„Pochopení věrných.“ Kati se radují z reklamy na sýrovou sezónu McDonald’s

1. McDonald’s zahajuje letošní sýrovou sezónu

Síť rychlého občerstvení McDonald’s v Česku a na Slovensku po roce opět přináší oblíbenou limitovanou nabídku – sýrovou sezónu. Vrací se všechny známé produkty: Cheese King, Swiss King, Smažák Fresh či hermelínky. McDonald’s a kreativní agentura DDB Prague se rozhodly komunikovat pocit dětské radosti, který zákazníci během sýrové sezóny zažívají. „Je čas radovat se jak malí,“ zaznívá z televizního spotu, ze všech venkovních vizuálů a online médií či v instore. „V Česku i na Slovensku lidé milují sýr a obzvlášť pak smažák. Právě chuť smaženého nebo grilovaného sýra a sýrových omáček v podání McDonald’s v lidech vzbuzuje pocit bezstarostného štěstí, které je tak typické pro děti a které jen málokdy zažíváme v dospělosti. To dělá v obou zemích ze sýrové sezóny tu nejoblíbenější a nejočekávanější limitku,“ komentuje agentura. „Sýrová sezóna je něco, co v našem kalendáři prostě nesmí chybět. Už od konce léta se k nám dostávají dotazy, kdy už zase bude… Fakt, že na ni naši zákazníci tak pozitivně reagují, nás motivoval udělat něco víc než jen produktovou kampaň. Proto jsme hledali komunikační platformu, skrze kterou bychom tuto nejoblíbenější limitku oslavili ve větší šíři,“ vysvětluje Helena Mužíková, marketingová manažerka McDonald’s. „Letošní kampaň nám dává možnost jít za hranice produktové komunikace a věnovat se i budování emocí spojených se značkou. A také lidi jednoduše pobavit a přinést jim zážitky, které jim udělají radost,“ doplňuje šéf DDB Jan Faflík. Celá kampaň běží do ledna 2024. Objeví se v televizi, v tisku, out-of-home a online, včetně sociálních sítí. Její vyvrcholení má přijít na přelomu listopadu a prosince, kdy McDonald’s společně s DDB připravují speciální aktivaci. Televizní spot režíroval Marek Partyš v produkci Bistro Films, za kameru se postavil Filip Marek. Statické vizuály nafotil Pavel Hejný.

Ale jo, tohle je pochopení věrných. Možná tam po roce zajdu!

Vilém Rubeš

Profesionální. To slovo mi naskočí, když vidím tohle. Vyrostlé ze spotřebitelského chování. Profi natočené. Šikovně zvolená hudba. Mimochodem: o úchylce na smažák jsem samozřejmě věděl, ale netušil, že Češi i Slováci ulítají na ohřátém sýru až tolik. Jsem zvědavý, co bude ta aktivace. Přéma v sýrovém battlu?

Petr Bucha (Accenture Song)

Hezké a zábavné, i dospělí mohou být dětmi, trochu klišé v dnešní době, ale hezky kreativně zpracované s trochou nadsázky a vtipu.

Evžen Chlanda (Provident)

Jednoduchá kreativní myšlenka hezky provedená. Ok, proč ne.

Tomáš Vacek (Contexto)

Emočně to ve mně úplně nevře, ale s tím se dokážu smířit. S čím ale hodně bojuji, je samotný claim. Přijde mi těžkopádný a hodně krkolomný. Na druhou stranu se mi líbí to bezstarostné štěstí, které údajně vyvolá sýrovka.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Kvalitní řemeslné zpracování výrazně převyšuje komunikační linku. Silnější emoce se značkou to ve mě nevybuduje, náraz produktu v rámci kampaně bych raději viděl měkčí.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Asi není píseň, která by v reklamě byla využita vícekrát než Happy Together. A funguje i tady. Když máte takhle dobrý song, pak už nepotřebujete nic moc dalšího. Stačí hezká kamera, dobrý casting a spot s veselou atmosférou je na světě.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Je to přesně feel-good, který se čeká od Mekáče! Líbí se mi jednoduchá dramatizace pocitu bezstarostné radosti. Přestože mi headline na vizuálech přijde příliš doslovný, je to určitě jedna z lepších kampaní, co McDonald’s za poslední dobu udělal. Za mě vítěz týdne.

