„Plnotučný reklamní humor!“ Kozub, Nesvačilová, Fio a Jinej gang vítězí s Itálií

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších –⁠ kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 2. týden 2024 Jinej gang: Pro všechny světské radosti: Itálie (81 %)

značka, klient: Fio banka Little Greta: Redesign 2024 (69 %)

značka, klient: Žufánek WMC Grey: Život na talíři (68 %)

značka, klient: Zachraň jídlo VML Prague, OAK: Finanční zdraví: Účty (60 %)

značka, klient: Česká spořitelna Friendly: Každý si občas zaslouží odměnu (37 %)

značka: Fidorka, klient: Mondelez Czech Republic Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme na 70 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 16 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Fio s Kozubem a s Nesvačilovou vyjíždí do Itálie

Fio banka nasadila nové reklamní spoty ze série Pro všechny světské radosti, které opět připravila agentura Jinej gang. Hlavními tvářemi jsou stále Štěpán Kozub jako kolotočář Fredy Boháček a Petra Nesvačilová coby jeho manželka Karmen. Dvojice tentokrát vyrazila na dovolenou do Itálie. Spoty vznikly v produkci AdKolektiv, režíroval je Daniel Růžička. Natáčelo se na několika různých místech v Chorvatsku, Slovinsku i Itálii. „Od začátku jsme se těšili na to, kam až bude možné kampaň Pro všechny světské radosti posunout, protože jsme věděli, že ústřední komická dvojice nabízí nepřeberné možnosti. Atraktivní prostředí a humor tak trochu na hraně, to jsou hlavní devízy i letošního pokračování, které pro nás kolegové z Jinýho gangu připravili. Stojíme si za tím, že si ze sebe i banka může udělat legraci a oceňují to na nás stávající i noví klienti. Kromě toho, že naše reklamy budí emoce, tak i na tvrdých číslech vidíme, že kampaň dobře funguje a plní svůj účel,“ uvedl obchodní ředitel Fio banky Jan Bláha. Nově vzniklo celkem šest spotů, všechny diváci postupně uvidí v průběhu ledna. Kampaň odstartovala 25. prosince na stanicích skupin Prima, Óčko a Atmedia. Od ledna ji diváci také mohou vidět ve formě sponzorských vzkazů na České televizi. Začíná se se spoty v pětačtyřicetivteřinové stopáži, pokračovat budou i klasické třicetivteřinové. Některé z nich mají ještě prodlouženou online verzi, která jsou k vidění na sociálních sítích banky. Kampaň bude podpořená online bannery, PPC reklamou, sociálními sítěmi a POS materiály na pobočkách.

„Buon giorno!“ „Bon Jovi!“ Nechápu, jak to ti kluci a holky, kteří vymýšlejí kampaň pro Fio, dělají, ale nápady jim nejenže nedocházejí, ale jsou čím dál tím lepší. U odporné ryby, která vypadá jako bratr hrdinky spotu, jsem vyprskla smíchy. Famózní je i spot odehrávající se na hraničním přechodu. Grazie!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Opravdu na Fio? No budu si muset zvyknout, zatím se s tímto konceptem nejsem schopen sladit.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Buď zticha a vem si moje prachy! Fío, já se picnu. Jako malej jsem čekal na nový Belmondy, Funése, Mr. Beany, teď se doslova jako malej těším na nový vídea od Jinýho gangu! Prej „roztlač mě“! Válím se tu po zemi smíchem, jakože ROFL, žejo!

Petr Laštovka na drátě

Musím říct, že kluci z Jinýho gangu se opravdu překonávají. Je vždy těžké navázat další sérií tak, aby nebyla horší. A musím říct, že jim se povedlo, že tato je ještě o dost lepší. Klobouček!

Tomáš Vacek (Contexto)

Je to na brand? Je. Je to distinktivní? Je. Je to zábavné až vtipné? Je. Jsou tam zbytečné kudrlinky a pičičandičky? Ne, nejsou. Určitě vítěz týdne. (A to pana Kozuba moc nemusím.)

