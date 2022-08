Posmrtné nakupování je realitou. Jak se proměňuje zákaznické chování?

Po dvou letech máme ideální příležitost zhodnotit změny v nákupním chování spotřebitelů a také to, jak ovlivňují firmy, jejich produkty a služby. Zůstanou tyto změny – urychlené pandemií – trvalé, nebo jsou jen dočasné? Jak velké změny se udály v maloobchodu a co je třeba v důsledku toho udělat? Na to odpovídá čerstvý Future Shopper Report 2022.