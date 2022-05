Poslanci se znovu pokusí doplnit Radu ČT o pět chybějících členů

Celkem 36 lidí se bude ucházet o členství v Radě České televize při nadcházející poslanecké volbě. Ta má za cíl vybrat do televizní rady pětici nováčků a doplnit tak třetinu kontrolního orgánu. Rada ČT nyní funguje pouze v 10 lidech, ze zákona jich má být 15. Poslanci se nedávno pokusili televizní radu doplnit, místo šesti lidí se jim ale podařilo zvolit jen jediného. Ukázalo se při tom, že ve vládní koalici nepanuje jednota.

Z 36 lidí, kteří se do nadcházející volby přihlásili, jich přesně polovina jde do obou hlasování - jednak do toho, které vybírá jednoho radního na zkrácený, čtyřletý mandát po Haně Lipovské, jednak do toho, v němž půjde o čtyři standardní šestileté mandáty.

Mezi kandidáty jsou bývalí televizní radní Zdeněk Šarapatka, Daniel Váňa, Vratislav Dostál, Jiří Kratochvíl či Jiří Voráč, bývalý předseda Rady Českého rozhlasu Petr Šafařík či radní Milada Richterová nebo bývalý generální ředitel Českého rozhlasu Vlastimil Ježek. Zkouší to také Igor Němec, někdejší primátor Prahy a bývalý předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, který letos pomáhá Radě ČT vyřizovat divácké stížnosti.

Kandidáti na jedno volné místo v Radě ČT na čtyři roky

kandidát navrhující organizace 1. Ing. Jaroslav Bažant Asociace finanční a občanské gramotnosti, z.s. 2. Ing. Petr Brozda MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby 3. Antonín Dekoj Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. 4. Mgr. Marek Dobeš Společnost pro obranu svobody projevu, z.ú., Obec spisovatelů České republiky 5. Mgr. Vlastimil Ježek Asociace muzeí a galerií České republiky, z.s. 6. Mgr. Pavel Kačírek Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. 7. PhDr. Jakub Končelík, Ph.D Univerzita Karlova 8. PhDr. Monika MacDonagh-Pajerová Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., Anglo-americká vysoká škola, z.ú. 9. Kamil Machart Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. 10. Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D Asociace producentů v audiovizi, z.s. 11. RNDr. Igor Němec Spolek pro ochranu osobních údajů 12. Mgr. Roman Prorok Asociace producentů v audiovizi, z.s. 13. Mgr. Martin Převrátil Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR 14. Mgr. Jaroslav Stuchlík Asociace animovaného filmu, z.s. 15. PhDr. Jan Svačina Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. 16. PhDr. Petr Šafařík Iuridicum Remedium, z.s. 17. PaedDr. Zdeněk Šarapatka, Ph.D. Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů - ARAS, z.s. 18. PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D. Československý ústav zahraniční 19. Ing. Radek Žádník Muzejní spolek Dobříšska, z.s.

Tučně označeni ti, kteří kandidují v této i v další volbě

Kandidáti na čtyři volná místa v Radě ČT na šest let

kandidát navrhující organizace 1 Ing. Jaroslav Bažant Asociace finanční a občanské gramotnosti, z.s. 2 Luboš Beniak Nadace Charty 77 3 Ing. Petr Brozda MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby 4 Antonín Dekoj Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. 5 Mgr. Marek Dobeš Společnost pro obranu svobody projevu, z.ú., Obec spisovatelů České republiky 6 Mgr. Vratislav Dostál Fórum dárců z.s. 7 PhDr. Ivan Douda Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 8 Ing. Bohuslav (Bob) Fliedr Svatojosefská jednota Polička z.s. 9 Tomáš Hečko Asociace pro ochranu soukromí a osobních údajů z.s. 10 Mgr. Vlastimil Ježek Národní muzeum 11. Mgr. Pavel Kačírek Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. 12. Bohumil Kartous Nelež, z.s. 13. PhDr. Jakub Končelík, Ph.D Univerzita Karlova 14. Jiří Kratochvíl Sdružení pro obnovu hasičských tradic z.s., Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace z.s. 15. PhDr. Monika MacDonagh-Pajerová Český filmový a televizní svaz FITES, z.s., Anglo-americká vysoká škola, z.ú. 16. Kamil Machart Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. 17. JUDr. Michael Mann RUGBY SPIRIT BRNO, z.s. 18. Mgr. Jan Mikuláštík Orel, spolek 19. Jiří Nápravník SEDMIČKA polytechnický kroužek, nadační fond 20. RNDr. Igor Němec Spolek pro ochranu osobních údajů, Iuridicum Remedium, z.s. 21. Ing. Jan Novák, MBA ARS METROPOLIS, z.s. 22. Mgr. Karel Novák Nadační fond Filantia 23. Mgr. Roman Prorok Asociace producentů v audiovizi, z.s. 24. Mgr. Martin Převrátil Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR 25. Mgr. Milada Richterová Suverénní řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství 26. RNDr. Tomáš Řehák Česká rada dětí a mládeže, Junák - český skaut 27. Mgr. Michal Schuster, MBA Vyšší odborná škola publicistiky 28. Mgr. Jaroslav Stuchlík Asociace animovaného filmu, z.s. 29. PhDr. Jan Svačina Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. 30. PhDr. Petr Šafařík Iuridicum Remedium, z.s. 31. PaedDr. Zdeněk Šarapatka, Ph.D Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů - ARAS, z.s. 32. PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D Československý ústav zahraniční 33. prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D Národní divadlo Brno, p.o. 34. Ing. Ondřej Votruba Sdružení pro zahraniční investice - AFI 35. Ing. Radek Žádník Muzejní spolek Dobříšska, z.s.

Tučně označeni ti, kteří kandidují v této i v další volbě

Noví radní možná už jen na pár měsíců

Rada České televize má mít ze zákona 15 členů a představuje nástroj, kterým má veřejnost instituci kontrolovat. V pravomoci má schvalování rozpočtu nebo volbu generálního ředitele. O novém generálním řediteli na dalších šest let má televizní rada rozhodovat už příští rok. Je ale možné, že ještě letos celá skončí a bude nahrazena novými radními, jak s tím počítá chystaná vládní novela.

Všichni radní ČT i rozhlasu do půl roku skončí. Počítá s tím nový mediální zákon

Většinu nových členů Rady České televize měla sněmovna vybrat už v minulém volebním období. Kluby tehdejší opozice ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN i za přispění tehdy vládní sociální demokracie volbu zablokovaly obstrukcemi. Někteří poslanci mluvili o hlasovací koalici tehdy vládního hnutí ANO a opozičních SPD a KSČM.