Amila Hrustić

To je něco absolutně do-ko-na-lý-ho! Potom, co jsem tohle viděl, chtěl jsem si hned přečíst Knihu radosti od Dalajlámy, abych opravdu pochopil tu hloubku tohoto citu, jeho významu v našich životech. Studovat radostologii na univerzitách v Chechtákově. Udělat si radost sám, udělat radost ostatním. Mít radost. Já vám mám takovou radost. A jo, maj to za kilo! Taková radost!

Petr Laštovka na drátě

Mekáček zná své zákazníky, protože kdybych měla vizuálně vyjádřit svoji radost ze sýrové sezóny, vypadala by přesně takto. A vaše taky.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Výborný! Jsem si vzpomněl na Fantu. To je celkem kumšt, ujet až tak, že natočím reklamu pro jinou značku. Dokonce jste jí přebrali i archetyp klauna.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Tohle je tak nablble pozitivní, že mě to vlastně moc baví. U podobných konceptů podle mě platí „go big or go home“, a tady se k tomu rozhodně postavili velkolepě. Dobře umístěné nárazy na realitu to hezky dotáhly.

Markéta Tomanová (WOO)

Nepřekvapí, neurazí, ale díky výrazné a zapamatovatelné hudbě zřejmě zapůsobí a upozorní na to, na co už milovníci McDonald’s čekají - sýrové speciality. Ale že by se boomeři radovali a znovu si zařádili v kuličkách jako malí? I když v dnešní politicko-ekonomické situaci to může být pravda a příjemné emoce, chutný escape a na první pohled přehnaná zábava zaujmou.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

2. Big Shock! uvedl svou první filmovou limitku

Značka energetických nápojů Big Shock! s kreativní agenturou Story tlrs a produkcí VNV uvedly kampaň na podporu limitované edice spojené s novým dílem Hunger Games: Balada o ptácích a hadech. „Filmová limitka je pro Big Shock! premiéra, takže jsme potřebovali vytvořit něco opravdu epického. A co je epičtější než blockbusterový trailer? Zamysleli jsme se, jaké archetypy hrdinů bychom chtěli vidět v potenciální aréně Hunger Games, a nechali je zářit ve vlastní filmové miniupoutávce. Hrdinové navíc spolu skutečně soupeří, a to o hlasy svých fanoušků,“ popisuje Dominika Opatřilová, idea maker & copy lead Story tlrs, která spolu s design lead Terezou Blažejovou stojí za nápadem kampaně. Na kampani se podílel také video director Štěpán Plicka z VNV Productions, za střihem videa a motion designem stojí Mikuláš Novák. Kampaň vizuálem i mechanikou vychází z podstaty filmu. Audiovizuální materiál navazuje nejen na novou plechovku, ale i na stěžejní prvek Hunger Games jako takových: symbolizuje nábor hrdinů, stejně jako je tomu v příběhu filmu. Kampaň má za cíl zvýšit povědomí o novince v portfoliu a také přimět fanoušky využít unikátní kódy na plechovkách a zapojit se díky nim do soutěže o televizor, projektor či lístky do kina. Do tradiční mechaniky Big Shock! soutěže zapojili kreativci prvek navíc. Při zadávání kódů si soutěžící volí svůj tým v čele s jedním z ambasadorů, Hankou Gelnarovou, Renne Dangem nebo Xnapym, stylizovaných do bojovníků v aréně Hunger Games. Ambasador výherního týmu bude muset splnit konkrétní výzvu, kterou si předem stanovil. „Výběr ambasadorů nebyl vůbec náhodný. Každý z hrdinů má kolem sebe rozdílnou fanouškovskou základnu, díky čemuž si Big Shock! sáhne na nové cílové skupiny a navíc jsme volili takové ambasadory, aby jim seděla charakteristika našich vymyšlených postav,“ dodává Opatřilová. „Díky vybraným ambasadorům se nám daří oslovovat zcela nové cílové skupiny,“ potvrzuje Štěpán Kišš, brand manager Big Shock!

