Podzimní novinky Primy: seriál Eliška a Damián, Mikýř na Prima Cool, Kozub v Talentu

Pět nových seriálů chystá do svého podzimního programu televizní skupina Prima. Stěžejní podzimní novinkou bude dvanáctidílný romantický seriál Eliška a Damián, s Emmou Smetana a Robertem Urbanem v hlavních rolích, nasazený bude od 2. září na sobotní večery na hlavním kanálu Primy. Středeční večery už od 30. srpna obsadí nové osmidílné kriminální drama o policejních potápěčích Pod hladinou. Další tři novinky uvede v průběhu podzimu streamingová platforma Prima+, půjde o minisérie Na vlnách Jadranu (ta volně navazuje na zmíněný seriál Pod hladinou), rodinnou komedii ze školního prostředí Malá velká liga a komediální seriál Banáni, který karikuje nedávnou kauzu o netradiční zásilce kokainu schované v bedně banánů.

Seriál Pod hladinou koncem října ve středečním hlavním vysílacím čase vystřídá druhá, osmidílná řada seriálu s Vojtěchem Kotkem v hlavní roli Einstein –⁠ Případy nesnesitelného génia. Pokračovat bude také seriál Zoo (tradičně v úterý a čtvrtek). Do vysílání je připraveno 34 nových dílů, které budou zároveň finální. „Máme před sebou poslední dvě sezóny,“ podotkla v nedávném rozhovoru pro Médiář ředitelka obsahu Primy Lenka Hornová s tím, že Zoo půjde ještě letos na podzim a příští rok na jaře. „V příštím roce jdeme do finále.“ Seriál Zoo bylo v prvním letošním pololetí nejsledovanějším pořadem Primy, každý díl viděl v televizi v průměru milion diváků starších 15 let.

Nové seriály TV Prima a platformy Prima+ Eliška a Damián (12 dílů) Hlavní postava Eliška, kterou hraje Emma Smetana, žije v současnosti, zatímco Damián, kterého ztvárnil Robert Urban, přichází z roku 1758. Díky náhodně vzniklému elixíru začíná Damián cestovat časem, a čím dál tím častěji se začnou jeho cesty protínat s Eliščinými. Mezi hlavními hrdiny postupně vznikají sympatie. Obě hlavní postavy to ale rozhodně nebudou mít jednoduché a budou se muset vzepřít svému osudu. Damián se totiž má zasnoubit s pruskou princeznou Frederikou (Anežka Rusevová) a Eliška se musí starat o zděděnou marmeládovnu. „Pohádek se šťastným koncem není nikdy dost, příběh Elišky a Damiána je tradiční love story okořeněnou o střet dvou světů – toho současného a minulého. Na kontrastu je založen i hlavní vizuál seriálu, kde něžnou růžovou barvu vyvažuje smaragdově zelená, a také úvodní znělka, kde je jemný hlas Emmy Smetana doprovázen hlubokým zastřeným hlasem Richarda Müllera,“ přibližuje Lenka Hornová, ředitelka vývoje obsahu Primy a zároveň scenáristka seriálu. Hrají: Emma Smetana , Robert Urban , Anežka Rusevová , Anna Dvořáková , Jan Komínek , Petr Buchta , Milan Šteindler , Michaela Kuklová , Dana Syslová

, , , , , , , , Režie: Lukáš Buchar

Scénář: David Holý , Lenka Hornová

, Šéfdramaturg: David Litvák

Dramaturg dialogů: Ladislav Karpianus

Dramaturgická spolupráce: Zuzana Janášová , Anna Sedláčková

, Kreativní producent: Ivan Vodochodský

Šéfproducentky: Lenka Hornová, Lucia Kršáková Pod hladinou (8 dílů) Kriminální drama přináší příběhy potápěčů a poříční policie, odehrává se v prostředí slapské přehrady. Hrají: Matěj Hádek , Marek Adamczyk , Sandra Nováková , Šárka Krausová , Filip Tomsa , Václav Vydra

