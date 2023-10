Pop Coolt, Mikýřova hysteorie, Porno! Prima Cool přidává další vlastní tvorbu

Několik nových původních pořadů chystá do svého vysílání letos na podzim Prima Cool, kanál televize Prima zaměřený na mladší publikum. Posílí tak večerní program od pondělí do čtvrtka. „V programovém schématu aktuálně sázíme na žánrovou pestrost až drzost a nebojíme se neotřelých témat,“ prohlásil Marek Singer, generální ředitel Primy. Kromě toho pokračují vlastní série Mezi coolky a Fotr na tripu. Večery od pátku do neděle budou na Prima Cool věnovány akvizičním filmům.

Skečovou show Partička, hlavní formát Primy Cool s několika odnožemi, navíc Prima využije i na svém hlavním kanálu: od 1. října vysílá vždy v neděli od 22.05 premiérové hodinové díly Prima partičky, které v programu následují po show Česko Slovensko má talent.