Míla Knepr (Contagious CZ)

Fanstastický plnotučný reklamný humor, ktorý by som rád videl častejšie. Koncept Pro všechny světské radosti sa s každým spotom zlepšuje. Myslím si, že tento koncept je už spojený so značkou a jeho efektivita tým nepochybne rastie.

Matúš Ficko (Triad)

Není co dodat. Tohle je prostě pecka. Aneb jak bankovní produkty udělat funny, a zároveň věcně. Všechno to hraje moc hezky dohromady. Kozub je tady skvělý. Uživatel se dozví hlavní sdělení. Pobaví se. Prostě Fííío.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Banka pro kolotočáře. Zcela v duchu dějin jejich komunikace.

Vilém Rubeš

Moderní společnost se vyvíjí a s ní i její pohled na „zkostnatělé“ instituce, jako je banka. Jsem ráda, že to kromě Air Bank pochopila i Fio banka, která se nebojí reklamy udělat vtipně. Propojení produktu, typické české nátury a aktuální popularity Štěpána Kozuba je trefou do černého. Oceňuji dotažení příběhu až do samého konce, a to včetně části s CTA k odebírání kanálu nebo sledování dalších videí.

Petra Pokorná (Business Factory)

Jak jsem tomuhle konceptu byl skeptickej a značku mi to maximálně degradovalo, tak od týhle série to u mě strašně stoupá. Dlouho sem se u reklamy nesmál, u týhle třikrát v průběhu každýho spotu... Super mikrookamžiky!!

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

U natáčení musela být asi zábava. Jsou tam skvělý nápady, vtipy a vlastně to je i dobře napojený na produkt a USP. Možná by k tomu rovnou měli natočit i celej televizní seriál. Sice to je samozřejmě nadsázka a jsem na jednu stranu rád, že se banka vydává tímhle odvážným směrem. Na druhou stranu z toho mám subjektivní pocit, že ta banka je taková „laciná“. Ale Fio asi ví, na koho cílí.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Jak se mi první série moc nelíbila, tak tohle je bomba. Hlavní scény konečně souvisí s nabízeným produktem. Navíc jsou opředeny spoustou vtipů navíc, které nejen že udrží pozornost, ale několikrat mě udivily, kolik si Fio dovolí.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Super, komunikace Fio banky si dlouhodobě drží laťku a dalo by se říct, že je možná čím dál tím vtipnější. Pochvala nejen pro agenturu, ale i pro klienta za odvahu dělat si ze sebe legraci.

Amila Hrustić

Opět velmi silný branding díky Štěpánu Kozubovi, takže povědomí značky poroste. Ovšem nevím, jestli „bezpoplatkové“ call to action zabere pro získání nových zákazníků.

Jan Škrabánek (Woltair)

Asi to zas nikdo nečekal, ale ten koncept si říkal o to, ho dál rozvíjet – já se na to osobně moc těšil. Nepotřeboval jsem to ani zhlédnout znova, protože většinu spotů mám v srdci. Skvělej storytelling, tohle je reklama. Jestli fungují i čísla, tak skvělá práce. Jiná věc je barevný DNA Fio banky, v printu mám problém, že vidím podobný barevný DNA s Air Bank, ale to je jinej problém, protože Jinej gang udělal s klientem top práci!

Stanislav Apoka Bílek (Better)

Jako z učebnice, tohle je pecka! Nechybí tomu vtip, lehkost, ale i jasné sdělení. Parádně zpracované, zapamatovatelné, rozpoznatelné, chytlavé… Věřím, že tohle bude fungovat.

