Podcast Vinohradská 12 nově moderuje Matěj Skalický

Zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 ode dneška připravuje nový tým v čele s Matějem Skalickým. Dlouholetý redaktor Radiožurnálu vystřídá v moderaci každodenního pořadu jeho zakladatelku Lenku Kabrhelovou, která spolu se svým tříčlenným týmem odchází do Seznam Zpráv. Kabrhelová dnes Vinohradskou 12 prováděla naposledy.

Jejím hostem byl právě Skalický, který se poslední dva roky specializoval na pandemii koronaviru. „Po letech strávených v kontinuálním vysílání se těším na další příležitost, jak odvyprávět nejdůležitější události kolem nás. Jsem rád, že jsem si mohl předat symbolicky slovo právě s Lenkou Kabrhelovou a jejím týmem, který stojí za nastartováním boomu zpravodajských podcastů v Česku. Patří jim za to obrovský dík,“ říká Skalický, který v Českém rozhlase působí od roku 2011.

Začínal na zpravodajském webu, několik let byl externistou domácí i zahraniční redakce, podílel se na přípravě vědeckého pořadu Experiment. Reportáže do něj posílal pravidelně z Dánska, a hlavně pak z Velké Británie, kde také žil. Odtud zároveň přispíval i do řady dalších médií. Po návratu do Česka se nepřetržitě zaměřoval na veškeré dění kolem covidové pandemie.

„Oceňovaný podcast Vinohradská 12 je jedním z důležitých programových prvků Českého rozhlasu. Za dobu svojí existence se stal velmi populárním a těší se vysoké poslechovosti. Věřím, že se Matěji Skalickému s jeho týmem zkušených novinářů podaří navázat na dosavadní úspěchy Vinohradské 12 a bude i nadále pokračovat v rozvoji této úspěšné značky,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Skalický je studentem doktorského programu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se zaměřuje na vývoj českých zpravodajských podcastů. Prvním takovým podcastem v Česku byla právě Vinohradská 12, kde Kabrhelová každý všední den spolu s jedním hostem přibližovala domácí i zahraniční témata a fenomény. Kabrhelová za svou práci na podcastu loni dostala Cenu Karla Havlíčka Borovského. Do Seznam Zpráv spolu s ní odchází ještě zvukový designér Martin Hůla, editor Pavel Vondra a producentka Barbora Sochorová.