, , , , , Režie: Vojtěch Moravec

Scénář: Lucie Paulová, David Ziegelbauer Na vlnách Jadranu (6 dílů) Šestidílná koprodukční lightcrime minisérie z prostředí jadranské riviéry a pobřežní policie je volným pokračováním minisérie Pod hladinou. Tým, ve kterém v době sezóny v rámci pomoci českým turistům slouží i dva Češi, řeší případy, které souvisí s mořem, přípobřežní plavbou a marinou, kde dochází k podivným krádežím, ale také problémy českých a slovenských občanů na souši. Zároveň se tu rozmotává tajemství hlavního hrdiny – českého policisty, bývalého potápěče Honzy Zacha, který přijíždí na Jadran, aby uzavřel svou minulost. Hrají: Matěj Hádek , Adam Ernest , Natália Germáni , Sebastian Cavazza , Maroš Kramár , Anna Šišková , Sára Sandeva , Sandra Nováková

, , , , , , , Režie: Vojtěch Moravec

Scénář: Lucie Paulová, Marta Fenclová Malá velká liga (8 dílů) Honza Růžička je po potyčce v přímém přenosu s vycházející hvězdou svého klubu Sparta Praha, mladým útočníkem Paškou, propuštěn ze zaměstnání, vyloučen z klubu a nemůže trénovat. Navíc je kvůli zničení osobního majetku, napadení a kladení odporu při zatýkání pod vlivem alkoholu odsouzen na několik měsíců veřejně prospěšných prací nepodmíněně, což obnáší trénovat bandu lůzrů ze sídlištní základní školy. Tak bezdětný chlap v počínající krizi středního věku, který nikdy nechtěl mít děti, jich má najednou na krku šest. A jsou to věru pěkná kvítka. Hrají: Marek Němec , Anna Fixová , Sarah Haváčová , Adam Joura , Martin Myšička , Roman Štabrňák , Anežka Rusevová , Vanda Chaloupková , Marek Lambora

, , , , , , , , Režie: Jakub Machala

Scénář: Michal Baláž, Jakub Machala Banáni (8 dílů) Mladý skladník v pohraničním supermarketu najde v zásilce banánů z Kolumbie přes sto kilo kokainu stamilionové hodnoty. Motivovaný předchozími neúspěchy se rozhodne začít drogy prodávat a se svými parťáky rozjede úspěšný byznys, dokud se o drogy nepřihlásí jejich původní majitelé. Hrají: Cyril Dobrý , Sandra Nováková , Ondřej Malý , Josef Carda , Petra Horváthová , Marsell Bendig , Naďa Konvalinková , Leoš Noha

, , , , , , , Scénář: Tomáš Vávra

Režie: Vojtěch Moravec Pokračující seriály Zoo (34 nových dílů) Hrají: Eva Burešová , Michaela Pecháčková , Sabina Laurinová , nově Veronika Žilková , Martin Preiss a Denisa Nesvačilová

, , , nově , a Režie: Libor Kodad

Scénář: Lenka Hornová, René Decastelo, Jaroslav Sauer, Adéla Sauerová Einstein – Případy nesnesitelného génia (2. řada, 8 dílů) Filip König, praprapravnuk Alberta Einsteina, v pokračování krimikomedie opět nalomí několik dámských srdcí a vyvolá nejeden oheň na střeše svým nesnesitelným chováním. Současně ale pomůže policii vyřešit několik případů, které mají společného jmenovatele – fyziku. Hrají: Vojta Kotek , Anna Polívková , Eva Podzimková , Veronika Freimanová , Pavel Zedníček , Lukáš Duy Anh Tran

, , , , , Režie: Vojtěch Moravec

Autor české adaptace: Marek Hlavica

Pondělní večery mají patřit kriminálce Polda (avizovaná je 4. řada z roku 2020), pátky soutěži Máme rádi Česko (premiérových 10 dílů tvoří už 13. řadu soutěže) a neděle už 11. řadě show Česko Slovensko má talent. Porota talentové show bude mít tradiční složení Jakub Prachař, Marta Jandová, Diana Mórová a Jaro Slávik. Novinkou letošního ročníku je pátý porotce, který bude v každém dílu jiný – budou to Marián Čekovský, Ego, Vojta Dyk nebo třeba Štěpán Kozub. Moderuje David Gránský, po jeho boku se potřetí objeví Jasmina Alagič Vrbovská. Soutěž se vysílá od roku 2010 a i letošní ročník vzniká ve spolupráci se slovenskou TV Joj.

Šestnáctidílnou sérií Případy Josefa Klímy (od září, středa večer) se na Primu vrací známý publicista zaměřený na skutečné kriminální případy. Druhý večerní programový slot bude na hlavním kanálu Primy nadále vyhrazen talk shows 7 pádů Honzy Dědka (úterý) a Show Jana Krause (středa), respektive zábavní soutěži Ingoknito (čtvrtek).

