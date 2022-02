„Po americku velkolepé.“ Pětiminutové video pro Linet od Outbreaku vítězí

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 6. až 7. týden 2022 Outbreak: The Worst Shift Ever (63 %)

1. Nové lůžko od Linetu má video od Outbreaku

Novou zahraniční prací reklamní agentury Outbreak je letošní kampaň na stretchery od českého Linetu, což je přední světový výrobce nemocničních a pečovatelských lůžek. Stejně jako dvě loňské práce cílí online video na decision makery primárně v USA a dále na čínsky, španělsky, italsky, portugalsky a francouzsky mluvících trzích. Loni Outbreak pro Linet tvořil novou komunikační strategii, natočil pětiminutové brand image video vzdávající hold zdravotním sestrám a nyní kampaň The Worst Shift Ever launchující nové lůžko pro intenzivní péči Multicare X.

Obraz mi přijde malinko odosobnělý, což tvoří zvláštní kontrast vůči emotivnímu projevu. Myslím si, že na cílovku, tedy decision makers, by to mohlo fungovat. Je to taková čistá práce - malinko sterilní, ale předpokládám, že to byl záměr.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Hezký. Dlouhý. Nudný. Pokud je to ale na nějaký veletrh, bude to rozhodně nejhezčí video široko daleko.

Martin Hošek

Čínský trh jistě zajásá nad křížem. A zbytek světa rád stráví několik minut života s nepříliš čistou angličtinou, by se od povrchní filozofie probabral k nastavování polohy postelí. Mimochodem, aby nebylo nedorozumění, evidentně skvělých postelí, dvě mé kamarádky, vysoce postavené ‚nurses‘ ze dvou kontinentů mi potvrdily, že jsou skvělé. To se ovšem o této ušlechtilé nudě na videu nedá říct...

Vilém Rubeš

Děkuju, že jsem tohle mohl vidět a mám tu čest hodnotit. Prostě klobouk dolů. Samozřejmě je toto téma aktuální a má prvoplánový potenciál. Ale popravdě, vystřihnout takhle parádně téma, od kterého čekáte strop, anebo průšvih. Tleskám a jdu zkouknout znovu. Závidím všem, co se na tom podíleli, protože odvedli skvělou práci. V kreativě i produkci. Nevadí mi ani ta zdánlivá délka videa.

Roman Kučera (Lesensky.cz)

Kampaně na B2B jsou prostě dost těžký obor. Ale tady se to povedlo. Palec nahoru.

Stanislav Pluháček (Better)

Je to specifický formát na specifickou cílovou skupinu, hodně hodně emocí (chápu, USA), bere si to čas, ale vypadá profi. Pokud to decision maker zhlédne celé, odnese si z toho dojem, že Linet dělá něco víc než jen polohovatelné lůžko. Takže asi jo.

Pavel Jechort (Mall Group)

Velmi emočně silný spot s jasným posláním.

Michaela Oulehla (Cognito)

Je to po americku velkolepé. Krásné spojení infotainmentu a emotainmentu.

Štěpán Kleník (Brainz Studios)

2. Vojtěch Kotek jako nešikovný manžel pro Bauhaus

Síť prodejen zboží pro dílnu, dům a zahradu Bauhaus spouští novou kampaň Nešikovný manžel. Režie spotů a ztvárnění ústřední postavy se ujal Vojtěch Kotek., který teď v televizi Prima moderuje kutilskou show Mistři dílny. Jako trpělivá manželka ve spotech vystupuje Eliška Jansová, činoherní herečka libereckého Divadla F. X. Šaldy, v epizodních rolích se objeví Zdeněk Charvát z pražského Divadla v Celetné. Autory kreativního návrhu jsou Ondřej Hübl, Viktor Říha a Tomáš Vápeník z uskupení Jinej gang, kteří s Kotkem v minulosti vytvořili několik populárních spotů pro značku T-Mobile. Na nové podobě komunikace spolupracovala agentura Knowworks ze skupiny Knowmedia a produkce Stink Films. „Cílem nové kampaně je přiblížit se českému zákazníkovi co nejvíc, proto jsme vůbec poprvé vsadili na české herce a tvůrce. Zároveň chceme představit Bauhaus jako místo, kde zákazníci pořídí vše potřebné pro byt, dům a zahradu, ať už v případě plánovaných, tak i zcela nečekaných situací. V neposlední řadě klademe v kampani důraz na náš nově spuštěný e-shop,“ říká Jindřich Hovorka, vedoucí marketingu Bauhausu.

