Poslanci trvají na tom, aby Rada ČT přehodnotila hlasování o Dvořákově bonusu

Sněmovní volební výbor opětovně vyzval Radu České televize, aby se vrátila ke svému loňskému hlasování o bonusu pro generálního ředitele Petra Dvořáka. Členové výboru se ve čtvrtek usnesli, aby televizní radní „neprodleně jednali v nápravě svého sporného postupu“. Rada ČT minulý měsíc poslancům z volebního výboru naopak vzkázala, že o tom, zda byl její postup zákonný či ne, může rozhodnout pouze soud.

Pře se vede o to, jestli pro schválený bonus hlasoval dostatek radních. Poslanci z výboru mají za to, že jde o jedno ze zákonem jmenovaných rozhodnutí, které vyžaduje hlasy většiny všech radních, nestačí tedy prostá většina přítomných. Pro bonus ve výši 66 % ale loni v červnu hlasovalo pouze pět radních z celkových 11, kolik jich tehdy v radě bylo. Předseda Rady ČT Pavel Matocha naproti tomu soudí, že většinu všech vyžaduje pouze rozhodování o celkové mzdě, v případě bonusu tak podle něho stačila prostá většina pěti z devíti přítomných. Ředitel Dvořák to označil za „právní ekvilibristiku“. „Jestliže se bonus na mé výplatní částce objevuje jako součást mzdy, jedná se o mzdu. Jednoznačně v tomto bodu rada porušila zákon, protože hlasovala protiprávně,“ prohlásil na květnové schůzi televizní rady.