Big Shock, který chce být šokující, ale nepoužívá k tomu humor, sex ani provokaci, jsem nikdy zcela nepochopil. Teď se navázali na spolupráci s filmem. Jak to psal básník Holub? Že jeden z největších skladebních výkonů češtiny je otázka „no a co?“ NKP.

Vilém Rubeš

Ten design plechovek mi přijde povedený. Když se domýšlím, kolik asi mohl být rozpočet, tak i production values těch videí. Kreativní myšlenka (máme blockbuster, uděláme to jako blockbuster) už mi tak inspirativní nepřijde. Ale celkově poctivě a řemeslně zdařile pojatá kampaň.

Petr Bucha (Accenture Song)

Povedená kreativa a asi bude hodně záležet na úspěchu nového filmu Hunger Games.

Evžen Chlanda (Provident)

Tak je to kapku o ničem, ale zase produkčně tak za 3,5. Doufám, že za to nezaplatili víc...

Tomáš Vacek (Contexto)

Cíl byl jasný, zvýšit povědomí o novince, a to se Big Shocku rozhodně povedlo. Diváka naláká dynamický spot se skvělým hudebním podkresem a parádním vizuálním zpracováním. Za tohle dávám obrovský palec nahoru.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Archetypy hrdinů mě v tomto případě s ohledem na produkt sedí. Má to šmrnc, pozitivně vnímám koncepční uchopení kampaně i řemeslné dynamické zpracování. Palec nahoru.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Nějak tápu, kde je nějaká nosná, zajímavá až šokující myšlenka. Vizuálně je to celkem zajímavé, ale to je asi tak všechno, co se podle mě dá o kampani říct.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Asi je fér říct, že jsem neviděla ani jeden film Hunger Games, tak možná kampaň nechápu na sto procent. Aktivace se mi ale líbí, nápad skvěle funguje v onlinu.

Amila Hrustić

Tak žádnej big šok to neni, ale jako jó, že jó? Nebo ne?

Petr Laštovka na drátě

Perfektní a promyšlená práce. Víc netřeba komentovat. Tleskám.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Já to nějak nemám rád, když se značka přilepí k filmu a ještě to navíc docela odflákne. Co si z toho mám jako vzít? Co z toho pro brand equity zůstane?

Pavel Jechort (Axa Partners)

Tady koncept samozřejmě udává partnerství s filmem, ale je to moc pěkně zpracované a uchopené, a ve světě energy drinků příjemně osvěžující krok novým směrem.

Markéta Tomanová (WOO)

Solidní zpracování, dynamické, stylové, zcela splňuje pravidlo KISS - keep it sexy simple. A stačí hudba a obraz. Nápad využít Baladu pro filmovou limitovanou edici zapadá do moderního formátu inovací ve stylu licensingu, držme palce filmovým recenzím. Uvidíme, jak spotřebitel zareaguje na lehce nesourodý výběr protagonistů. Jestli místo rozšíření publika nedojde na nežádoucí překvapení stávající cílové skupiny. Čtyřstupňová mechanika promotion může trochu drhnout a ubrat na dynamičnosti vyznění kampaně.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

3. Značka nachos Doritos přichází na český trh

Značka nachos Doritos, která spadá pod koncern PepsiCo, vstupuje na český trh. Kreativní řešení tuzemského launche svěřila PepsiCo agentuře Mark BBDO, neboť s agenturami ze sítě BBDO předtím spolupracovala různě po světě. Tuzemská Mark BBDO adaptovala globální televizní spot a k tomu připravila speciální dvoufázovou komunikační kampaň. V první teasingové části se po celé Praze objevily reklamní plochy, které zobrazovaly záhadné desatero neobvyklých přikázání. Na ty reagovali influenceři jako Paulie Garand, Adam Mišík nebo Refew.

