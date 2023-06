Poslanci hladce schválili výroční zprávy o hospodaření ČT, Českého rozhlasu i ČTK

Sněmovna dnes schválila výroční zprávy Rady České televize o hospodaření České televize v letech 2020 a 2021. Stejně tak poslanci schválili i výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2021 i výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře za rok 2021. Schválit tyto zprávy už dřív doporučil sněmovní volební výbor, který má ve své působnosti média. Pro schválení zpráv hlasovali přítomní poslanci napříč všemi kluby, nikdo nehlasoval proti schválení.

Poslanec ANO Ondřej Babka vznesl dotaz, proč dnes poslanci projednávají pouze zprávy o hospodaření ČT a neprojednávají související zprávy o činnosti ČT, které Rada ČT poslancům rovněž předkládá. Předseda klubu TOP 09 Jan Jakob uvedl, že to souvisí s novelou zákona ČT, kterou sněmovna nedávno schválila. Sněmovna z ní vyřadila možnost odvolat Radu ČT v případě, že poslanci neschválí dvě výroční zprávy. Jakob poukázal na to, že volební výbor doporučil neschválit hned dvě zprávy o činnosti ČT, a to za roky 2020 a 2021.