Poplatek za ČT se má zvýšit na 160 Kč, za rozhlas na 55 Kč. Platit se bude i za mobily

Po letech by se v Česku měly zvýšit poplatky za veřejnoprávní televizi a rozhlas. Počítá s tím takzvaná velká mediální novela, vládní návrh, který na dnešní tiskové konferenci představil ministr kultury Martin Baxa (ODS). Měsíční poplatek za Českou televizi se má zvýšit o 25 Kč na 160 Kč (nyní 135 Kč), poplatek za Český rozhlas o 10 Kč na 55 Kč (dnes 45 %). „Chceme-li kvalitní pořady, musíme mít zjednodušeně řečeno peníze. A to nejen na ty stávající, ale i na budoucí,“ podotkl Baxa.

„Dnešním dnem završujeme zhruba roční práci,“ řekl při představení návrhu ve sněmovně ministr Baxa. Návrh má podle něj zajistit finanční stabilitu a nezávislost obou veřejnoprávních institucí do dalších let. Jak připomněl, v případě České televize se poplatek nezvyšoval 15 let, od roku 2008, jeho reálná hodnota tak dnes činí zhruba 72 Kč. V případě Českého rozhlasu je poplatek neměnný dokonce 18 let, od roku 2005, jeho reálná hodnota je dnes zhruba poloviční než nominální.

„Zvýšení příjmů [veřejnoprávních médií] zajistíme formou poplatků, nechceme jít cestou příjmu ze státního rozpočtu,“ zdůraznil Baxa s odkazem na to, že případné financování z eráru by dostalo veřejnoprávní média do větší závislosti na aktuální politické reprezentaci.

Rozšíří se zároveň okruh poplatníků i na ty, kteří dosud za přijímače neplatili. Dojde tedy k redefinici toho, kdo všechno má za ČT a Český rozhlas platit. Nově bude nutné hradit poplatek za zařízení, které může přijímat nebo reprodukovat televizní či rozhlasové vysílání, tedy mobilní telefony, tablety či počítače. Princip platby za domácnost přitom zůstává. „Pokud v domácnosti bude takových zařízení více, bude se platit jen za jedno zařízení,“ doplnil Baxa. U živnostníků a právnických osob, které dosud platí za každý přístroj, by mělo dojít ke změně –⁠ platby mají zohlednit počet zaměstnanců, nově by tak měly poplatky hradit subjekty od šesti zaměstnanců výš, firmy do pěti zaměstnanců a živnostníci budou od platby osvobozeni.

Veřejnoprávním médiím by měl návrh přinést celkem kolem dvou miliard korun. Podle ministerstva kultury by to pro Českou televizi znamenalo přes 1,4 miliardy ročně navíc, pro Český rozhlas pak přes 0,6 miliardy. Poplatníků by mělo být zhruba o 230.000 víc, odhaduje ministr kultury. Česká televize letos hospodaří s vyrovnaným rozpočtem 7,4 miliardy Kč, z poplatků plánuje mít 5,7 miliardy. Český rozhlas má vyrovnaný rozpočet ve výši 2,3 miliardy Kč, přičemž 2,1 miliard jde z poplatků.

Vládní novelu nyní čeká meziresortní připomínkové řízení, později v legislativním procesu pak i projednávání na plénu. Pětikoalice hodlá pro vládní návrh hlasovat společně, očekávají se ale kritika zejména ze strany opozice. Ministr kultury Baxa počítá, že by nový zákon mohl vstoupit v platnost 1. ledna 2025.

Dvořák: definoval jsem strukturu novely

„Jsem rád, že po dvanácti letech práce a po dvanácti letech vyjednávání jsem se dostal do situace, kdy konečně v poslanecké sněmovně zaznělo, že politická reprezentace je připravena zvýšit financování České televize,“ reagoval pro Médiář generální ředitel Petr Dvořák, jemuž koncem září vyprší druhý, šestiletý mandát v čele ČT. „Varianta, která je na stole, je sice kompromisní, na druhou stranu jsem přesvědčen, že zastabilizuje Českou televizi na další tři, čtyři, možná pět let, podle toho jak se bude vyvíjet ekonomika, jak se bude vyvíjet inflace. Jsem rád, že jsem mohl celou strukturu zákona definovat a že jsem byl u toho, když politická reprezentace uznala důležitost veřejnoprávních médií,“ řekl také.

Podle Dvořákova názoru by s novými zdroji peněz mohla ČT opustit i vysílání reklamy, byť jednou z variant, o níž loni ve sněmovně mluvil, bylo i zvýšení limitu: „Navýšení množství reklamy byla pouze varianta pro případ, že by nedošlo k navýšení poplatku nebo k rozšíření báze plátců. V současné době jsem přesvědčen, že tak, jak je reklama pro Českou televizi definovaná, je zcela dostatečná. Dovedu si dokonce představit i situaci, že by se Česká televize reklamy úplně vzdala, s výjimkou takových formátů, kde to licence vyžaduje, případně s výjimkou sportovního kanálu, kde divákům nevadí.“

Zavoral: přišlo to za pět minut dvanáct

„Musím konstatovat spokojenost. Po osmnácti letech se znovu bavíme o zvýšení poplatku a pokud se to vládní koalici podaří prosadit, bude to i realita,“ řekl Médiáři generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. „Ke stému výročí si Český rozhlas nemohl přát lepší dárek. Pomůže nám to zajistit trvale udržitelné financování. Máme stabilizované hospodaření, ale v dnešní situaci, při tom, kolik stojí nejrůznější vstupy, víme, že už v roce 2025 bychom měli velké problémy. Pokud chceme ufinancovat rozhlas v rozsahu, jaký dnes známe, navýšení přichází za pět minut dvanáct. Vedle věcí jako bezpečnost či kyberbezpečnost, s níž se teď hodně potýkáme a bojujeme, musíme zajistit také konkurenceschopnost našich zaměstnanců. V poslední době jsme zaznamenali fluktuaci, odchody z důvodů právě i finančních. To bych chtěl napravit, protože alfou i omegou veřejnoprávních médií by mělo být mít kvalitně zaplacené profesionály.“