Závěrečné, desáté přikázání odhalilo značku Doritos, a zároveň i začátek druhé fáze kampaně. Ta vyvrcholila hudebním eventem v pražském kostele Sacre Coeur. Na akci ve znamení trojúhelníku vystoupili NobodyListen, Annet X a další. Vrcholem večera byla laserová show Davida Vrbíka, kterou doplnil právě NobodyListen svým DJ setem značce na míru. Kampaň vznikla pod vedením accountského týmu Kateřiny Tůmové. Spolupráci s influencery zajistila agentura Flo a akci mediálně podpořily tituly Vogue, Refresher a Esquire.

„Pokud bych měl jedním slovem shrnout příchod Doritos, je to slovo odvaha. To, co často klientům chybí. Samozřejmě ruku v ruce s důvěrou,“ pochvaluje si spolupráci s PepsiCo Martin Mareš, kreativní ředitel Mark BBDO. „Náš kreativní koncept překročil hranice a Doritos s ním vstupují na trh v Maďarsku,“ dodává.

Nad větičkou „vyber si jasně“ budu dumat v bezesných nocích. Klasický launch něčeho, co je ve Velkém světě pojem, a tak se nebudeme zdržovat ukázáním pozice či odlišnosti, prostě slámyzbote čum a kupuj!

Vilém Rubeš

Nejslabší z kampaně je pro mě ten globální spot. U teaseru si nejsem jistý, jak se potkal s cílovkou. Event vypadá podle fotek cool. Nicméně mám pocit, že s takovým reklamním dědictvím, jaké značka Doritos má, si launchovací kampaň mohla dovolit v souhrnu víc. Subjektivně to jako odvážnou kampaň nehodnotím. Za mě překračuje hranice jen geograficky.

Petr Bucha (Accenture Song)

Zase další chipsy. Hezké navázání na triangl, ale nic jiného v tom nenacházím.

Evžen Chlanda (Provident)

Mezinárodní spot je bez kontextu značky kapku o ničem a nepochopitelný. Lokální část kampaně je za mě dobrá.

Tomáš Vacek (Contexto)

Desatero je pecka. Skvěle to hraje dohromady s hudebním eventem, který jen podtrhuje odvážnost tohoto kroku. To ale nemůžu říct o teaseru, který kampaň doprovází. V něm mi chybí drive a právě ta odvaha.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Především ten teaser v podobě deseti přikázání se mě líbí moc. Dostal jsem na produkt chuť, jsem zvědavej a nažhavenej. Úkol splněn.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Velkolepá, ambiciózní a výrazná kampaň. Protože cílí na mladé, pustila jsem ji svému bezmála šestnáctiletému synovi. Pokrčil rameny a řekl „nevim, no“. Tak já taky nevim, no...

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

No, proč ne. Doritos dělá podobné launch strategie i na jiných trzích, je to otestovaná taktika s teaserem kolem trojúhelníku. Možná to není nejodvážnější nápad, ale sedí to na cílovku.

Amila Hrustić

Když teď tohleto trojúhelníkový má svoje přikázání, je to mezi čipsama, brambůrkama, načoskama něco jako bůh? A bude to mít i svůj muzikál se Střihavkou? Kdyžtak dejte vědít, zašel bych se podívat.

Petr Laštovka na drátě

Nad generickým klipem jednoznačně vítězí lokální kampaň. Desatero přikázání? Hodně dobrý.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Nevím, asi mi uniká strategie. Trojúhelník chápu, ale co jako bude dál?

Pavel Jechort (Axa Partners)

Asi bych za jiných okolností měla pochybnosti o efektivitě nebrandovaného teaseru, ale jo, tohle je cool a dotažené do detailu, včetně reakcí influencerů a působivého koncertu. Dobrá práce.

