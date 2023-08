Podzimní novinky Novy: seriál Táta v nesnázích, docureality s Pergnerovou, Big Brother

Rodinný komediální seriál s Martinem Pechlátem v hlavní roli Táta v nesnázích a docureality Ztracená rodina, v níž budou Tereza Pergnerová a Mirek Vaňura pomáhat ke shledání po léta odloučených členů rodin. To jsou dva nové pořady, které na letošní podzim chystá do vysílání televize Nova. K tomu se přidají premiérové řady seriálů Kriminálka Anděl (pondělí), Jedna rodina (úterý), Zlatá labuť (čtvrtek), Co ste hasiči (sobota), dál gastro reality show MasterChef a Souboj na talíři (středa) a vědomostní soutěže Na lovu s Ondřejem Sokolem jako moderátorem (všední podvečery, o sobotách pak Hvězdné speciály se známými tvářemi). Neděle bude patřit reprízám Policie Modrava.

„Společným jmenovatelem nové sezóny je fokus na lokální témata, rodinnou zábavu,“ uvedla ředitelka programu TV Nova Silvia Majeská.

Hlavní novinka Táta v nesnázích je šestnáctidílný seriál, který Nova směřuje do hlavního vysílacího času v pátek po 20. hodině, tedy do slotu, který rodinnými seriály dosud obsazovala hlavně Česká televize. „Řekli jsme si, že tam zkusíme zainvestovat, nedávat tam jen filmy, a uvidíme, co se stane,“ potvrzuje protiprogramování šéf Novy Daniel Grunt.

Táta v nesnázích Petr, rozvedený padesátník a správce bazénu, zasvětil celý svůj život výchově tří dcer. Viki, Laura a Alex začínají žít vlastní nezávislý život, a tak se konečně rozhodne věnovat víc sám sobě. Veden heslem „padesát je nových třicet“ se pustí do hledání lásky. Od jeho posledního rande ale uběhla spousta let, takže se bude muset vrátit do formy a nabýt ztracené sebevědomí. Zamiluje se, prochází zklamáním, přesto pokračuje v randění a doufá, že najde tu pravou. A aby to všechno bylo ještě složitější, jeho dcery, zkoušené životem a láskou, se jedna po druhé stěhují zpět do rodného hnízda a obrátí dům vzhůru nohama. Showrunner: Bence Truncó

Scénář: Benjamin Tuček , Marek Matoušek , Radovan Snítil

, , Režie: Petr Zahrádka , Tomáš Pavlíček

, Dramaturgie: Tomáš Vach

Produkce: Paprika Studios

Producentka Paprika Studios: Alžběta Janačková

Výkonná producentka Paprika Studios: Martina Stránská

Výkonná producentka TV Nova: Jessica Stoltz

Kreativní producent Nova: Michael Bütow

Hrají: Martin Pechlát, Jitka Schneiderová, Agáta Kryštůfková, Štěpánka Fingerhutová, Veronika Divišová, Petra Hřebíčková, Bořek Slezáček, Kryštof Bartoš a další

Premiérové díly Kriminálky Anděl se na obrazovku Novy vrátí po devíti letech, letošní řada bude už pátá, první čtyři řady seriálu šly prvně v letech 2008 až 2014. Rodinný seriál Jedna rodina, dobová sága z konce 30. let Zlatá labuť i komediální seriál Co ste hasiči budou na podzim pokračovat druhými řadami. Podvečerní seriál Ulice přijde se svou už 19. sezónou.

Premiérové díly seriálů na TV Nova Kriminálka Anděl (5. řada) Hrají: David Švehlík , Marek Taclík , Michal Novotný , Helena Dvořáková , nově Oskar Hes , Jiří Langmajer či Dalibor Gondík

, , , , nově , či Režie: Peter Bebjak , Michal Blaško

, Kreativní producent TV Nova: David Musil

Produkce: DNA Productions Jedna rodina (2. řada, 16 dílů) Hrají: Tereza Kostková , Tomáš Jeřábek , Filip Blažek , Berenika Kohoutová , Zuzana Vejvodová , Eva Holubová , Pavel Zedníček či Miroslav Vladyka , nově Cyril Dobrý či Erika Stárková

, , , , , , či , nově či Námět: Lucie Konečná

Scénář: Lucie Konečná , Magdaléna Turnovská , Tereza Dusová

, , Režie: Jaroslav Fuit , Martin Kopp , Jan Bártek

, , Kreativní producent TV Nova: Lukáš Borovička

Produkce: Lumivod Zlatá labuť (2. řada, 17 dílů) Hrají: Marta Dancingerová , Adam Vacula , Simona Lewandowska , Kristýna Ryška , Beáta Kaňoková , Jaroslav Plesl , Petr Kostka , Daniela Kolářová , Ladislav Hampl , Jan Dolanský , Robert Mikluš , Vojtěch Vodochodský , Tomáš Töpfer , Robin Ferro , Adrian Jastraban , Regina Rázlová a další