Při hodnocení kampaní se snažím nedívat se na to, která agentura za nimi stojí, abych byla objektivní v případě, že by šlo o mé známé a kamarády. V případě Jiného gangu je ale rukopis tak zřetelný, že se ani nemusím dívat, kdo je pod kampaní podepsaný. A je to i případ Bauhausu. Mě podobné hovadinky rozhodně neurážejí, a v tomto případě mi navíc přijde, že značce sednou.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Když znáte legendární spoty s Kotkem pro jednoho mobilního operátora, je laťka očekávání nastavena sakra vysoko. Tenhle Bauhaus spot byl zajímavý jen do toho „miláčku“...

Martin Hošek

Ach ty dvojsmysle. Lopata, jaro, ha ha ha. A nabídka spotřebiteli kde přesně zůstala? V Bauhaus, ha ha ha.

Vilém Rubeš

Za mě ne. Asi nejsem cílovka. Ale měl bych být! Týpek přes 40, co chce po celodenní šichtě za komplem a v zasedačkách dokázat sobě i rodině, že je mačo se sekerou. Ne, nefunguje to.

Roman Kučera (Lesensky.cz)

Je to trochu sexistický, trochu blbý a je to dobrý! 9/10

Stanislav Pluháček (Better)

No príma. František Štěpán s lopatou je cajk. Sice si člověk v mozku stejnak vyloví logo Hornbach, ale když vydržíte, tak se to zlomí.

Pavel Jechort (Mall Group)

Upřímně, chvíli jsem se při pohledu na banner bála spustit i spot. Ale musím se přiznat, že už dlouho jsem se u spotu, ve kterém se sází na slavnou osobnost, tak nepobavila, jako teď s Vojtou Kotkem.

Michaela Oulehla (Cognito)

Je to taková typická česká reklama. Rurální humor postavený na známé osobnosti. Nejsem si jistý, jestli mají kutilové rádi Kotka, ale jestli moderuje kutilskou soutěž, tak se nakonec mít rádi třeba budou.

Štěpán Kleník (Brainz Studios)

3. Slovenský Webglobe sjednocuje s pomocí Loosers

Slovenský poskytovatel hostingu, webových a cloudových řešení Webglobe spustil v Česku i na Slovensku svou první reklamní kampaň a přidal rebranding a positioning mateřské slovenské značky. Pro strategii, kreativitu i produkci kampaně si vybral agenturu Loosers. Kampaň běží v obou zemích online a v televizi. Oslovit má zejména malé firmy a podnikatele, kterým ukazuje, jak snadné je postavit si vlastní webové stránky svépomoci. Redesign značky zpracovali slovenští Core4 Advertising. S kampaní koresponduje také nová podoba českého webu. Webglobe v roce 2019 vstoupila na český trh a na konci roku 2021 spojením českých firem Ignum, Stable.cz a Hosting90 Systems, OneSolution a Savana.cz obsadila třetí místo nejsilnějšího hráče na českém trhu. Celkově má v portfoliu 16 značek a na konci ledna oznámila jejich sjednocení na třech trzích, kde působí - na českém, slovenském a srbském. Na slovenském trhu dlouhodobě zaujímá druhou nejsilnější pozici a do Srbska společnost nově vstoupila akvizicí firem NiNet, Eutelnet a Panet. „Věříme, že v dnešní době, více než kdy dříve, je přítomnost na internetu důležitou součástí každého úspěšného podnikání. Proto pod značkou Webglobe přinášíme všechny služby spojené s webovými stránkami, včetně možnosti si web vytvořit během krátké chvíle. To bylo i naše zadání pro první kampaň, do které vkládáme velká očekávání,“ říká Jan Kabeš, head of marketing Webglobe. „Našim cílem bylo říct, že web dnes může mít opravdu každý, a to rychle a jednoduše. Webglobe je nová značka, proto v kampani klademe důraz na její název a hlavní benefity služby,“ dodává Iva Bízová, creative CEO agentury Loosers.

