Porota Zlatého pera sestavila shortlist, vítěze vyhlásí 15. června

Ve čtvrtek 15. června večer proběhne na lodi Avoid na pražské náplavce kousek od Železničního mostu předání letošního Zlatého pera. Výroční ocenění za nejlepší reklamní text ve veřejném prostoru tradičně uděluje Czech Copywriters Club. Letos veřejnost i odborníci přihlásili do soutěže 41 prací. Poprvé nejen českých, ale i slovenských, jichž byla téměř polovina. Kdo ocenění získá? Vítěz vzejde se sedmi prací ve finálním výběru.

Určila ho porota v čele s textařem z kreativního shopu Ateliér Pútnici Peterem Rajčákem, která zasedala 31. května v prostorách agentury Czech Promotion v budově Palác Karlín. Sestava porotců 12. ročníku Zlatého pera měla 12 členů – šest zástupců slovenštiny a šest zástupců českého jazyka.

„Rozhodnutí o vítězi bitvy o nejlepší česko-slovenský reklamní text roku bylo opravdu těsné, při posunu prací na shortlist šlo o desetiny bodů,“ uvedli pořadatelé soutěže. „Ak mám vybrať jedno slovo, čo vystihuje hodnotenie, je to pestrosť. Poroty, názorov, príspevkov. Vedľa seba súťažili voiceovery, headliny, názvy, letáky, listy, knihy, diskusné príspevky, gramatické koncovky, ba dokonca aj názvy farieb. Ak je vám málo, tak si to predstavte nielen v spisovnej češtine a slovenčine, ale aj v nárečiach či dialektoch a mihol sa i kutilský žargón. Prihlášky sa dajú zhrnúť do dvoch kategórií. Práce profesionálnych copywriterov a potom práce tých, čo sú copywriteri, no nevedia o tom. Väčšinu tých najlepších však spájala silná spoločenská téma. Výberom poroty tak vznikol aj vzácny česko-slovenský newsfilter. Ak si dáte shortlisty pod seba, čosi sa o našich dvoch krajinách dozviete. Tak nejak sa máme, priatelia,“ uvedl předseda poroty Rajčák.

Putovní trofej předá příští středu loňská vítězka Simona Luteránová z agentury DDB Prague. Všichni fandové dobrých textů jsou zváni, vstupné neexistuje, vzkazuje pořádající klub copywriterů.

Práce na shortlistu Zlatého pera 2023

Projekt Kolora

Pojmenování barev deseti nových prezidentských známek. Shodný portrét je doprovozen vždy jinou barvou a jiným textem, který oslavuje krásy České republiky pohledem Petra Pavla. „Hříbkově pravá, babičkově malinovková, vontská špendlíková, spodně kvašená… I když to není podstatné, tipnul bych si, že jména barev byla dřív než barvy samotné. Každopádně porota se shodla, že právě jména barev na kolekci prezidentských známek skvěle vystihla podstatu naší DNA. Jsme národ houbařů, máme různé babičky, ale podobné vzpomínky, jsme hrdí na český ležák. Celý nápad s barevnou kolekcí je sjednocující a pokorný, zkrátka pavlovsky osvěžující po té záštiplné potupné etapě, která skončila,“ prohlásil porotce Petr Voborský.

LinkedIn post k Mezinárodnímu dni žen

Příspěvek upozorňuje na absenci přechylování českého jazyka v algoritmu sociálních sítí. Upozorňuje na tuto nerovnoprávnost na příkladu pracovních pozic v oboru marketingu právě v období svátku všech žen. „Pokud čeština pamatuje na přechylování, musí to respektovat personální ředitel i korektní korekční program. Porota ocenila především jednoduchost a nadhled celého konceptu i načasování u příležitosti MDŽ, kdy jsou muži k tématu o něco vnímavější,“ říká porotce Petr Voborský.

Bitva s trolly

Vedla ji společnost Liftago poté, co veřejně vyjádřila finanční a morální podporu napadené Ukrajině. „Série několika desítek postů s nadhledem odpovídala na haterské komentáře na svých sociálních sítích a přikláněla si neústupnosti veřejnost na svou stranu,“ uvedl předseda klubu Petr Vlasák.

Reakcie na hoaxy o Sorošovi od Polície SR

„Simona mala pravdu. Po tomto shortliste už bude ťažké dokázať, že porotu neplatil Soroš. Ale riskli sme to. Pretože admin Polície SR jednoduchou súťažou na sociálnej sieti Všade samý Soroš vystihol to podstatné - absurdity by nemali strašiť, absurdity by mali baviť. Tak ako 30 prípadov majora Soroša či Soroš za pultom,“ říká Peter Rajčák z Ateliéru Pútnici.

Zprávy na sociálních sítí, kde se skutečný farář vyjadřuje ke spolupráci se svým nadřízeným – víte kým! „Na sociálnych sieťach sa objavili správy, v ktorých sa skutočný farár odvážne vyjadruje o vzťahoch so svojím nadriadeným – viete kým. Tí, čo majú v práci problémy so svojím šéfom, rýchlo pochopia, že ten ich je úplný baránok oproti – viete komu. Porota ocenila, že v nebeskej téme sa objavil i nebeský nadhľad a verí, že dotyčného farára za to nečaká trest od najvyššieho – veď vy viete koho,“ uvádí předseda poroty Peter Rajčák z Ateliéru Pútnici.

Most Expensive

Soutěž o nejlepší název nového bratislavského mostu přes Dunaj. „Súťaž na sociálnej sieti o najlepší názov nového bratislavského mosta cez Dunaj mal svojho víťaza už v úvodnom hlasovaní. Návrh Most Expensive bol síce neskôr z nepochopitelných dôvodov vylúčený, no jeho autor stihol upozorniť dvomi slovami na to, čo v PR správach nebolo. Že išlo o najdrahší mostný projekt v dejinách Slovenska, kde sa nešetrilo ani sprievodnými kauzami. Veľká škoda, že sa tento návrh nedostal na navigačnú tabuľu,“ podotýká předseda poroty Peter Rajčák z Ateliéru Pútnici.

Reakce na setrvání Raiffeisenbank v Rusku

Série mrazivých kontrastů mezi popisovanými válečnými zločiny Ruské federace na Ukrajině a shutterstockovými obrázky spokojených klientů banky.

Honorary mention

První smíšená porota Slováků a Čechů se rozhodla udělit i dvě zvláštní ceny pracem, které sice nesplňovaly pravidla, ale zaslouží si pozornost publika.

Maraton dopisů

Velké poděkování patří všem 25.000 spoluobčanů, kteří v rámci kampaně Maraton dopisů Amnesty International Česká republika napsali svůj dopis nespravedlivě vězněným nebo souzeným. Důkazy neziskovky potvrzují, že obyčejný text má velkou sílu a psané slovo dokáže zachraňovat lidské životy.

Ulica

Honorary mention putuje i autorovi textu a videa písně Ulica Romanu Rojovi. Skladba je složená výhradně z fotek a citací pouličních nápisů na Slovensku i v Česku.

Zdroj: Czech Copywriters Club