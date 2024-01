PR Brunch představil sedm trendů pro kampaně postavené na poslání firem

V dnešním světě plném proměnlivých trendů a očekávání vysoké transparentnosti je nezbytné, aby firmy nejen formulovaly své poslání, ale aby bylo základem všech jejich činností. To zahrnuje nejen firemní cíle a design produktů, ale i interní a externí komunikaci. Mělo by rezonovat s každým stakeholderem, od zaměstnanců až po zákazníky a širší společnost.

Lidé nekupují to, co děláme, ale proč to děláme. A to, co děláme, jednoduše ukazuje, čemu věříme...

Už 21. PR Brunch se zaměřil na otázky týkající se popsání hodnot společnosti a jak do komunikace propsat bájné „why“, tedy proč firmy vlastně existují. Experti z předních českých firem prezentovali realizované kampaně, které byly postavené na jejich poslání .

Poslání přímo ovlivňuje fungování a úspěch organizace

V úvodní části zdůraznil Patrik Schober, řídící partner v Pram Consulting, důležitost jasného a autentického nastavení poslání v komunikaci organizace. Ve chvíli, kdy je totiž efektivně začleněno do všech aspektů fungování společnosti, od firemní strategie a interních procesů až po vnější kampaně, pozitivně se odrazí do prodejů a reálných výsledků firmy. „Pokud totiž chtějí vedoucí pracovníci uspět, musí vysvětlit, čemu věří, aby přilákali lidi s podobným přesvědčením. Ukáží tak, jak úspěch organizace přispívá všem klíčovým zainteresovaným stranám – lidem, společnosti, planetě i akcionářům,“ doplňuje Schober.

Schober pro letošní rok definoval sedm trendů pro kampaně postavené na poslání firem:

diverzita, rovnost, inkluze posílení postavení žen LGBTQ+ občanská angažovanost ochrana zvířat veřejná bezpečnost životní prostředí

Více se o nich můžete dozvědět z připravovaného e-booku.

Objednejte si e-book zdarma

Digitální inovace a prosperita ve střední a východní Evropě

Lenka Čábelová představila, jak Microsoft využívá digitalizaci k podpoře lepší budoucnosti ve střední a východní Evropě. Svým přístupem a projektem Index digitálních budoucností demonstruje, jak mohou firmy používat data k podpoře svého poslání a lokálně přispět ke společenským a ekonomickým změnám.

V rámci kampaně založené na poslání firmy pomáhá Microsoft urychlovat pozitivní dopady digitalizace s pomocí datových modelů a interaktivních nástrojů. „Vzali jsme dohromady data z řady věrohodných zdrojů a pomocí datové analytiky si ověřili, že zde existuje korelace mezi úrovní digitalizace a výší socioekonomických faktorů. Kromě nadstandardně úspěšné kampaně jsme získali reálné argumenty pro jednání s veřejným sektorem, ze kterých neustále čerpáme,“ vysvětlila Čábelová.

Odpovědná konzumace prospívá firmě i společnosti

Jitka Plchová z Plzeňského Prazdroje ukázala, jak lze poslání propojit se strategií udržitelnosti a budováním smysluplných vztahů. Představila řadu kampaní zaměřených na podporu zodpovědného pití, zapojení lokálních komunit i ochranu přírodních zdrojů.

„Poslání není jenom líbivá věta, se kterou se můžeme ztotožnit, ale všechny projekty vybudované na jejím základě by měly firmě přinášet zisk. V celé skupině Asahi chceme pracovat pro planetu a pro lidi. V kampaních se tak například zaměřujeme na důležitost střídmého pití, ale i rozbourání stereotypu, že pivo je jen mužská záležitost,“ doplnila Plchová.

Kampaň značky Radegast za odpovědné hospodaření s vodou se zaměřuje na edukaci spotřebitelů a dlouhodobý problém suché půdy. Jako průkopník v šetrném nakládání s vodou minimalizuje její spotřebu ve výrobě. Díky tomu si například už 61 % zákazníků spojuje značku s ochranou vody.

Lepší každodenní život pro co nejvíce lidí

Marek Vomočil z IKEA se zaměřil na to, jak mohou hodnoty a dlouhodobá vize společnosti formovat její komunikační strategii. Prezentoval příklady, jak IKEA integruje své hodnoty do sociálně zaměřených projektů a komunikačních kampaní, které podporují inkluzi, diverzitu a udržitelnost.

„Když Ingvar Kamprad zakládal před více než 80 lety společnost IKEA, definoval její poslání skrze vizi – vytvářet lepší každodenní život pro co nejvíce lidí. Dodnes je základem pro jakoukoliv komerční i nekomerční kampaň. Přitom slovo lepší neurčuje pouze lepší materiál, design, interiérové, udržitelné řešení, ale také lepší domov i společnost, ve které žijeme a kde platí férové podmínky pro každého,“ řekl Marek Vomočil.

Například v rámci kampaně Za bezpečný domov pomáhá firma otevírat často tabuizované téma domácího násilí nejen pro širokou veřejnost, ale podporuje také společně s neziskovými organizacemi zakotvení zákonu o domácím násilí do české legislativy.

Poslání vytváří společný svět mezi zákazníkem a firmou

Řečníci se shodují na tom, že mít smysl v životě, v podnikání či v práci je základní lidská potřeba. Zároveň podnikání je ve své podstatě postaveno na lidských vztazích, které fungují pouze pokud dávají smysl.

Jak mohou společnosti zajistit, aby všechny zúčastněné strany měly z jejich poslání prospěch? Nejprve je třeba jasně určit, kdo jsou její stakeholdeři, co potřebují a jak by firma mohla pomoci tyto potřeby uspokojit. Takový pohled na podnikání přesahuje čtyři zdi organizace a mobilizuje všechny stakeholdery k dosažení společného cíle. Na podnikání je pak nahlíženo jako na ekosystém založený na vzájemně prospěšné provázanosti všech zúčastněných stran, v jehož centru se nacházejí zaměstnanci. Právě ti vytvářejí a rozvíjejí autentické vztahy jak uvnitř společnosti, tak i se všemi stakeholdery.

Když se pracuje s posláním, člověk se mnohem rychleji dostane ke společnému světu mezi firmou a zákazníkem, díky kterému pak lze navzájem komunikovat.

Závěry debaty z PR Brunche na téma poslání značek shrne e-book.

Objednejte si e-book zdarma

Fotoreportáž Vojty Herouta

Text je součástí placené spolupráce s agenturou Pram Consulting

Sdílejte