Podcast My děti ze stanice 2020 začíná s živými talk shows

Umělec Jan Bican, tvůrce podcastu My děti ze stanice 2020, začal nahrávat živé podcastové talk show. Na setkání nazvaná My děti talk si - podobně jako předtím do rozhovorů ve studiu - zve hosty zejména z kreativní scény.

„Jelikož jsem velký fanda všelijakých talk shows a rozhovorů živě, řekl jsem si, proč to nezkusit i v mém případě. Koncept představuje nejen malou talk show, ale v podstatě i podcastovou party,“ říká Bican. Do únorové epizody, kterou natáčel v pražské Kavárně co hledá jméno, si pozval zpěvačku Elizabeth Kopeckou, ilustrátorku Barboru Jedličkovou a herečku Marianu Prachařovou. Právě ta mu byla inspirací se svým podcastem Sarkastický kafe, který Prachařová společně s Helenou Navrátilovou natáčí za přítomnosti publika. „Po návštěvě jejich živého podcastu jsem si řekl, že to chci zkusit taky,“ doplňuje Bican.

Druhé živé setkání plánuje na 25. březen. Do olomouckého Telegraphu si pozval malířku Lauru Limbourg a tatéra Lennyho Lenerta. Původních epizod natočil výtvarník a módní designér Bican doposud 42. Mezi dosavadními hosty byla zpěvačka Lenny, fotografky Barbora Gajová a Michaela Martinátová nebo kapela The Valentines.