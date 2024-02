PPF navýšila podíl ve švédské streamingové firmě Viaplay

Česká investiční skupina PPF navýšila podíl ve švédské mediální a streamingové firmě Viaplay na 29,29 %. Nárůst podílu je důsledkem dokončení rekapitalizace firmy Viaplay v celkové hodnotě čtyř miliard švédských korun (zhruba devět miliard českých korun), informovala agentura Reuters.

Viaplay se dostala pod tlak kvůli poklesu poptávky, za nímž stály rostoucí životní náklady spotřebitelů. Počet jejích předplatitelů v předchozích letech kontinuálně rostl, v prvním kvartálu 2023 překročil 7,5 milionu, v druhém a třetím čtvrtletí loňska byl ale zhruba o milion nižší. V prosinci firma oznámila, že přikročí ke zvýšení kapitálu a restrukturalizaci dluhu.

PPF loni ve Viaplay získala zhruba šestiprocentní podíl. Vlastní i tuzemskou TV Nova či podíl v německé mediální skupině ProSiebenSat1. „Skupina PPF se v investicích zaměřuje na čtyři hlavní obory: telekomunikace, finanční služby, média a e-commerce. Naše investice do Viaplay je v souladu s touto strategií,“ sdělil agentuře ČTK mluvčí PPF Leoš Rousek.

Podíl ve Viaplay v rámci rekapitalizace zvýšila i společnost Canal Plus, a to na 29,33 % z dosavadních 12 %. Canal Plus je součástí francouzské mediální skupiny Vivendi. „Se zdravou kapitálovou strukturou, jasným plánem a novým a odhodlaným řídicím týmem si Viaplay vytvořila základy pro úspěšný obrat v hospodaření,“ věří šéf Canal Plus Maxime Saada.

