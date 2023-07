Portu Magazín boří mýty o firemních magazínech

Vytvářet obsah je pro Portu důležitý, snaží se vzdělávat v oblasti investic a u nováčků bourá obavy z investování. Pro ty zkušenější přináší pravidelný servis a zajímavosti, které jim pomáhají pochopit, proč a jak se jejich investice vyvíjí. Na své si tak přijde každý, a to nejen v Česku. Portu totiž spustilo svůj magazín rovnou i na Slovensku a v Polsku. „Dlouhodobě jsme chtěli lépe uchopit množství obsahu, který vytváříme a dát mu prostor, kde najde návštěvník vše na jednom místě. To se nám s magazínem konečně podařilo,“ pochvaluje si marketingový manažer Portu Ondřej Karanský.

Co stálo za vznikem Portu Magazínu?

V Portu od počátku produkujeme opravdu velké množství obsahu. A to v různých formátech - články, videa, podcasty, webináře, zkrátka vše, co vás napadne. Chtěli jsme mít místo, kde to budou zájemci schopni snadno najít. Blog na webu Portu už tuto funkci přestal plnit, a tak jsme chtěli přijít se samostatným magazínem. Tuhle myšlenku jsem v hlavě nosil už pěkných pár let, až se z magazínu stala v Portu taková paní Columbová.

Co tedy vše na Portu Magazínu najdeme?

Veškerý obsah, který jsme na Portu za čtyři roky vyprodukovali. Chceme, abyste tam našli vše, co potřebujete vědět a znát ze světa financí, investic a budování majetku. Pro začátečníky je Portu Magazín skvělým průvodcem jednotlivých etap investování. Od rad, jak si udělat pořádek ve financích, jak začít investovat, až po to, na co si dát pozor. Zkušenější investoři najdou na magazínu ekonomické zajímavosti nebo třeba analýzy společností. Pro klienty Portu je připraven kompletní průvodce a samozřejmě různé návody a tipy, jak s Portu pracovat. To vše doplněné třeba rozhovory se zajímavými osobnostmi nebo našimi pravidelnými videoseriály.

To zní jako spousta obsahu, jak vypadá tým který se na Portu Magazínu podílí?

Vše si děláme inhouse a na obsahu pracuje primárně tým tří analytiků a část marketingového týmu pod dohledem content managera. Ale běžně se zapojuje skoro celý Portu tým. Obsah je pro nás zásadní, a tak mu věnujeme náležitou pozornost.

Obsah překládáte pro všechny země nebo ho produkujete pro každou zemi zvlášť?

Pokud je článek obecný a dává smysl i pro ostatní země, tak ho přeložíme a publikujeme všude. Ale jinak má každá země svůj vlastní obsah a své vlastní analytiky, kteří dělají lokální obsah. To vše má právě na starost content manager, který je zároveň i takovým šéfredaktorem.

Funguje pro vás magazín jako akviziční nástroj?

Primárně ho tak určitě nevnímáme, ačkoliv nám samozřejmě velice pomáhá. Takové množství kvalitního obsahu je v organicu znát a tím, že jeho prostřednictvím vzděláváme, si vlastně tak trochu vychováváme nové klienty. Je to jeden z důležitých touchpointů. Pomáhá nám ale i posilovat pozici odborníka, který ví, co dělá, a že je bezpečné u nás nechat své peníze. Zároveň funguje jako servis pro naše stávající klienty a pomáhá nám s nimi komunikovat.

Magazín je tedy na světě, máte už v hlavě jak ho dále posunout?

Interně si děláme legraci, že jsme ho po čtyřech letech spustili a teď ho jdeme redesignovat. Ale to není zase tak daleko od pravdy. Chtěli bychom se nyní vydat cestou jednotlivých průvodců, ať už o osobních financích, investování tak i samotným Portu. Zapojit různé testy, kvízy nebo kalkulačky. Přidat více interaktivity. A samozřejmě dále produkovat kvalitní obsah.

Text je placenou propagací společnosti Wood & Company Financial Services