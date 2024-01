Podcastů bychom mohli dělat míň, zvažuje šéf Českého rozhlasu. Připouští i redukci iRozhlasu

O redukci počtu podcastů, které Český rozhlas momentálně produkuje, uvažuje generální ředitel René Zavoral. Nyní jich veřejnoprávní rádio vyrobí asi 400 měsíčně – jde o celkový počet jednotlivých dílů pravidelných sérií, nikoli o počet pořadů. Zástupci komerčních rádií v souvislosti s chystaným navýšením rozhlasových poplatků namítají, že Český rozhlas by výnosy z těchto poplatků neměl využívat pro natáčení podcastů, které jsou určeny primárně pro online prostředí a nikoli pro lineárně vysílající terestrické stanice. S tím však Zavoral zásadně nesouhlasí, stejně jako s kritikou počtu digitálních stanic Českého rozhlasu.

„Zákon říká jasně, že máme být pestří. Digitálními stanicemi jsme jenom rozprostřeli stávající obsah na více kanálů s užším zaměřením. Určitě tím nekonkurujeme privátním stanicím. Dalo by se mluvit o Radiožurnálu Sport, ale takovou stanici si už dávno mohli privátní hráči postavit. My jim tedy posluchače neubíráme. A co se týká podcastů, můžou je dělat taky,“ řekl Zavoral v rozhovoru s šéfredaktorem Médiáře Ondřejem Austem. Drtivá většina podcastů se podle šéfa veřejnoprávního rádia objevuje i v lineárním vysílání. „A pak je tu menšina speciálních projektů, kterými se snažíme oslovit skupinu posluchačů, u které to nedokážeme naším současným portfoliem lineárních stanic,“ vysvětluje Zavoral.

„Často děláme podcasty jako pořady a dokumenty, o to nákladnější jsou a musíme přemýšlet o jejich efektivitě, ke kolika posluchačům se dostanou,“ připouští šéf rozhlasu. Oslovovat mladé uživatele internetu formou podcastů je ale podle Zavorala nutnost: „Musíme myslet oběma hemisférami a dělat nejen lineární vysílání, ale i online, kterým můžeme přitáhnout mladé uživatele k poslechu rozhlasu. Sám ale přemýšlím nad množstvím, zda nejsme příliš extenzivní. Chci to otevřít na lednové programové radě. Jsem zastáncem toho, dělat toho méně a kvalitně.“

„Společná zpravodajská platforma je passé“

René Zavoral je též přístupný debatě o zpravodajském portálu iRozhlas.cz, který je trnem v oku především vydavatelům internetových médií. „Vnímal jsem jejich námitky na semináři, který se konal 8. prosince. Umím se korektně bavit o tom, kolik obsahu na iRozhlasu je spjato se samotným lineárním vysíláním, jestli to procento je nízké nebo vysoké, jaké má být,“ uvedl Zavoral. iRozhlas.cz je podle něj „pořád jen a jen“ další distribuční platformou pro šíření lineárního obsahu Českého rozhlasu. „Ale k diskusi jsme připraveni, byla by ku prospěchu celého trhu.“

V době, kdy komerční média znervózňuje vládní plán navýšit poplatky veřejnoprávním médiím, je Zavoral naopak proti budování nové aplikace, na níž by se podílely Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář. S tímto nápadem přišel Jan Souček ve svém kandidátském projektu, s nímž byl loni v červnu zvolen generálním ředitelem ČT. Společnou platformou by veřejnoprávní média konkurovala soukromým zpravodajským portálům, jako jsou Novinky.cz, Seznam Zprávy nebo iDnes.cz.

„Nechci už opravdu otevírat diskusi o nějaké společné zpravodajské platformě, myslím, že i pan ředitel Souček to po semináři [8. prosince] opustil, byť to bylo jeho téma a několikrát nás s kolegou Kábelem [generálním ředitelem ČTK – pozn. red.] kvůli tomu kontaktoval. V tuto chvíli je to skutečně passé záležitost. Spíše se pojďme bavit o tom, jak nastavit pravidla pro působení právě v oblasti onlinu,“ prohlásil Zavoral.