Moc se mi líbí vizuály, jsou svěží, mají hezké barvy, lahodí mému oku. Spot je takový... nepřekvapivý.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Zkoušel jste si někdo někdy udělat web u Webglobe?

Martin Hošek

Jasně, a kdyby to byl pohřebák, tak by to stihnul, než se mu klient... Uf.

Vilém Rubeš

Shodou okolností mám důkaz, že tato kampaň funguje. Moje drahá polovička hlásila nedávno doma, že máme konkurenci a ty naše vymazlený profi weby už neprodáme. Jako celek se mi to líbí, nápad na jedničku, provedení je sice trochu moc napucované a vyphotoshopované, ale i tak super. Vlastně lepší, když je to přiznaně „reklamní“, než špatně napodobená autenticita.

Roman Kučera (Lesensky.cz)

Jako není to špatný, ale moc originální taky ne.

Stanislav Pluháček (Better)

Telka hodně po povrchu, ale možná to stačí hele. Webglobe je pro čistou výslovnost dost nešťastný název, možná by neuškodilo logo v rohu po celou dobu. Printy jsou vyloženě hezké.

Pavel Jechort (Mall Group)

Spot mě až tak nezaujal, zato outdoor se povedl - má to nápad a baví mě i použití pastelových barev.

Michaela Oulehla (Cognito)

Dobře odvedené řemeslo. Vizuálně čistý. Co budou ty digitální agentury dělat?

Štěpán Kleník (Brainz Studios)

4. Gambrinus přidává ke Strážcům výčepu pivní bundu

Připomenout, jak má dobře načepované pivo vypadat, se rozhodla značka Gambrinus. V nové kampani zdůrazňuje tři hlavní zásady, kterými jsou vychlazený a mokrý půllitr, hustá krémová pěna, a kroužky na sklenici po napití. Právě kolem nich se bude točit nejen televizní spot a klíčový vizuál od McCann Prague, ale také online část kampaně od Triad Advertising. Ta vrací do hry Strážce výčepu, a volně tak navazuje na stejnojmenný seriál z roku 2016, který agentura vytvořila pro internetovou televizi Stream. Spot „Strážci výčepu se vrací“ pracuje jak s novými protagonisty Jiřím Ployharem (Redakce, Ohnivý kuře, Vyšehrad) a Zdeňkem Košatou (Přežít svůj život, Rapl), tak i se „starým známým“ mistrem výčepním Janem Kropáčem z předchozí série. Přidává se takzvaná pivní bunda. „Vytvořili jsme jednoduchý manuál, který každému pomůže se v zásadách dobrého piva zorientovat. Vypadá jako návod na praní. Prací ikonky na podšívce bundy, které slouží jako takový tahák pro pivaře, se pro nás staly ústřední linkou kreativy,“ říká art director Triadu Michal Dvorský.

Na videu a fotovýstupech se podílela produkce Silencio a režisér Michal Kováč alias Kunes. Součástí online kampaně jsou kromě krátkého filmu s délkou dvě a půl minuty další tři krátké spoty, z nichž dva jsou točené primárně na výšku. Hlavním interaktivním prvkem je facebookový kvíz. Deset z fanoušků, kteří odpoví 100% správně na všechny otázky, získá i originální pivní bundu Strážců výčepu. Displejová reklama, kterou má pod taktovkou mediální agentura Starcom, povede na microsite.

Ta pivní bunda je docela cool, asi bych ji i ze srandy nosila. Ale ruku na srdce - kdo se vydržel dívat se na celé video, aniž by se ani na vteřinku nenudil?

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Protože nejsem úplně pivař, tak se mi to těžko hodnotí. Ale vlastně se mi to líbí.

Martin Hošek

Jaká značka, takoví strážci. NKP.

Vilém Rubeš

Triad umí lepší. Insight je jasný, ale nějak to nefunguje.

