučková, která patří mezi 14 moderátorek a moderátorů Nočního mikrofóra vysílaného od roku 2011.

Spisovatelka Boučková také připomněla, že vedení Dvojky změnilo internetovou anotaci pořadu, ze které po vypuknutí kauzy zmizela zmínka o „hudebních lahůdkách podle přání našich hostů“. To Mahdalová potvrdila. „Když jsme řešili podklady, přišli jsme na to, že článek není aktuální. K tomu se přiznáváme,“ říká šéfredaktorka, která Dvojku vede od začátku roku, předtím stála za vznikem digitální stanice Českého rozhlasu Pohoda pro nejstarší posluchače.

Generální ředitel Zavoral považuje diskutované písně za odpovídající Dvojce. „Nemám problém, aby v pořadu zazněla hudba, která odpovídá danému hostu a tématu. Musí se to ale dít v rámci celkové dramaturgie, jmenované písně mně nevybočují, ale zřejmě nezafungovala komunikace,“ soudí Zavoral. Ředitel se podle svých slov plánuje setkat s dramaturgem Koženým, postoji Boučkové přitom rozumí, jakkoliv se mu nelíbí forma kritiky. „Diskusi vnímám za legitimní, musím se ohradit vůči formě. Věc, která se mohla vyřešit uvnitř, zbytečně eskalovala veřejně,“ říká Zavoral. Kauzu popisoval hlavně web Hlídací pes, vznikla kvůli ní i petice za změnu hudební dramaturgie na stanici Český rozhlas Dvojka, kterou podepsalo na 2.800 lidí. Na středeční schůzi byla předána radním.

Výběr písní podpořil i ředitel programu Nováček. „Nevidím důvod, proč nezahrát The Plastic People of the Universe nebo Patti Smith. Není v tom problém,“ prohlásil. Zároveň dodal, že se moderátoři mají vždy domlouvat s dramaturgem. To se podle publicistky a moderátorky Boučkové konečně v poslední době daří.