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

2. Rodinný lihovar Žufánek redesignuje

Rodinný ovocný lihovar Žufánek uvádí na trh svou redesignovanou hlavní produktovou řadu. Ke změně dochází po šesti letech, předchozí první verze vydržela 16 let. Aktuální redesign měla na starosti strategická kreativní agentura Little Greta. S ní Žufánek v nedávné době pracoval na designu limitovaných edic –⁠ slivovice vydané u příležitosti výročí 1.200 let od první písemné zmínky o Moravě a pak Žufánkovy oskerušovice –⁠ a nyní jí svěřil i klíčovou produktovou řadu ovocných destilátů a likérů. Spolupráce mezi bude pro letošek završena redesignem Žufánkova ginu. „Předchozí vizuální styl postavený na jednotlivých písmenech – takové abecedě alkoholu – jsme nyní chtěli více rozvinout a změnit přísně technický výraz na větší hravost a dynamičnost. Do grafického stylu zapojujeme více elegance v podobě stuhy, která se táhne celou řadou a kreslí tak nový slabikář. Slabikář našeho alkoholu,“ říká Martin Žufánek, spolumajitel lihovaru a jeho hlavní postava. „Žufánkův design od naší spřátelené designérky Andreey Bory byl velmi dobrý, s odstupem šesti let od jeho vzniku jsme však cítili, že ho lze oživit,“ komentoval změnu kreativní ředitel agentury Little Greta Tomáš Nedvěd. Návrh měl na starosti art director Radoslav Dostál: „Nový design si udržel minimalismus a dominantu v podobě signifikantního písmene, získal však větší ladnost a osobitost. Inspirací byly organické tvary surovin, ze kterých se produkty destilují.“ Současně s redesignem Little Greta natočila sérii krátkých videí, která režíroval Radim Vaňous, a vytvořila řadu klíčových vizuálů.

Nádherná, procítěná, výsostně elegantní práce. Jednu oskerušovici, prosím!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Pěkné! Vizuální styl postavený na písmenech kvituji, slabikář alkoholu je fajn myšlenka. Good job!

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Designy nádherný, fakticky. A ty vídea. Simvás, bez urážky, ale mně ti vám to připomnělo takový ty dokrútky z Televízných novín z 80. let, víš. Takový ty věci natočený na krátkej film, v podstatě bez zvuku. Jenom tam chyběl takovej ten počítačovej titulek TN, Redaktor, Kamera a studiovej komentář, jak se pěkně urodilo trnek. Pěkný.

Petr Laštovka na drátě

Redesign etiket je za mě velice zdařilý, působí čistě, elegantně, prémiově a zároveň je tam cítit dotyk tradice. Videa jsou bohužel o poznání horší...

Tomáš Vacek (Contexto)

Design je fajn. Čisté, jednoduché, prémiové, respektující brand strategy. Radost pohledět. Produktová videa jsou taková pedestriální hygiena (s výjimkou Making of..., to mě bavilo).

Míla Knepr (Contagious CZ)

Veľmi pekné, čisté remeslo. Little Greta to ovláda a Žufánkovi to pristane.

Matúš Ficko (Triad)

Designově je to krása. Ladnost a takový exkluzivní styl dělají z lahví kousky, které se budou vyjímat v každé sbírce či vitríně. Stuha, která vlastně celý design propojuje, je skvěle zvolená. Chválím.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Ale jo, má to logiku a je to podařené, jen ty původní designy mi přišly více diferencující. Přece jenom, spartakiádní mašle přidávají, místo aby ubíraly, jak požadoval Solón. Ale řadu to drží hezky.

Vilém Rubeš

Krásný, vkusný, originální. Jeden z mála počinů v Česku, kde cítím tradici a tuzemskou hrdost, a přitom to není buranské. Líbí se mi jak vizuál, tak zpracování videí, která mají krásný spád a řeknou vše během pár vteřin. Opravdu super.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Na lahvích je ta změna tak decentní, že bych si toho snad ani nevšiml. Nápad se stuhou je taky decentní, ale třeba u spotů je to výraznější prvek a líbí se mi to. Zejména u jinglu na konci. U písmen už moc ne, nejde to přečíst a zdá se mi to zbytečný, asi jako další runda panáků ve čtyři ráno v nonstopce. Naopak moc se mi líbí ilustrovaný design lahve. Kromě toho, že mám obecně rád ilustrace, tady je vidět unikátní a osobité pojetí umělkyně. Nevím, co je oskerušovice, ale z týhle lahve bych ji klidně ochutnal.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Za mě Žufánek redesign nepotřeboval, ale podařil se. Inspirace logem a původními písmeny je jasná a díky tomu zůstal Žufánek Žufánkem.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Typografie a design etiket jsou hezky čisté, škoda, že se písmena více nepropsala do videí, aby vše drželo pohromadě.