Stanislav Pluháček (Better)

Sorry, ale Gambáči ty reklamy prostě nejdou. Jestli to má být vtipné, tak není a notoricky tam absolutně chybí jiskra. Je to neuvěřitelné, šedivě produkované, herci odřikávají text... tohle si přece nikdo nemůže zamilovat. Točíte to vůbec s takovou představou, nebo si jen odpíchnete a jdete dom?

Pavel Jechort (Mall Group)

Bunda s návodem na správný točený, osvěta o čepování, gamifikace, kvíz... tomu říkám parádní brandovka.

Michaela Oulehla (Cognito)

Návod na dobře načepovaný pivo udělá službu každý hospodě a každý značce piva. A všem štamgastům. Hezká práce pro celý segment. Ale stačí to vidět jednou.

Štěpán Kleník (Brainz Studios)

5. Mlsouni uvádějí Orion Pribináček a poloviční Pečeť

Pražská kreativní agentura Story tlrs připravila pro značku kampaň Mlsouni. Ta představuje novinky z kategorie čokoládových cukrovinek, které Orion v posledních měsících uvedl na trh - tyčinku Orion Pribináček s tvarohovou náplní a tyčinku a poloviční balení Studentské pečeti. Nový spot se objeví v televizi i na YouTube a sociálních sítích. „Naším cílem bylo skrze novinky představit rozmanitost chutí pod značkou Orion. V kampani pracujeme s jednoduchým insightem, a to že, každý z rodiny má jiné chutě, které se navíc čas od času mění, a proto není vždy jednoduché uspokojit každého ‚mlsouna‘ v rodině. Na tento problém se snažíme reagovat nejen nabídkou nových chutí, ale také aktivací více značek v jednom období tak, abychom zákazníkům nabídli širší nabídku produktů za dostupné ceny,“ přibližují manažeři kampaně David Wurst a Štěpán Zendulka z Nestlé. Na základě zadání od Orionu vypracovala agentura Story tlrs kreativní návrh. „Kampaň ukazuje jakýsi svět ve světě. Hlavním motivem je pohled z poličky do domácnosti, ve které se odehrává běžná každodennost spojená s všem dobře známým ‚mlsáním‘. Ukazujeme, jak z poličky mizí produkty Orion, které již po dlouhá léta všem chutnají a zároveň představujeme novinky na trhu,” uvádí kreativní ředitel Story tlrs Jan Lesák. Spot i všechny doprovodné výstupy vznikly ve spolupráci s inhouse produkční agenturou VNV Productions v režii Štěpána Plicky. Původně agentura Story tlrs měla pro Orion připravovat několikasekundový tag on připojený k imageovému spotu Orion. Na obrazovkách ale spot poběží i samostatně. Stejně tak bude fungovat i v onlinu a na sociálních sítích.

Pokud bylo cílem kampaně představit rozmanitost chutí, tak to se asi podařilo, ale ta maminka na mě působí malinko exaltovaně.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Nejsou ty dětské ruce nějaké velké?

Martin Hošek

Inu, mlsouni mlsají. Lepší než kdyby fetovali, že jo.

Vilém Rubeš

Nenadchne, neurazí, nezabije, nepomůže. Co to tedy vlastně dělá? Chápu, že přijít s reklamou na čokoládu, která vás smete ze židle, není sranda. Ale toto fakt ne.

Roman Kučera (Lesensky.cz)

Škoda toho voiceoveru.

Stanislav Pluháček (Better)

Relativně solidně odvedená dělničina juniorního teamu na téma 15″ top of mind a call to action.

Pavel Jechort (Mall Group)

Studentská naruby? Dostali jste mě! A při nejbližší příležitosti ji musím vyzkoušet. Kromě této (důležité) informace mi připadá spot jako taková klasika cílená na rodiny. Jen pořád nemůžu přijít na to, co mi na té paní „vy mlsouni!“ nesedí. Úplně jí to nežeru.

Michaela Oulehla (Cognito)

Vy mlsouni... za mě je to málo odvážné. A mám pocit, že už jsem to několikrát viděl.

Štěpán Kleník (Brainz Studios)

