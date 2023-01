Po Malinovi přešel z McCannu do Publicis Groupe David Bárta

Do komunikační skupiny Publicis Groupe nastoupil David Bárta. Dosud pracoval šest let v agentuře McCann Prague, kde se specializoval na PR a sociální média, naposledy tam působil na pozici social media director, ze které zastřešoval veškeré aktivity agentury v dané oblasti. Dělal tak pro Vodafone či na kampani 13 minut. V novém působišti povede z pozice head of content nově zformovaný tým konzultantů na sociální média.

S ním se bude věnovat přípravě komunikačních strategií pro sociální sítě a jejich integraci do komplexních kampaní a úzce spolupracovat napříč celou skupinou. Dělat bude nejen pro stávající klienty, kterým Publicis zajišťuje komunikaci na sociálních sítích, jako je Plzeňský Prazdroj, Netflix v Česku a Makro, ale i pro další klienty celé skupiny.

Jaroslav Malina, který též nedávno přešel z McCannu do Publicisu, jako šéf komunikační divize říká: „David k nám nepřichází budovat další izolované social media oddělení nebo dokonce samostatnou social media agenturu. Pro takové na dnešním trhu není moc prostoru a z pohledu klienta to ani nedává smysl - stejně jako mít samostatný tým pro tvorbu out-of-home nebo rádiových spotů. Hledali jsme někoho, kdo dokáže vhodně doplnit a strategicky řídit silné kreativní týmy, které v agentuře máme.“

„Máme před sebou výzvu posunout v Publicis Groupe social media o level výš. Jak interně, tak i směrem ke klientům. Nechceme stavět servisní tým z lidí, kteří budou v jedné osobě zajišťovat každodenní komunikaci s klientem, udělají kreativu, občas si střihnou event nebo se postaví do role produkčního. Na tyto služby můžeme v rámci modelu Power of One využívat experty z celé Publicis Groupe, přesně podle potřeb konkrétního klienta. My naopak budeme schopni dodat zbytku skupiny expertízu pro aktivity v oblasti sociálních médií,“ plánuje David Bárta.