Amila Hrustić

Elegantní, stylové, ikonické s moravských nádechem. Bude dobře fungovat i v digitálním prostředí. Dobrá práce!

Jan Škrabánek (Woltair)

Dobrá práce s typografií, vizuálně čistý řešení. Co mi tam malinko chybí k dokonalosti, je u stužky linku doplnit o strukturu, lehce, nijak násilně, aby dojem nebyl tak sterilní. Tahá mi to pak dojem do malinko neosobního výrazu, ale řemeslně super práce. Je pak velká škoda, že tytéž tahy se neobjevují ve videích ve výraznějším provázání, takto to jede přes video bez promyšlenějšího konceptu. Baví mne pak otevřená etiketa s výsekem. Nevím, jestli to neasociuje ranní okno po aplikaci produktu, ale jinak skvělej nápad.

Stanislav Apoka Bílek (Better)

Posun správným směrem. Hezké, hravé… Není to sice pro mě „wau“, ale i tak dobře odvedená práce!

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

3. Neziskovka Zachraň jídlo ukazuje život na talíři

Nezisková organizace Zachraň jídlo ve spolupráci s agenturou WMC Grey, režisérským duem Mugshots a produkcí Creative Embassy opět spouští veřejnou sbírku Obědovka. Ta si klade za cíl zachránit nevydané porce z jídelen a doručit je potřebným. Loňská kampaň představila podmínky stravování v azylových domech a jídlo, které se zde servíruje. Letošní kreativa se soustředí na akcentování skutečných příběhů obyvatel azylových domů a realitu jejich talířů. Od konce listopadu se tak s pomocí financování chodu projektu opět obrací na veřejnost. Talíř je pro většinu z nás pozitivní předmět, na který si dáváme dobré jídlo, kterého máme dostatek. Jsou ale lidé, kteří o jeho byť sebemenší naplnění každý den bojují. I jeho obsah tak může ukázat, jaký životní příběh právě prožíváme. V kampani se talíř stává metaforou pro životní příběh, uvádí agentura. „Za prázdnými talíři se skrývají skutečné příběhy lidí, kteří se mnohdy do azylových domů dostali nešťastnou shodou náhod. Jedná se například o samoživitelky, nebo důchodce. A právě jejich talíře plní dárcovské příspěvky. Protože změnit život může i jedno plnohodnotné teplé jídlo,“ říká copywriterka z WMC Grey Aneta Lišková. Kampaň lze od konce listopadu vidět v onlinu, outdooru či na profilech influencerů. A nese jednoduchou message: konzervy, těstoviny a mnohdy nic, takové je totiž běžné menu tisíců lidí v azylových domech. Přitom se denně v českých jídelnách vyhazuje 72.000 nevydaných porcí, koupí Obědovky v hodnotě 500 Kč organizace Zachraň jídlo naplní 20 žaludků jídlem, které by se jinak vyhodilo. „Pokud bude sbírka úspěšná, zvýšíme počet zapojených jídelen i azylových domů a tím nakrmíme další tisíce lidí v nouzi. Pevně věřím, že emotivně laděné video vyprávějící reálný příběh ženy z Azylového domu, přiměje lidi k podpoře projektu postaveném na selském rozumu. A sice místo do koše dát přebytečná jídla tam, kde udělají největší radost,“ dodává ředitelka Zachraň jídlo Michaela Číhalíková.

Kampaň, která má kromě myšlenky a skvělého provedení taky smysl.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Chytlo mě to, rád přispěju. Právě emoce tady musí být zásadní a já je tam nacházím.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Krásná aktivita! A taky zdravím Jindru Malíka, mrk, mrk.

Petr Laštovka na drátě

Taková charitativní klasika, viděl jsem tisíckrát, po půlminutě už ani nevím, na jaký projekt to bylo.

Tomáš Vacek (Contexto)

Je to popisné, doslovné, a přitom jsem to nepochopil. Jasně, kreativci se nechali unést příběhem Veroniky, ale jak to funguje, jaká je vazba mezi koupenou Obědovkou a vyhozeným jídlem, to jsem se nedověděl. A přitom bych tomu rád rozuměl. Škoda.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Krásna práca s emóciou, je to citlivé a dojímavé. Trochu mätúci môže byť call to action spotu. Nie je mi z neho jasné, čo mám teda darovať, keď sa jedlo vyhadzuje z jedální. Može to vytvárať trochu zbytočnú bariéru.

