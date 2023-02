Poslanci vybrali po třech finalistech do Rady ČT a Rady Českého rozhlasu

Novým členem Rady České televize se mají šanci stát Jiří Bílek, Jakub Končelík a Tomáš Řehák, do Radě Českého rozhlasu půjde Miroslav Dittrich, Marek Lichtenberk anebo Oldřich Vágner. Trojici finalistů do obou „malých“ mediálních rad dnes v tajné volbě určili poslanci volebního výboru, který má v gesci právě média. Zúžení výběru předchází volbě na plénu jedné z nadcházejících schůzí sněmovny, kde se tak rozhodne o jednom novém členu televizní rady a jednom do rady rozhlasové.

Platných hlasovacích lístků bylo v dnešní tajné volbě 14 (jeden byl neplatný kvůli tomu, že si hlasující spletl nebo spletla kolečka s křížky). Při volbě do Rady ČT, v níž se sešli čtyři uchazeči, dostal Bílek 12 hlasů, Řehák 10, Končelík devět a neúspěšný Petr Brozda tři. Při volbě do Rady Českého rozhlasu, v níž bylo adeptů pět, dostali Dittrich s Vágnerem 12 hlasů, Lichtenberk osm, Jakub Končelík a Zdeněk Levý po pěti.