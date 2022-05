Poslanci zúžili výběr adeptů do Rady ČT, Šarapatka už předtím z volby odstoupil

Po dnešním celodenním veřejném slyšení kandidátů do Rady České televize sněmovní volební výbor vybral 15 finalistů z původních 36 uchazečů. Patnáct nominantů následně předloží plénu sněmovny, které z nich bude vybírat celkem pět nových televizních radních. Aktuální výběr probíhá poté, co v dubnu poslanci na plénu nikoho nového do Rady ČT nezvolili.

Volby jsou opět dvě. V první poslanci jde o obsazení místa po Haně Lipovské, kterou dolní komora loni v září z televizní rady odvolala. Je to mandát na poměrnou dobu funkčního období, do 27. května 2026. O toto místo se utkají Jakub Končelík, Ladislav Mrklas a Jan Svačina, kteří dnes v tajném hlasování 16 členů volebního výboru dostali každý shodně devět hlasů. Pod čarou skončili Jaroslav Bažant, Igor Němec a Radek Žádník, kteří obdrželi každý sedm hlasů, i všichni ostatní s nulovým počtem hlasů.

Výsledky první volby Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty, odevzdáno 16 hlasovacích lístků Postupují Jakub Končelík 9

Ladislav Mrklas 9

Jan Svačina 9 Nepostupují Jaroslav Bažant 7

Igor Němec 7

Radek Žádník 7

Petr Brozda 0

Antonín Dekoj 0

Marek Dobeš 0

Vlastimil Ježek 0

Pavel Kačírek 0

Monika MacDonagh-Pajerová 0

Kamil Machart 0

Roman Prorok 0

Martin Převrátil 0

Jaroslav Stuchlík 0

Petr Šafařík 0

Daniel Váňa 0

Zdeněk Šarapatka odstoupil před volbou

Ve druhé volbě jde o čtyři standardní, šestiletá funkční období v televizní radě. Šanci dostali bývalý generální ředitel Českého rozhlasu Vlastimil Ježek (dostal nejvíc hlasů, celkem 15), Milada Richterová, Karel Novák (oba 10 hlasů), dále Luboš Beniak, Bohuslav Fliedr, Bohumil Kartous, Kamil Machart, Jan Mikuláštík, Tomáš Řehák, Petr Šafařík, Jiří Voráč (všichni devět hlasů) a dodatečně Vratislav Dostál (postoupil z druhého kola této volby s devíti hlasy, přičemž v prvním kole dostal 8 hlasů, stejně jako Marek Dobeš, který v druhém kole obdržel jen sedm hlasů).

Výsledky druhé volby Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty, odevzdáno 16 hlasovacích lístků Postupují Vlastimil Ježek 15

Karel Novák 10

Milada Richterová 10

Luboš Beniak 9

Bohuslav (Bob) Fliedr 9

Bohumil Kartous 9

Kamil Machart 9

Jan Mikuláštík 9

Tomáš Řehák 9

Petr Šafařík 9

Jiří Voráč 9

Vratislav Dostál 9 (v prvním kole 8) Nepostupují Marek Dobeš 7 (v prvním kole 8 )

(v prvním kole ) Jaroslav Bažant 7

Petr Brozda 7

Michael Mann 7

Igor Němec 7

Roman Prorok 7

Michal Schuster 7

Daniel Váňa 7

Radek Žádník 7

Jiří Kratochvíl 6

Jan Novák 6

Ivan Douda 1

Antonín Dekoj 0

Tomáš Hečko 0

Pavel Kačírek 0

Jakub Končelík 0

Monika MacDonagh-Pajerová 0

Jiří Nápravník 0

Martin Převrátil 0

Jaroslav Stuchlík 0

Jan Svačina 0

Ondřej Votruba 0

Zdeněk Šarapatka odstoupil před volbou

Z aktuální volby už v úterý odstoupil Zdeněk Šarapatka, který byl do loňského září členem Rady ČT a při obhajobě mandátu v minulé volbě neuspěl. „Marnost nad marnost. Předem prohraný boj. 5K [pětikoalice - pozn. red.] se po fiasku s tajnou volbou radních ČT, kdy její kandidáty podtrhlo několik vlastních poslanců, dohodla na jiných, kompromisních jménech,“ prohlásil včera na Twitteru. „Bránit ČT před sluhy kolaborantů v RČT budu dál. Jako občan. S vámi. Na náměstích je místa dost,“ dodal.

Aktuální složení Rady České televize Rada je stále nekompletní, má 10 členů, zákon jich předepisuje 15 Pavel Matocha (předseda)

(předseda) Pavel Kysilka (místopředseda)

(místopředseda) Jiří Šlégr (místopředseda)

(místopředseda) Roman Bradáč

Martin Doktor

Vladimír Karmazín

René Kühn

Ilja Racek

Tomáš Samek

Lubomír Veselý

K minulé výtce poslanců se Rada ČT zatím nesešla

Poslanecký volební výbor na svém dnešním večerním zasedání schválil závěrečný účet hospodaření Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) za rok 2021 a zprávu o její činnosti v témže roce. Schválil rovněž pozměňovací návrhy Kláry Kocmanové (Piráti) a Jana Laciny (STAN) k vládnímu zákonu o službách platforem pro sdílení videonahrávek.

Poslanci výboru se také vrátili k požadavku ze své minulé, dubnové schůze. Tehdy došli k tomu, že Rada ČT při loňském projednávání ročního bonusu pro generálního ředitele Petra Dvořáka za rok 2020 postupovala v rozporu se zákonem a musejí se ke svému rozhodnutí vrátit. Důsledkem toho zřejmě bude to, že Dvořák nakonec zpětně dostane 100% roční bonus ve výši 2,42 milionu Kč, ne jen 66 % odměny, jak mu loni přiznali radní.

Sněmovní volební výbor dnes televizní radě vyčetl, že navzdory jeho dubnovému rozhodnutí svůj loňský verdikt neopravila a navíc výboru během dané lhůty 30 dnů neodepsala. Výbor na návrh Jana Laciny ze STAN, který inicioval i předchozí usnesení, radu v tomto ohledu urgoval. Podle předsedy výboru Aleše Juchelky (ANO) poslal předseda Rady ČT Pavel Matocha až včera „termínovou omluvu“ s tím, že rada se naposledy sešla 13. dubna a další schůzi má až tuto středu 18. května, tedy po měsíci. Lacina opáčil, že rada „se může sejít častěji než jednou za čtyřicet dní“.