Matúš Ficko (Triad)

Krutý pohled do reality, který by mohl řadě lidem otevřít oči. Celý spot je ponurý a zpočátku jsem si říkal, co to vlastně je... Nakonec to dává smysl. Dávám palec nahoru za skvěle odvedenou práci a trošku toho netradiční pojetí.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Je to soustředěné a fajn. Jenom ke konci, když už mají tu mičudu zpracovanou, přijde zbytečná klička s vyhozenými obědy z jídelen. Tak moment, je pointou, abych já, dojat příběhem, koupil jídlo potřebným, nebo do toho zatahujeme téma šetřte jídlem? V půl jedenácté večer se v divadle nemá rozehrávat nová zápletka, to už se jede do finále! Škoda.

Vilém Rubeš

Celková myšlenka a motiv talíře, který se prolíná celým spotem, mě velmi oslovil, jen mám obavu, aby cílová skupina na první dobrou pochopila, co je skutečným cílem kampaně.

Petra Pokorná (Business Factory)

Silný příběh, ale vlastně nevím, co si o tom mám myslet. Nějak mi to k sobě nejde, většinu videa si myslím, že jde o podporu neziskovky typu Člověk v nouzi, a najednou na mě skočí message o vyhozeném jídlu. Na koho je tedy message cílená? Na masy lidí, co mají přispět nebo jídelny, v jejichž kompetencích je s tímto něco udělat? Popravdě bych i trochu ubral na negaci, ten šílený mess před příchodem dítěte na scénu byl na mě fakt moc dirty, byť to samozřejmě udrželo pozornost a je to bohužel reflexe reality...

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Skvělý projekt. Silně podporuju myšlenku neplýtvání jídlem, a to nejen kvůli naplnění žaludků, ale taky z respektu k tomu, že na vzniku jídla se podílelo hodně lidí a stálo to čas a úsilí... a pak to někdo prostě hodí do koše. Moje žena by mohla vyprávět, jak jsem fanatickej, když tohle vidím. Spot je dobře odvedená práce, příběh dokáže vtáhnout, je silný a myšlenku to předává dobře. Za mě dobré téma i dobré zpracování.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Extrémně silný příběh, který jsme v nějaké obdobě už slyšeli víckrát. Tentokrát ale konečně ve výrazném vizuálním zpracování s jednoduchým a dosažitelným CTA.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Moc hezky natočené, ale záměr ukázat talíř(e) jako metaforu pro životní příběh není ze spotu příliš jasný. Lidský příběh není s jídlem de facto nijak propojen.

Amila Hrustić

Velmi dobře vystavěný a silný příběh s jasným sdělením pro smysluplný projekt. Věřím, že osloví snad každého. Kdyby byl v závěru QR kód s platbou, zvedlo by to počet přispěvatelů...

Jan Škrabánek (Woltair)

Respekt za pokus o one-take reklamu! Jde to na správnou emoci – skoro bez patosu, chápu sdělení, a hlavně to chci dokoukat! Super!

Stanislav Apoka Bílek (Better)

Skvěle vygradovaný příběh, vizuálně to funguje opravdu dobře. Sázka na emoce v tomto typu kampaní dává naprosto smysl. Na konci bych možná ještě dovysvětlila pointu/call to action. Je to utnuté příliš rychle. Ale jinak důležité téma, kvalitně odkomunikované.

