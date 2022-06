Pohledem Gabčíka, Kubiše či lidického faráře. ČT natočila originální spoty k 80. výročí heydrichiády

Sérií 15 netradičně pojatých spotů na bázi vizuálních rekonstrukcí uctila Česká televize památku hrdinů událostí z května a června 1942. Atentát na Reinharda Heydricha, likvidace Lidic a Ležáků, poslední boj sedmi parašutistů v chrámu sv. Cyrila a Metoděje, ale i méně známé fatální momenty staré 80 let – to vše viděno pomyslnýma očima tehdejších protagonistů. A to nejen kladných, jako v případě obou původců atentátu Josefa Gabčíka a Jana Kubiše nebo lidického faráře Josefa Štemberky: jeden ze spotů je například natočen pohledem zrádce Karla Čurdy.

Za vznikem série stojí projektový tým selfproma pro ČT24, který tvoří Eva Kolovrátková, Jiří Endler, Jakub Dolejš a Lukáš Staněk. Nové záběry natočené technikou POV (point of view, s kamerou umístěnou na hlavě herce) zkombinovali s archivními vizuály a v jedné lokaci tak propojili roviny oddělené osmi desetiletími. Na ČT24 rotovaly čtyřicetivteřinové spoty jednotlivě vždy v den výročí konkrétní události, pro potřeby ČT1, ČT2 a ČT Art byly pospojovány do tematických trojic o délce 120 vteřin vysílaných v průběhu příslušného týdne. Kampaň vrcholí posledním spotem dnes, v den 80. výročí vyhlazení východočeských Ležáků.

Podívejte se na spoty České televize k heydrichiádě