Debatu o platformě chci oživit, nevzdává se šéf ČT „Na mé straně to určitě ze stolu nespadlo,“ řekl na dotaz Médiáře k projektu zpravodajské platformy všech tří veřejnoprávních médií generální ředitel ČT Jan Souček, tento čtvrtek v parlamentu při dalším semináři o veřejné službě. „Od léta loňského roku jsme o tom nemluvili,“ připustil, „ale chci to znovu oživit.“ Předeslal, že první čtvrtok v čele Kavčích hor mu zabraly hlavně zásadní otázky financování televize veřejné služby: „Mám za sebou tři měsíce ve funkci – 8. ledna to bylo sto dní –, většina toho času byla věnovaná přípravě rozpočtu České televize na rok 2024 a intenzivním jednáním o nové podobě poplatků od roku 2025.“ Plánuje ale: „S oběma pány řediteli – jak s panem Zavoralem, tak s panem Kábelem z České tiskové kanceláře – se teď budu scházet a chci oživit debatu o vzniku pracovní skupiny, která by vydebatovala přínosy a negativa a případně dospěla k závěru, zda v této debatě pokračovat nebo ne.“ „Uvědomuju si, že vývoj softwarového řešení i případně stavba příslušné malé redakce, která by platformu administrovala, není běh na krátkou trať,“ řekl také. Zároveň uznává, že na budování společné veřejnoprávní platformy není ideální doba: „Nejsem si úplně jistý, jestli to nezkomplikuje jednání o poplatcích. Všichni jsme teď zahlceni ‚poplatkovou‘ agendou, a to je horké téma.“

Český rozhlas bojuje o navýšení poplatku coby stěžejního zdroje svých výnosů, který se už 18 let neměnil. Vládní návrh novely zákona o Českém rozhlasu počítá s tím, že by se rozhlasový poplatek od roku 2025 zvýšil ze současných 45 Kč měsíčně na 55 Kč. Zároveň má dojít k redefinici přijímače, tudíž poplatek by museli hradit i ti, co používají internet a mohou stanice Českého rozhlasu poslouchat online (dosud se povinnost vztahuje na přijímače s rozhlasovým tunerem, ať už analogovým nebo digitálním, případně na televizní digitální přijímače). V případě fyzických osob by přitom zůstal zachován princip platby za domácnost, tedy platilo by se pouze za jedno zařízení schopné příjmu, byť by jich domácnost měla víc. Poslanecká sněmovna se bude návrhem zabývat v průběhu letošního roku a čeká se bouřlivá debata, neboť opozice navyšování poplatků odmítá. Šéf opozičního ANO Andrej Babiš dokonce hrozí zrušením poplatků a místo převedením médií veřejné služby pod státní rozpočet.

Poplatky jako klíčový zdroj příjmů rozhlasu Rozhlasové poplatky tvoří stěžejní výnos Českého rozhlasu, z loňského rozpočtu ve výši 2,26 miliardy Kč činily 2,06 miliardy. V letošním roce plánuje Český rozhlas hospodařit s vyrovnaným rozpočtem 2,37 miliardy Kč, což rozpočtovou sumu meziročně navyšuje o 107 milionů, a poplatky opět mají přinést přes dvě miliardy. Pokud projde zmíněné zvýšení poplatku ze 45 na 55 Kč a zároveň se rozšíří okruh poplatníků, jak vláda plánuje, bude to podle generálního ředitele rozhlasu Zavorala znamenat ve výnosech okamžitý efekt 450 milionů Kč a dalších 180 milionů postupně během tří let. Nově by mohlo začít platit 250.000 až 300.000 domácností. „Chceme investovat do lidí,“ zopakoval koncem loňska Zavoral, kde by nové peníze využil hlavně. „V některých oblastech jsme dávno ztratili konkurenceschopnost,“ hodnotí pozici veřejnoprávního rádia na trhu. Na letošek Český rozhlas neplánuje redukci pracovních míst, mimo jiné také díky tomu, že v předchozích letech 2018 až 2022 už celkem 160 postů zrušil. Momentálně má obsazených 1.352 pozic.

„Charta je možná zbytečná“

Proti zvyšování poplatků se postavili také zástupci komerčních médií – nejenom provozovatelé rádií, ale také televizí a vydavatelé tisku a internetových titulů. Požadují jasnější definici veřejné služby, podle které by bylo jasné, na co může Český rozhlas a Česká televize poplatky využít. Ministerstvo kultury proto navrhlo vznik takzvané charty, která by obsahovala veřejnou dohodu s médii veřejné služby a výčet aktivit, jimiž by měla tuto službu plnit. Charta má mít podobu vyhlášky, která by vyšla společně s novým mediálním zákonem, takzvanou velkou mediální novelou. O obsahu a znění charty mají diskutovat dvě pracovní skupiny, které resort ustaví pro veřejnoprávní rozhlas i televizi.

Generální ředitel Českého rozhlasu ale míní, že není správné, aby zadání pro veřejnoprávní média limitovali zástupci komerčních rádií. „Už dnes zákon spoustu věcí definuje. Možná by byla taková charta zbytečná, je to na diskusi. Diskutovat ale s privátními hráči o dramatické tvorbě, kterou oni nedělají, to si nedokážu představit,“ řekl Zavoral v rozhovoru pro Médiář.