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

4. Spořitelna o finančním zdraví s adresabilním videem

Česká spořitelna spustila se začátkem roku 2024 novou kampaň, v níž říká, kolika klientům už pomáhá s péčí o jejich finanční zdraví a také o kolik korun si klienti průměrně za posledních 12 měsíců přilepšili. Cílem kampaně, která probíhá do konce března, je motivovat nové i stávající klienty k využívání online účtu a poradenství v rámci digitálního bankovnictví George. „S finančním zdravím pomáháme už víc než dvěma milionům klientů, kterým jsme za poslední rok pomohli zlepšit finanční zdraví v průměru o 7.254 Kč. Jsme největší bankou zaměřenou na osobní poradenství v Česku a v kampani proto zdůrazňujeme různorodost našich klientů a jejich potřeb,“ říká Monika Hovorková, šéfka značky a komunikace České spořitelny. Kampaň běží v televizi, online kanálech, na streamovacích platformách a v rámci sociálních sítí, kde se do ní zapojí řada influencerů. Česká spořitelna v rámci kampaně také využije takzvaná adresabilní videa. „Ve spolupráci s naší komunikační agenturou Wavemaker využíváme vůbec poprvé tuto technologii, která umožňuje přizpůsobit obsah i čas a způsob doručení online videí přirozeným preferencím jednotlivých klientů. Připravili jsme desítky variant našeho online spotu, které budeme klientům zobrazovat na základě jejich přirozeného online chování a jejichž obsah je personalizovaný, aby klientům doporučil nejrelevantnější produkt či službu pro zlepšení jejich finančního zdraví,“ přibližuje Hovorková. Součástí komunikačního mixu jsou i outdoorové reklamní plochy, billboardy, LCD obrazovky v rámci pobočkové sítě a prostředky hromadné dopravy včetně kompletního brandingu přestupní stanice Muzeum pražského metra. Kampaň připravil tým pod vedením Tomáše Novotného a Jakuba Hereše z VML a Terezy Svěrákové a Tomáše Dvořáka z OAK Prague. Spot produkovala společnost Bistro Films v čele s režisérským duem Wolfberg. „Zvlášť velkou pozornost jsme věnovali castingu a kostýmům, spolu se svícením vytváří moderní a hravou atmosféru, které jsme chtěli docílit,“ doplňuje k formální stránce spotu Tomáš Novotný.

Výrazné, svěží, jednoduché. Velmi oceňuji, že do škály osobností tvůrci přidali také vyznavače black metalu. Lístky na koncerty dost podražily, takže finanční zdraví je základ!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Profesionální práce! Moderní, dynamické, zábavné, barevné, živé. Každý bude rád patřit mezi tyto tváře.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Tak, samozřejmě muzikou z Pelechů to má ouplně jiný grády. Takže cajk.

Petr Laštovka na drátě

Kromě toho, že se při tvorbě vyřádili u castingu a kostymér s maskérem měli spoustu práce, je to království nudy. A navíc v té změti tváří ani vlastně nevím, co mi chtěli říct.

Tomáš Vacek (Contexto)

Kreativní idea není úplně unikátní. Aspoň že ta televizní produkce je vymazlená. O vizuálních se to říct nedá.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Kampaň by možno mohla lepšie vyťažiť potenciál 7.000 korún, ktoré nepochybne vedia priniesť jednotlivcovi veľa radosť. Možno tú radosť uvidíme v „adresibilných videách“ a možno sú ukryté aj v TV spote, ale je to nejasné. Ako sa u vignettových spotov stáva často, trpí to pretlakom. Poberiem z neho, že ide o Spořitelnu a aplikáciu George, ale finančné zdravie ostáva len medzi riadkami.

Matúš Ficko (Triad)

Líbí se mi to zpracování různorodosti klientů. Zároveň je doplněno o faktická data. Česká spořitelna tak pokračuje v komunikaci, kterou nastavila, a zatím se zdá, že jí to vychází. Hezká práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

A zase tu jsou milióny, co si přilepšily, protože jim osvícená banka poradila. Uf. Kde jsou milióny, nejsou emoce. NKP je NKP, i když je jásavá.

Vilém Rubeš

Ve finančním sektoru bych čekala pádné a relevantní argumenty, proč využívat tu či onu službu a komu bych měla svěřit své peníze. Bohužel, vzhledem k požadovanému cíli, se spot v tomto případě minul účinkem.

