PR Brunch: Jak komunikovat diverzitu, rovnost a inkluzi, aby přinášely hodnotu

Osmnáctý PR Brunch přinese odpověď na otázku, jak by měly organizace komunikovat interně i externě svůj postoj k diverzitě, respektive jakým způsobem ji zavádějí do praxe, jak celé DEI komunikují, aby vše pochopili jak zaměstnanci, tak externí stakeholdeři, a to vše s ohledem na přínos pro organizaci.

Agentura Pram Consulting ve spolupráci s Médiářem pořádá ve čtvrtek 12. ledna 2023 tradiční PR Brunch. Tentokrát je hlavním tématem diverzita, rovnost a inkluze. Zaměří se především na to, jak by měli odborníci na komunikaci prostřednictvím své práce přispívat k vytváření hodnoty, kterou by DEI mělo organizacím přinášet.

S tematikou vás detailně seznámí Iveta Kutišová, ředitelka komunikace společnosti Ikea, Veronika Němcová, ředitelka komunikace společnosti Coca-Cola, a Petr Pokorný, ředitel lidských zdrojů společnosti Tesco.

Návštěvníci PR Brunche se dozvědí, jaký je rozdíl mezi diverzitou, rovností a inkluzí, jaké jsou příklady zavedení DEI ve světě a v Česku, co DEI organizacím přináší, respektive jaké jsou nástrahy. Přednášející prozradí tipy a strategie, jak by se firmy měly odpovědně postavit k DEI a jak ho zakomponovat do firemní DNA.

Registrace na PR Brunch

Registrace je povinná z důvodu omezené kapacity.

PR Brunch věnovaný tématu diverzity, rovnosti a inkluze proběhne ve čtvrtek 12. ledna 2023 od 9.00 v Magenta Experience Centru v přízemí obchodního centra Arkády Pankrác u vchodu z ulice Hvězdova. Celý prostor i občerstvení budou přizpůsobeny současné situaci a nařízením.

Společnosti, které začleňují diverzitu a inkluzi do všech svých politik a procesů, jsou inovativnější, dosahují vyšších zisků, mají houževnatější a silnější pracovní týmy, jejich značka je uznávanější a hlavně: přitahují více talentů. Potvrzují to i data mnoha studií, o kterých bude mluvit Patrik Schober, managing partner PR agentury Pram Consulting. Hosté pak představí globální i lokální příklady DEI organizací, pro které pracují, takže se máte možnost dozvědět o zákulisí komunikace a zavádění DEI v jednotlivých firmách.