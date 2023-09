Poplatek z ČT se má zvýšit na 160 Kč, za rozhlas na 55 Kč. Platit se bude i za mobily

Po letech by se v Česku měly zvýšit poplatky za veřejnoprávní televizi a rozhlas. Počítá s tím vládní novela, kterou dnes představil ministr kultury Martin Baxa (ODS). Měsíční poplatek za Českou televizi se má zvýšit o 25 Kč na 160 Kč (nyní je 135 Kč), poplatek za Český rozhlas o 10 Kč na 55 Kč (dnes činí 45 %). „Chceme-li kvalitní pořady, musíme mít zjednodušeně řečeno peníze. A to nejen na ty stávající, ale i na budoucí,“ podotkl Baxa.

„Dnešním dnem završujeme zhruba roční práci,“ řekl při představení návrhu ve sněmovně ministr Baxa. Návrh má podle něj zajistit finanční stabilitu a nezávislost obou veřejnoprávních institucí do dalších let. Jak připomněl, v případě České televize se poplatek nezvyšoval 15 let, od roku 2008, jeho reálná hodnota tak dnes činí zhruba 72 Kč. V případě Českého rozhlasu je poplatek neměnný dokonce 18 let, od roku 2005, jeho reálná hodnota je dnes zhruba poloviční než nominální.

„Zvýšení příjmů [veřejnoprávních médií] zajistíme formou poplatků, nechceme jít cestou příjmu ze státního rozpočtu,“ zdůraznil Baxa s odkazem na to, že případné financování z eráru by dostalo veřejnoprávní média do větší závislosti na aktuální politické reprezentaci.

Rozšíří se zároveň okruh poplatníků i na ty, kteří dosud za přijímače neplatili. Dojde tedy k redefinici toho, kdo všechno má za ČT a Český rozhlas platit. Nově bude nutné hradit poplatek za zařízení, které může přijímat nebo reprodukovat televizní či rozhlasové vysílání, tedy mobilní telefony, tablety či počítače. Princip platby za domácnost přitom zůstává. „Pokud v domácnosti bude takových zařízení více, bude se platit jen za jedno zařízení,“ doplnil Baxa. U živnostníků a právnických osob, které dosud platí za každý přístroj, by mělo dojít ke změně - platby by měly zohlednit počet zaměstnanců.

Veřejnoprávním médiím by měl návrh přinést celkem kolem dvou miliard korun. Podle ministerstva kultury by to pro Českou televizi znamenalo přes 1,4 miliardy ročně navíc, pro Český rozhlas pak přes 0,6 miliardy. Poplatníků by mělo být zhruba o 230.000 víc, odhaduje ministr kultury.