Markéta Tomanová (WOO)

Konečně v Česku! Uvedení Doritos na trh začátkem podzimu bylo předmětem velkých diskusí i mladší školní mládeže. Kdo z nich mohl, přivezl si Doritos jako největší suvenýr letos z Chorvatska. Britská verze spotu je možná zkrácena až příliš, aby vypověděla příběh úspěchu s trianglem. Navíc u Doritos mohou být natěšení zákazníci zvyklí na trochu jiný charakter amerických reklam. Ale to jim v nákupu nezabrání. Lokální první teasingová část kampaně se rozhodla využít staré dobré Desatero. Některá přikázání jsou trefná. Jiná mohou být vnímána za hranicí náboženské citlivosti, anebo naopak jako humorná křesťanská nadsázka, a možná nechtěný efekt kreativců, centrem křesťanského života je totiž hostina. Každopádně event v Sacre Coeur je vhodně zvolená komunikační aktivita pro následné PR a social.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

4. Becherovka dává za jídlem tečku víčkem

Ústředním prvkem nového spotu Becherovky je víčko. Cílem kampaně, kterou připravila agentura YYY spolu s interním týmem, je představit Becherovku jako správný digestiv po jídle. Spot, který běží od října do prosince v televizi, digitálních kanálech a na sociálních sítích, připravila produkce Mirage s režisérem Davidem Ticháčkem, o zvukovou postprodukci se postaralo studio Kabelovna. „Potřebovali jsme průvodce, který nám ukáže výjimečnost okamžiků strávených společně u stolu. A víčko bylo ideálním kandidátem, protože vychází ze značky a produktu, razí si cestu chuťovými zážitky do finále, kde čeká hořkosladká tečka v podobě Becherovky,“ popisuje Tomáš Veselý, kreativní ředitel YYY. Že je Becherovka ideálním digestivem, vychází z historie. Vždyť už Jan Becher ji prodával jako lék na zažívání. „V této kampani připomínáme Becherovku jako digestiv a propojujeme ji nejen s jídlem, ale také s dalšími příležitostmi, kdy se lidé setkávají a hodují,“ říká ke kampani Pavel Geschmay, marketingový manažer Jan Becher Pernod Ricard. Aktuální komunikace navazuje na kampaň Originál Bitter 1807, kterou Becherovka společně s YYY agency odstartovala na začátku roku. Nový spot je už jejím čtvrtým výstupem. Klíčovou roli v ní opět hraje ikonická láhev Becherovky, kterou jen na základě siluety poznává 75 % populace, a výrazný vizuální svět. Hlavním výstupem kampaně je patnáctisekundový spot, který běží v televizi. Kromě něj budou v digitálu použity i jeho kratší střihy a vizuály nesoucí se v duchu hostiny. Součástí online kampaně jsou také videa a vizuály stylizované do tradičních situací, při kterých se lidé setkávají a které se blíží – Svatomartinská husa nebo Vánoce. Ty se přenáší i do POS a on-trade materiálů. Becherovka své propojení s jídlem podporuje mimo svou kampaň také partnerstvím s vybranými kuchařskými pořady. V českých reality show MasterChef a Souboj na talíři a slovenském pořadu Na nože využívá sponzoringové spoty, product placement a injektáže.

Kdyby se tam nemotalo to víčko, bylo by to instruktážní video pro imigranty, aby pochopili, k čemu se užívá likér šlohnutý Sudeťákům. Čekám na video vysvětlující princip dvoukřídlých dveří.

Vilém Rubeš

Když vidím, jak se posnažili týmy Big Shocku a Birellu, je pro mě tohle takové nijaké. Špatně to samozřejmě není. Ale jak by řekl Zdeněk Pohlreich: nic, vo čem bys chtěl psát domů.

Petr Bucha (Accenture Song)

Jednoduché a všeříkající, není v tom zájem zbytečně vytvořit něco extrémně nového a kreativního, ale krásné to doručuje, co je potřeba (brand a důvod). Pokrývá to specifické období kolem svátků, kde digestiv je asi nejvíce potřeba.

Evžen Chlanda (Provident)

Jasný insight, vizuálně hezky provedeno, moc to zřejmě nestálo, za mě povedená komunikace.

