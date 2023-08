Podzimní novinky ČT: detektivka Oktopus, druhá řada Osady, dvanáctá StarDance

Třináctidílný detektivní seriál Oktopus, televizní film Cesta do tmy, druhá řada komediálního seriálu Osada a 12. řada taneční show StarDance –⁠ to jsou hlavní programové novinky programu ČT pro letošní podzim. Oktopus půjde o pondělcích od 28. srpna, nová Osada naváže na momentálně reprízovanou první řadu 1. září, StarDance startuje v sobotu 14. října. Na nedělní večery jsou připraveny televizní premiéry filmů z kin Banger, Betlémské světlo, Běžná selhání, Buko, Grand Prix a Slovo.

Součástí programového schématu bude tradičně i dokumentární tvorba. Jaké by mohly být české školy budoucnosti, nastíní desetidílná série Jak se dělá dobrá škola režiséra Michaela Kaboše a scenáristy Tomáše Feřtka. V zařízeních, kde už reforma probíhá, se role průvodce zhostil herec a moderátor Jiří Havelka. „Výběr nebyl náhodný, chtěli jsme představit jejich široké spektrum a různé přístupy. V každém typu školy ukazujeme, čím je jiná než ty ostatní,“ uvedla kreativní producentka Lenka Poláková. V premiéře se představí nový cyklus krátkých dokumentů V širších souvislostech, který každý týden přiblíží dvě aktuální společenská témata, také řada České počasí aneb Proč padají trakaře nebo dvě šestidílné série Proč právě my? o rodinách čelících vážným nemocím dítěte a Děti narozené dvakrát o různých formách náhradní rodinné péče. Pokračovat bude dokumentární cyklus z prostředí českých selských rodů Selská krev.

Mezi zahraničními seriály na ČT2 pak bude slovenská Iveta, o dívce z východního Slovenska, podle scénáře Petra Kolečka a v režii Jana Hřebejka, uvedená v premiéře loni na slovenské TV Joj. Dále tu budou britská historická série Marie Antoinetta, rovněž britské kriminální drama Vigil či druhá řada srbského kriminálního seriálu Besa.

Pro vstup do své druhé dekády program ČT Art připravil třináctidílný cyklus o 20 letech Dejvického divadla podle námětu, scénáře a v režii Aleše Kisila. Medailonky českých hudebnic a písničkářek Muzikantky natočila scenáristka a režisérka Dagmar Smržová a režie osmidílného seriálu Architektura 58–89 se ujal Jan Zajíček na námět Vladimira 518.

„Česká televize letos slaví celou řadu jubileí – od sedmdesáti let počátku televizního vysílání u nás až po desetileté výročí Artu a Déčka. Tomu odpovídá i pestrý program, který jsme pro diváky připravili. Podzim v České televizi bude zkrátka tanec,“ prohlásil generální ředitel ČT Petr Dvořák. Jeho červencová tisková konference k nadcházející programové sezóně veřejnoprávní televize byla poslední, čtyřiadvacátá. Koncem září totiž po 12 letech z Kavčích hor odejde a přenechá místo svému nástupci, nově zvolenému šéfovi ČT Janu Součkovi, který nastoupí s říjnem.

Oktopus (13. dílů)

Oktopus je zkratka „oddělení kontroly termínově odložených případů útvaru S“. Vymyslel si ji stárnoucí kapitán Dítě hlavně proto, aby se mohl věnovat třicet let starému případu Jordán. U podplukovníka Schwarze, svého nadřízeného, nalézá pochopení, ale když mu přidělí k ruce mladou ambiciózní kapitánku Fáberovou, je brzy jasné, že jen u jednoho případu nezůstane. Kauzy, které Oktopus řeší, se odehrály v minulosti a na detektivech je, aby nacházeli nové okolnosti a indicie, které jim pomohou staré případy konečně vyřešit. Jejich pátrání nás zavede do zajímavých prostředí málo známé Prahy, mezi uzavřené sociální skupiny a také do hráčských doupat a na závodiště v Chuchli, kde karbaník a sázkař Dítě tráví volný čas.