Petra Pokorná (Business Factory)

Krásná kampaň, atraktivní, rozpoznatelná, jasná message... Ostatně jako vše od Spořky, vizuálně skvělé, funkčně skvělé a sympatické. Podle mě nejlepší bankovní marketing posledních deseti let s ohledem na atraktivitu a funkčnost.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Kolegové ze skupiny odvedli dobrou práci a jinak bych to ani nečekal. Rozmanitost ze spotu úplně tryská a vypadá to dobře. Otázka je, jestli někoho zajímá, že se banka stará o finance různým lidem. Důraz na přilepšení (a ještě konkrétně vyčíslené) myslím bude fungovat dobře, i když vlastně nevím, co si mám představit pod úsporou a jak se k ní dostanu. Dokáže mě George zamknout doma, když bude hrozit, že půjdu na party a pozvu tam všechny na drink? To by bylo super!

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Řemeslně není co vytknout. Hrozně mě zajímá, jak spočítali 7.254 Kč. A potom taky case study, jak dopadla adresabilní videa. A uvidíme ještě letos Charly a Robyn Fae z minulých spotů?

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Hezké, vizuálně hravé, dobře se na to kouká. Bylo by zajímavé vidět ukázku, jak přesně fungovala adresabilní videa.

Amila Hrustić

Spořka drží dlouhodobě laťku hodně vysoko a tento spot jen potvrzuje, jak dobře mají našlápnuto. Reklama má pozitivní sentiment, oceňuji silnou rozpoznatelnost značky. Na spotu mě baví, že Spořka je tu pro vás, ať jste kdokoli. Jen tak dál!

Jan Škrabánek (Woltair)

Dobře řemeslně odvedená práce – za stylizaci tleskám –, barevný a světelný DNA je výzva pro další videa. Storytelling tam není silný, tuším otvírák pro celý komunikační koncept. A velký jupí za super nápad customizovat sdělení podle chování atd. (ještě chybí využití AI!), u tohoto typu klienta a cílovek si to o to říká. Trochu se mi pak zvedl kufr u explikace typu moderní a hravá atmosféra, ale tady to není uplně prázdný slovo, věřím tý atmosféře je otázka, jak na to zaberou cílovky.

Stanislav Apoka Bílek (Better)

Vizuálně povedené, opravdu se jim velice dobře povedlo akcentovat různorodost svých zákazníků. K této části kampaně nemám co dodat, skvělé! Kde to z mého pohledu začíná trochu vrzat, je v doručení key message. Buď chtějí vyvolat zvědavost u cílové skupiny, aby si sama zjistila, co tím autor myslí. A nebo to prostě není jasně odkomunikované.

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

5. Fidorka se připomíná novou televizní kampaní

Značka oplatek Fidorka přichází na televizní obrazovky s novou reklamní kampaní zaměřenou na spontánní odměňování. Reklama, režírovaná Janem Strachem, představuje dva příběhy, v nichž si lidé dělají radost. Mezi herci se ve spotu objevuje mladý zpěvák a hudebník Matěj Plšek, finalista televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2023. Matěj Plšek spolu s tatínkem Martinem jsou i autory hudby k novému spotu. „Chceme povzbudit lidi k tomu, aby si všímali, co pro ně ostatní dělají, v čem se snaží, zlepšují nebo čím dělají druhým radost, a ocenili je za to. Každý si zkrátka občas zaslouží malou odměnu. A oplatka Fidorka v několika příchutích s bohatou vrstvou čokolády je k tomu ideální. Zákazníci si ji díky kulatému tvaru odjakživa spojují s medailí – tedy s odměnou. Navíc máme pro všech šest příchutí Fidorky na výběr kromě klasického a emoji obalu i medailové designy,“ říká Alena Kratochvílová, manažerka značky Fidorka. Souběžně s nasazením televizní reklamy Fidorky poběží podpora na sociálních sítích a do kampaně se zapojí vybraní influenceři. Komunikaci značky má na starosti agentura Friendly.

Tohle mě vysloveně zklamalo. Celý spot působí koženě, nepřesvědčivě, neautenticky. Jediné, co se mi líbí, je motiv barevných koleček, která se objevují například na koberci. Fidorka si zaslouží víc!

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Produktové reklamy jsou těžkou disciplínou, v tomto případě to hodnotím pozitivně. S konceptem se navíc dá dlouhodobě hrát. Těším se na navazující komunikaci na sociálních sítích.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

No. Hláška „víš, co bys zasloužil?“ má od mýho dětství úplně jiný konotace. Takže sorry, jako. Ale tohle je na terapii, takže nevim, no.