„Naším cílem pro letošní podzim je překonat velmi úspěšnou jarní sezonu, kterou jsme korunovali červnovým rekordním, téměř 30% podílem sledovanosti u dospělých diváků [v obecné cílové skupině 15+ – pozn. red.] a téměř 700.000 registrovanými uživateli na Prima+,“ uvedl na tiskové konferenci Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima. „Rozmanitou vlastní tvorbu tentokrát nabídneme i na tematickém kanálu Prima Cool, kde uvedeme hned pět premiérových titulů,“ doplnil.

Novinkami stanice Prima Cool budou docureality o doživotně odsouzených Bez lítosti a komediální seriál Bodyguardi (obě série byly už nasazeny na platformě Prima+), zábavní série o motorismu s Richardem Genzerem a Michalem Suchánkem Plnej kotel, dokumentární série o dvou českých pornohercích Porno! a také netradiční pohled známého internetového videotvůrce Martina Mikysky alias Mikýře na tuzemskou historii v osmi dílech Mikýřova hysteorie českých dějin. Novými díly bude pokračovat skečový pořad Partička Nová krev, s Richardem Genzerem, Michalem Suchánkem, Dano Danglem a moderátorem Michalem Novotným. Vrací se též vlastní pořady Šatna, Fotr na tripu nebo Autosalon.

Vybrané novinky stanice Prima Cool Bez lítosti (7 dílů) Dokumentární série přiblíží divákům, jaký je život za mřížemi, a ukáže život za mřížemi těch nejhorších, tedy na doživotí odsouzených vrahů. Přinese výpovědi jejich i kriminalistů a ukáže také policejní záběry z místa činu i fotografie, ze kterých opravdu mrazí. „Z vrahů opravdu nechceme dělat celebrity. Oni samozřejmě mají prostor vypovědět svoji verzi toho, co se stalo, i svého života. My jsme hledali odpověď na otázku, jak se z člověka stane vrah. Zajímalo mě, jestli jsou třeba nějaké společné prvky u těch příběhů, které jsme my měli možnost monitorovat,“ říká autorka projektu Martina Eretová. Autorka projektu: Martina Eretová Bodyguardi (8 dílů) Bodyguardi aneb i s gangstery může být legrace. Zvlášť když jsou dva hlavní hrdinové jako voda a oheň. Jeden je klidný, rozvážný a nejdřív přemýšlí, než na někoho vystřelí, ten druhý naopak střílí hned, a to radši dvakrát. Seriál je postaven na eleganci gangsterského prostředí v kombinaci s realitou českého prostředí, která podpoří komičnost jednotlivých situací a celkového komediálního vyznění. Obrazové a střihové pojetí se nese ve stylu filmů Martina Scorseseho, Guye Ritchieho či Quentina Tarantina, tedy střídající stylově komponované záběry s filmovými efekty a jump cuty, včetně nezvyklých úhlů pohledu. Hrají: Predrag Bjelac , Adam Ernest , Ondřej Malý , Michal Noga , Sagvan Tofi , Anna Kadeřávková , Vasil Fridrich , Denisa Pfauserová , Miroslav Táborský , David Švehlík

, , , , , , , , , Režie: David Laňka , Martin Müller

, Scénář: David Laňka Mikýřova hysteorie českých dějin (8 dílů) Netradiční pohled do české historie. Martin Mikyska alias Mikýř, jeden z nejuznávanějších influencerů současnosti, provede diváka lokalitami výjimečnými pro českou historii a dá dějepisné školní vědomosti do pozoruhodných souvislostí. Režie: Tomáš Koucký, Martin Müller Porno! (6 dílů) Dokumentární série sleduje příběh dvou českých herců, kteří se pornem živí. Zkušený pornoherec Lukáš Trojan, jehož profesní přezdívka je Lutro, a mladá Kristýna s uměleckým jménem Isabella De Laa v rámci svých výpovědí diváky zasvětí do světa českého i evropského pornoprůmyslu. Diváci také zjistí, jaký k němu mají oba aktéři vztah, a dostanou odpovědi na ty nejožehavější otázky. Autor projektu: Filip Stoček

Prohlédněte si brožuru k podzimnímu schématu Primy