, , , , , , , , , , , , , , , a další Autoři projektu a producenti: Filip Bobiňski , Petr Šizling , Jan Coufal

, , Režie: Braňo Holiček , Biser A. Arichtev , Petr Nikolaev

, , Scénář: Jan Coufal , Hana Roguljič

, Kreativní producentka TV Nova: Klára Follová

Produkce: Dramedy Productions Co ste hasiči (2. řada, 8 dílů) Hrají: Petr Rychlý , Václav Kopta , Jana Bernášková , Marek Holý , Jaromír Nosek , Radim Kalvoda , Lucie Benešová , Nela Boudová , Martin Pechlát , Sabina Rojková , Radek Melša , Pavel Nový , Vlastimil Zavřel , Miroslav Vladyka , Leoš Noha , Roman Zach a další

, , , , , , , , , , , , , , , a další Producent a hlavní scenárista: Rudolf Merkner

Režie: Jan Haluza , Tomáš Pavlíček

, Produkce: Orbis Pictures

Kreativní producenti TV Nova: Eva Krutáková, Michael Bütow

Voyo: Big Brother i třetí řada Love Islandu

Placená videplatforma Voyo televize Nova přijde letos na podzim s dvěma reality show. Jednou ze show bude Love Island, půjde o její třetí řadu na Voyu. Moderovat ji opět bude Zorka Hejdová, hrát na „ostrově lásky“ opět soutěžící z Česka a Slovenska. Cenou pro vítěze budou 2 miliony Kč. Show Nova znovu uvede společně se slovenskou sestrou TV Markíza.

A po 18 letech se na Novu vrací Big Brother, původně nizozemský formát, který Nova prvně uvedla na podzim 2005. „Je to projekt primárně cílený pro Voyo. Budeme ho uvádět v kombinaci s tematickou stanicí, podobně jako Love Island,“ řekla Médiáři programová ředitelka Novy Majeská. Jak rovněž pro Médiář doplnil šéf Novy Grunt, Big Brother by měl startovat v listopadu a částečně bude uváděn na stanici Nova Fun, jednom z tematických kanálů Novy, v čase od půl desáté večer. Také Big Brother bude vznikat společně pro Novu a Markízu, hrát se bude o 2,5 milionu Kč.

„Po mnoha letech tu show bereme znovu do ruky. Big Brother před lety vytvořil nový typ hvězd, razantně vstoupil do soukromí lidí. Za tu dobu obrovskou sílu nabraly sociální sítě a my sami už soukromí mocně sdílíme. Myslím, že přichází doba, kdy máme přijít s Big Brotherem, který je dnešní a současný. Těšte se,“ avizoval ředitel vývoje obsahu Novy Michal Reitler.

Dalším původním dílem z řady Voyo Originál bude už loni představený šestidílný špionážní thriller Extraktoři, s Jakubem Štáfkem, Pavlou Gajdošíkovou a Janem Révaiem v hlavních rolích. Prvním počinem pod značkou Voyo Speciál je standup Ondřeje Sokola nazvaný Celebrity, na němž jako kreativní producent za Novu spolupracoval Luděk Staněk.

Extraktoři Jejich práce není vidět a každý, kdo je pozná, si přeje, aby je znát nemusel. Jsou to ale ti, kteří pomáhají Čechům dostat se v bezpečí ze zahraničí domů, ať už se jim tam přihodí cokoli. „Extraktoři jsou o speciální jednotce české rozvědky, která v případě, když se někdo z Čechů v zahraničí dostane do vážných problémů, umí a může zasáhnout, případně toho člověka ‚extrahuje‘ ze země, ve které má problémy. Sama jsem velkou fanynkou špionážních seriálů. Byl to můj sen něco takového točit,“ říká kreativní producentka a spoluautorka námětu Lenka Szántó. Příběh stojí na pečlivě rešeršovaných faktech z prostředí tajných služeb i vysoké politiky. Tvůrci v čele s režisérem Romanem Kašparovským se v rámci natáčení přesouvali ze středních Čech a Prahy do Turecka. Za kamerou stála opravdová legenda české a slovenské kinematografie – osminásobný držitel Českého lva Vladimír Smutný – a pod scénářem jsou podepsaní Evita Naušová, Jan Stehlík a investigativní novinář Jaroslav Kmenta. Producent: Adam Dvořák Movie

Scénář: Evita Naušová , Jan Stehlík , Jaroslav Kmenta

, , Režie: Roman Kašparovský

Kamera: Vladimír Smutný

Kostýmy: Michaela Hořejší

Architekt: Václav Novák

Kreativní producentka TV Nova: Lenka Szántó

Hrají: Jakub Štáfek, Pavla Gajdošíková, Jan Révai a další

Pod značkou Voyo Film přidá platforma na podzim koprodukční snímky určené pro kina, konkrétně filmy Buď chlap!, Život pro samouky, Přání k narozeninám nebo To ty nosíš smůlu, lásko. Novými díly dál pokračuje někdejší televizní fenomén, seriál Ordinace v růžové zahradě 2.