Hrají: Miroslav Krobot , Marika Šoposká , Kryštof Hádek , Zuzana Stivínová , Jaromír Hanzlík

, , , , Scénář a režie: Jan Pachl

Střih: Petr Pauer

Kamera: Marek Janda

Architekt: Jan Vlasák

Hudba: Michal Pavlíček

Výkonná producentka: Kateřina Popovičová

Vedoucí produkce: Ivana Jaroschy

Kreativní producent: Josef Viewegh

Cesta do tmy

Televizní film od režiséra Jiřího Svobody s Matějem Hádkem v hlavní roli na motivy románu Martina Goffy Děvčátko. Co přinutilo vzdělaného a inteligentního muže k tomu, aby přepadl banku v centru města? Kolik peněz potřeboval a na co? Pachatel je nekompromisní. Vpadne do banky, zajme rukojmí a před budovou odpálí bombu. Naštěstí zatím není nikdo zraněn. Pohotová pokladní ještě stihne stisknout tlačítko nouzového volání a oznámit přepadení na tísňové lince. Díky tomu na místo téměř okamžitě přijíždějí policisté, útvar rychlého nasazení i další specialisté a začíná náročná policejní akce se snahou zachránit ohrožené lidské životy. Mezi desítkou rukojmích jsou těžce nemocný senior, bývalý příslušník Československé armády, významný poslanec, advokát se svým synkem, mladá maminka s dcerkou a několik zaměstnanců banky včetně ředitele pobočky. Byli všichni tihle lidé jen ve špatné chvíli na špatném místě? Mobilní telefony pomohou policistům rychle zjistit identitu rukojmích a jeden nepřijatý hovor přivede do policejního vozu lékařku, která zná pachatele osobně. Jde o jejího přítele, mezinárodně uznávaného špičkového vědce. Spolu s ní postupně odkrýváme pachatelovu motivaci a sledujeme příběh jeho dcery, který má překvapivé souvislosti s jeho útokem na banku.

Hrají: Matěj Hádek , Lucie Štěpánková , Jana Hinková , Kajetán Písařovic , Igor Orozovič , Alexej Pyško , Petr Lněnička , Karel Heřmánek mladší , Jonáš Zima

, , , , , , , , Scénář a režie: Jiří Svoboda

Dramaturgie: Marča Arichteva , Jan Maxa

, Architekt: Jiří Sternwald

Výtvarnice kostýmů: Alena Schäferová

Střih: Jan Mattlach

Hlavní kameraman: Jan Kvasnička

Hudba: Jiří Chlumecký

Zvuk: Ivo Broum

Výkonný producent: Ondřej Lácha

Kreativní producentka: Veronika Slámová

Osada (2. řada)

Krávy se pasou, sluneční paprsky házejí prasátka na hladinu rybníka, kačeny vyvedly mladé... A nad tou idylou zní z chaty řev Milana Rubala. Po dvou letech se štáb režiséra Radka Bajgara vrátil na místo činu, do malebného kraje Berounky a nižborských rybníků, aby ve fiktivní osadě Záhoří natočil druhou řadu úspěšného komediálního seriálu.

Hrají: Pavla Beretová , Martin Myšička , Petra Nesvačilová , Radek Holub , Ivana Chýlková , Stanislav Majer , Jana Plodková , Josef Polášek , Eva Leinweberová , Igor Bareš , Ivana Uhlířová , Marek Daniel

, , , , , , , , , , , Scénář: Petr Kolečko , Martin Šimíček

, Režie: Radek Bajgar

Střih: Boris Machytka , Michal Hýka

, Kamera: Václav Tlapák

Kreativní producent Logline: Petr Erben

Výkonný producent ČT: Monika Effenbergerová

Kreativní producent ČT a dramaturg: Josef Viewegh

