Poslanec ANO Berkovec zvolen předsedou podvýboru pro média a svobodu slova

Volební výbor poslanecké sněmovny, který má v gesci média, dnes obsadil svůj podvýbor pro média a svobodu slova. Jeho předsedou byl aklamací zvolen Stanislav Berkovec, poslanec opozičního hnutí ANO. Na funkci jej navrhl předseda volebního výboru Aleš Juchelka (ANO). Volebnímu výboru v minulém volebním období sněmovny předsedal právě Berkovec.

Poslanec TOP 09 Jan Jakob svou nominaci na předsedu podvýboru odmítl. „Respektuju politickou dohodu, že to bude někdo z hnutí ANO,“ uvedl. Bude tak řadovým členem podvýboru. Těch bude celkem devět. Kromě části členů volebního výboru jsou mezi nimi Olga Richterová (Piráti) a Patrik Nacher (ANO). Richterová je jednou z pěti místopředsedkyň poslanecké sněmovny, Nacher ve volebním výboru zasedal minulé volební období.

„Agenda volebního výboru neustále narůstá, speciálně třeba v oblasti dohledu nad veřejnoprávností, kodexy,“ podotkl Berkovec k důvodům, proč o ustavení podvýboru požádal. „Supervize je opravdu těžká, výbor komunikuje s radami, s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání... To je jedna z oblastí, které si o to doslova říkají. Navíc jsme v minulém období zaregistrovali mnohokrát žádost například Rekonstrukce státu a dalších organizací o spolupráci se Stálou komisí pro sdělovací prostředky Senátu, takže jsme dobrali k tomu, že by si tato agenda zasloužila orgán, podvýbor.“