Tomáš Vacek (Contexto)

Jemný styl komunikace a hudby se ke kampani hodí. Výborně zvolený claim, který je nadčasový a jde s ním pracovat téměř jakkoliv. Dobře odvedená práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Komunikaci Becherovky dlouhodobě chválím. Jedou v zavedeném trendu, navíc tato kampaň s víčkem a dokonalou tečkou nemá k dokonalosti daleko. Gratuluji!

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Spot má jednoduchý nápad a příjemnou atmosféru. Dost rozpačitá jsem ale z vizuálů, škoda, že nezbylo na fotografa. Přijde mi škoda, že nápad s víčkem nedohráli právě i v printu, třeba by se z víčka dala udělat tečka za headlinem... ale možná to zkoušeli a nefungovalo to.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Působí to na mě trochu retro, ale asi ne úplně v dobrém slova smyslu. Možná je to strategické rozhodnutí kvůli cílové skupině, ve smyslu „nesnažíme se to udělat cool“? Těžko říct proč, ale každopádně je to srozumitelný způsob, jak prezentovat Becherovku jako digestiv.

Amila Hrustić

No a tím bych udělal dokonalou tečku za dnešní Katovničkou. Hořkosladkou...

Petr Laštovka na drátě

Nová komunikace Becherovky mě baví. Na nic si nehraje. Ukazuje Becherovku přesně takovou jaká je, a v tom je ten kumšt.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Kde jsou ty časy, kdy jsme s Fernetem soutěžili proti Bechče o srdce tuzemců. Fernet ani nevím kde je, a tady jsme skončili u žaludečního likéru po těžké české kuchyni. Smutné, ale asi nevyhnutelné.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Perspektiva víčka je zajímavý exekuční prvek, jenom mi tam chybí nějaká emoce nebo výraznější projev charakteru značky. A totéž platí pro vizuály –⁠ připadají mi hodně ostře nabarvené, naleštěné a navzdory strategicky poházeným větvičkám a ozdobám kvůli absenci osobitého stylu vlastně sterilní.

Markéta Tomanová (WOO)

Učit spotřebitele vidět „new usage occasions“ je úkolem marketérů odjakživa. Doporučovat becherovku místo piva ke kachně a vína na vánoční stůl je odvážné, byť je zdůrazněna vizuálně (zdařile) i verbálně jako poslední chod hostiny –⁠ digestiv. Skvělé zpracování, kamera, „becherovkový“ šmrnc, tonalita spotu navazuje na jarní kampaň. Držme Becherovce palce. Zaslouží si to.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

5. Šestiminutové video navzdory tendrům na sítích

Není důležité, co pijeme, ale s kým pijeme. To je hlavní sdělení netradiční letní kampaně značky Birell, kterou na sociálních sítích zajistila agentura Engine Room. „Rozhodli jsme se jít ve světě krátkých Reels a TikToku proti trendům,“ uvádí. Vytvořila tak šestiminutové video, v němž vystupují čeští a slovenští influenceři v čele s Jakubem Steklým alias Stejkem. Značka nealko piva Birell svou průběžnou komunikací a i v této kampani napadá rozšířené tvrzení, že se baví jen ten, kdo pije alkohol. „Lidé si chtějí při setkání s přáteli, ať už na nějaké oslavě, nebo při víkendovém grilování, hlavně odpočinout, popovídat si a pobavit se. Jednoduše si užít společný čas a neřešit, kdo pije alko a kdo nealko. Připít si spolu můžeme stejně dobře pivem i Birellem. A právě to chceme za naši značku lidem na Slovensku a v Česku říct,“ říká Oliver Jáchymovský, senior brand manager Birellu pro Česko a Slovensko. „Opět jsme se pustili do reklamní kampaně trochu jinak. Spolupráce s řadou influencerů přinesla specifické výzvy. Během tvorby scénáře bylo klíčové uvědomit si, že nejde o běžný reklamní spot. Ačkoliv video má lehce přehnaný nádech, v základu skrývá pečlivě promyšlenou strukturu,“ podotkl Zdeněk Šemro, creative director Engine Room.