Petr Laštovka na drátě

Každá značka si občas zaslouží novou reklamu, bohužel ne vždy se to povede.

Tomáš Vacek (Contexto)

Říkal jsem si, že budu s novým rokem pozitivní. Fidorka jako malá odměna? Ok. Ale jinak nevím. Tedy vím: kreativní idea žádná, exekuce laciná, provedení prkenné. Tady určitě platí, že Fidorka se prodává navzdory reklamě. To nám ten rok pěkně začíná. P. S. Zajímalo by mne, smrtelně vážně, jak se zrodí myšlenka, že (částečným) hrdinou spotu bude Matěj Plšek, finalista z televizní soutěže, a že pro to ještě složí hudbu. Proč?

Míla Knepr (Contagious CZ)

Slušný kopanec do zákazníckeho intelektu. Oceňujem snahu o pekné gesto, ale potrebuje to nápad a človečinu. Bohužiaľ, takto to pôsobí prvoplánovo a dosť tupo. Ako povedal David Ogilvy: „The Customer Is Not a Moron“

Matúš Ficko (Triad)

Nic nového pod sluncem. Fidorka jede stále na stejné vlně. Ono to nakonec asi ani nevadí. Spokojená rodina, spokojený pár, zasloužená odměna. Prostě nedělní idylka, kterou chce každý vidět. Bude to ale stačit?

Lukáš Machaníček (Optimio)

Beznaděj ve staniolu. Ne Fidorka, ale tahle kampaň. Tisíckráte viděné banály, pointa, co tam nebyla, NKP.

Vilém Rubeš

„Zákazníci si ji díky kulatému tvaru odjakživa spojují s medailí – tedy s odměnou.“ Jen škoda, že se právě tato myšlenka nepropsala do finální podoby reklamy. Moment předávání medaile v podobě Fidorky by totiž povýšil „pouhou“ odměnu na obřad, jakým předávání medailí je.

Petra Pokorná (Business Factory)

Reklama příjemná a kvalitní, nicméně pro mě nijak výrazná ani zapamatovatelná. Čeho jsem si však všimnul na závěr, byla typická situace, kdy se člověk bojí, jestli má Fidorku správně rozbalenou a nekousne si i s alobalem – což se mi zdá, že se přesně herečce na konci stalo.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Asi bych potřeboval vidět i další aplikace konceptu na sociálních sítích a v dalších kanálech, ale to tady bohužel chybí. Pokud mám hodnotit spot, zpracování asi ok, obsahově a kreativně za mě nula. Je to takový celý toporný, až je to komický, což ale bohužel asi nemá být. Role toho slavnýho kluka tam je taky dost nevyužitá.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

Nápad děkovat Fidorkou za maličkosti chápu a je mi sympatický. Zpracování už mi bohužel tolik neříká.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Myslím, že by bylo lepší rozdělit příběhy do dvou spotů a trochu více je rozehrát. Fidorka jako symbol spontánní odměny ale funguje.

Amila Hrustić

Spot stojí na dobrém insightu... Mám ale obavu, že se zařadí do skupiny „neurazí, ale nenadchne“. Umím si představit, že storyboard vypadal slibněji než realizace...

Jan Škrabánek (Woltair)

Nemůžu se zbavit dojmu velmi levné produkce. Ani zvukový synchro mi nepříjde stoprocentní. Mám bohužel od tak krásnýho produktu větší očekávání – jak v kreativě, tak v provedení. Škoda.

Stanislav Apoka Bílek (Better)

Sladké, přesladké… Úplně to na mě nefunguje. Chápu snahu o propojení s odměnou. Ale v této kampani je to pro mě takové nedotažené, bez energie a správné nálady.

Michaela Dvořáková (Katedra marketingu FPH VŠE)

Udělali jste novou kampaň a chcete ji také nechat ohodnotit v Reklamní katovně? Stačí vyplnit rodný list kampaně a spolu s odkazy na spoty či vizuály v dostatečném rozlišení odeslat na ondrej@aust.cz. Rádi se na ni podíváme.

Kampaně vystavuje Národní galerie reklamy

Sdílejte