Poprvé i se slovenštinou. Soutěž copywriterů Zlaté pero vyhlašuje 12. ročník

Začíná každoroční soutěž o nejlepší text ve veřejném prostoru Zlaté pero. Cílem je najít nejen dobré texty z reklamních kampaní, ale hlavně hledat textařské počiny mimo hlavní proud, které baví nebo fascinují. Nemusí jít o klasickou reklamu, podmínkou je pouze, aby měl autor snahu textem přesvědčit nebo jakkoli ovlivnit postoje veřejnosti.

Pořádající Creative Copywriters Club (CCC) letos putovní trofej udělí už podvanácté. Poprvé zároveň přijímá do soutěže texty nejen v češtině, ale nově i ve slovenštině, a to díky spolupráci se slovenskou agenturou Ateliér Pútnici Denisy Pajkošové a Petera Rajčáka. „Před třiceti lety nás pero rozdělilo a teď nás Pero zase spojí,“ prohlašují pořadatelé. Nominace lze zasílat na e-mail zlatepero@ccclub.cz, a to do 30. dubna do půlnoci.

„Jsme znovu česko-slovenská federální soutěž,“ říká prezident klubu Petr Vlasák. „Které jiné jazyky na světě by mohly soutežit společně, než čeština a slovenština?“

Loni vyhrála copywriterka Simona Luteránová z agentury DDB za dvě vlny kampaně pražského magistrátu na očkování proti covidu. „Prvé podozrenie sa objavilo, keď Zlaté pero vyhral farár. A keď minulý rok uspela slovenská copywriterka, bolo to jasné. Už nás na tom Pere máte. Jediné, čo sa s tým dalo urobiť, je urýchlene vydať nejakú vzletnú tlačovú správu v štýle ‚skvelý text nemá hranice‘. Tešíme sa na prvý medzinárodný ročník a zdravíme legendárnymi nápismi z pražského WC ‚Čechy Čechům! Slova Slovákům! Daně Dánům! Nory Norům!‘ “ uvedl Peter Rajčák.

A předseda poroty Peter Uličný dodal: „Narodil som sa v Československu a jeho rozdelenie som nikdy nezobral na vedomie, takže dodnes si do úradných lajstier píšem do kolonky národnosť československá. A robím to s vedomím, že mi to nejaký úradník otrieska o hlavu s tvrdením, že nič také už neexistuje. Tůdle! Jelikož jsem se stal šéfem poroty československé soutěže, mám teď pádný důkaz, že jsme v tom zase spolu. A budu si moc přát, aby se v naší soutěži ocitly texty vyskládané ze slov neznajících hranice...“