Ta věc je věru novátorská. Nudit banalitama se nemusíte jen třicet sekund, ale celých šest minut! NKP na třetí.

Vilém Rubeš

Hele, docela věřím, že tohle video přiměje pár mladých odolat peer pressure na konzumaci alkoholu. Před zhlédnutím jsem si říkal, zda snaha jít proti trendu krátkých videí, kterou tvůrci proklamují, nedává smysl. V tomhle případě ale myslím, že ano. Prostě i dlouhouuu párty si můžete užít bez alkoholu!

Petr Bucha (Accenture Song)

Zajímavé a asi targetované na specifickou cílovou skupinu, která dokouká až do konce.

Evžen Chlanda (Provident)

Rozumím záměru, myšlence a i výběru protagonisty, nicméně za mě je provedení a argumentace naprosto otřesná. To by unudilo i důchodce, natož zrychleného dvacátníka...

Tomáš Vacek (Contexto)

Po třech minutách jsem doufal, kdy to konečně skončí. Plavat proti proudu se někdy vyplatí, ale tohle? Opravdu se chceme dívat na šestiminutové video? Chápu, co chce Birell říct, chápu, že komunikovat rozdílnost pití nealka a alka je obtížné, ale tohle? Tohle prosím ne.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Nic špatně. Porovnání se světem alkoholiků otevřelo široké tématické možnosti, přesto mě u této pivní reklamy prostě schází říz.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Perfektní insight. Sama jdu občas do hospody s tím, že nechci pít alkohol, třeba proto, že druhý den vstávám v šest ráno, a když si objednám nealko, je dost pravděpodobné, že se mě někdo s vytřeštěnýma očima zeptá: „Ty seš v tom?“ Stejk působí přirozeně, spot je dlouhý, ale je tam pár hodně vtipných momentů, i pár těch, které jsou trochu na sílu. Například poslední věta o tom, že jsme na jedné lodi, je tam našroubovaná dost násilně. I tak si myslím, že jde o jedno z nejpovedenějších influencerské zapojení za poslední dobu.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Oceňuji každý pokus o odstranění stigmatu kolem lidí, kteří nepijí, a rozumím záměru nevytvářet „typickou“ reklamu – ale obávám se, že tento formát to nedodává zamýšleným způsobem. Bohužel, ten skript ztratil moji pozornost rychle a bojovala jsem s tím, dokoukat to až do konce.

Amila Hrustić

Já nevim. Na tohle jsem málo vožralej. A protože nepiju, tak to asi nikdy nedoženu, no. Sry.

Petr Laštovka na drátě

Šestiminutový vlogísek Steakův den s Birellem jsem dokoukala jen ve zrychlené variantě. Což o to, myšlenka dobrá, ale strašně se to táhlo...

Michaela Luňáčková (Cognito)

Vydržel jsem do 2:35, ale pardon, fakt jsem nenašel důvod, proč dokoukat. A skoro si myslím, že takových nás bude víc.

Pavel Jechort (Axa Partners)

Jsem všemi deseti pro boření pravidel, ale tady nám tvůrci neprozradili jednu důležitou věc –⁠ jestli to nakonec fungovalo. Za sebe mám velké pochybnosti, těch šest minut bylo fakt nedokoukatelných. A bez čísel místo slibů je to jen dlouhé vysvětlující video.

Markéta Tomanová (WOO)

Mix influencerů je poměrně oblíbený formát a může pomoci značce dostat se blíž do centra zábavy místo piva a jiných alko drinků. Začátek je možná až moc edukativní a ne tak svižný, jak jsme u Stejkových videí zvyklí. Překvapí i jeho „ahoj, bando!“ namísto „nazdar, bando!“, ale od druhé minuty už je vidět „standardní“ formát. Výběr aktivit pro setkání s Birellem je v souladu s cílovkou, na kterou kampaň tentokrát míří.

Daniela Kolouchová (Katedra marketingu FPH VŠE)

