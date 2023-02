Poslanecký výbor doporučil odvolat Daniela Köppla z rady pro vysílání

Poslanecký volební výbor, která má v gesci mediální záležitosti, svým dnešním usnesením doporučil plénu sněmovny hlasovat pro odvolání Daniela Köppla z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Důvodem je střet zájmů kvůli jeho angažmá pro hnutí ANO, respektive televiznímu vystupování ve volebním štábu Andreje Babiše jako prezidentského kandidáta. Köppl dnes před poslanci zopakoval, že nebyl členem Babišova volebního týmu ani marketingového týmu ANO, pracuje pouze pro Karla Havlíčka (ANO) coby místopředsedu sněmovny a analýzy, které v minulosti pro ANO vypracovával, byly bez komunikačních doporučení.

Pro příslušné usnesení dnes na výboru hlasovalo 10 poslanců - zástupci vládní koalice a také Jaroslav Foldyna z SPD. Poslanci ANO Aleš Juchelka a Stanislav Berkovec byli proti, tři další poslanci ANO se zdrželi.

Poslankyně STAN Milada Voborská Köppla vyzvala, aby zvážil, že sám odstoupí. „Myslela jsem, že až přijdete osobně, domnívala jsem se, že přijdete s rezignací,“ řekla v diskusi. „Vůbec není špatně, že pracujete pro hnutí ANO, to je vaše volba, i že vystupujete za ně. Ale zároveň nemůžete být členem rady, která má být nezávislá a nestranná.“

„Jsem si jistý, že jsem neporušil žádné právní ustanovení,“ řekl členům výboru Köppl. Připustil, že jeho televizní vystoupení nebylo šťastné, tvrdil ale, že mluvil jen o faktickém stavu věcí. „Nejsem členem marketingového týmu hnutí ANO ani volebního týmu hnutí ANO,“ uvedl.

Podnět ke Köpplovu odvolání podala volebnímu výboru místopředsedkyně sněmovny za Piráty Olga Richterová. Ta si stěžovala i samotné radě po vysílání. Rada na svém zasedání minulý týden konstatovala, že mohlo dojít k porušení vysílacího zákona. Mezi šesti podněty, které rada obdržela, byl podle dnešních slov předsedy RRTV Václava Mencla i ten od senátora STAN Davida Smoljaka. Zákon konstatuje, že „členové rady nesmějí zastávat funkce v politických stranách nebo hnutích a vystupovat v jejich prospěch“ a nemají se dopouštět „takového jednání, které narušuje jeho důstojnost, nestrannost nebo nezávislost, anebo zpochybňuje nezávislost nebo nestrannost rady“. Podobné stanovisko zaujal i legislativní odbor poslanecké sněmovny, které si Piráti vyžádali.

Stanovisko legislativního odboru sněmovny k možnému porušení zákona o vysílání členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Danielem Köpplem

Richterová upozornila nejen na televizní rozhovor, v němž byl Köppl označen jako člen Babišova marketingového týmu, ale také na platbu za analýzu, kterou dostal loni z transparentního účtu hnutí ANO. „Fakta zazněla, jsou neoddiskutovatelná,“ podotkl předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob. „Červená linie byla v tomto případě překročena,“ uvedl ke Köpplově působení Jan Lacina, který navrhl zmíněné usnesení, jež pak většina poslanců v hlasování odsouhlasila.

Případnému odvolání se Köppl chce bránit u soudu

Závazný výklad může dát pouze soud. Na ten se hodlá Köppl obrátit, pokud ho sněmovna odvolá. „Pokud to nastane, použiju nástroj, který je, a to je logicky právní cesta,“ řekl novinářům ve foyer sněmovny po jednání výboru. „Záleží na zdůvodnění,“ podotkl. „Nevím, na jakém základě to chtějí postavit, protože právní analýzy, které mám já, říkají něco jiného.“

V inkriminovaném vystoupení z Babišova štábu po prvním kole prezidentské volby ve vysílání České televize Köppl podle svých slov říkal věci, které jsou známé, a nic nového. Jako prostou informaci a nic, co by mohlo být ku prospěchu Babiše či hnutí ANO, hodnotí i svá slova z televizního vstupu o tom, jakou prezidentskému kandidátovi v daný den tým vybíral kravatu: „To bylo odlehčení, které nebylo součást kampaně.“

„Komentoval jsem obecné věci, které byly. To, jestli nějaký brand má nějakou hodnotu nebo nějaké atributy, je věc obecná, kterou může říct úplně každý. Nebylo tam nic, co by dokazovalo tento vztah,“ znovu odmítl, že byl součástí Babišova týmu - ať volebního, či marketingového. „Oba týmy měly jiné vedení a byli tam jiní lidé.“