PR Gang je součástí projektu Den hejtmanem, studentům bude radit v oblasti PR a sociálních sítí

Studentská agentura PR Gang se nově zapojila do soutěžního projektu Jihomoravského kraje Den hejtmanem. Jeho účastníkům ze středních škol bude poskytovat konzultace a školení v oblasti public relations nebo prezentace na sociálních sítích. Vítěz projektu si na jeden den vyzkouší funkci hejtmana kraje.

Vzdělávací projekt PR Gang brněnské agentury Lesensky.cz se bude v rámci druhého ročníku soutěže Den hejtmanem zaměřovat zejména na rady v oblasti komunikace s veřejností, politického marketingu a efektivního využívání sociálních sítí. „PR Gang dosud spolupracoval pouze se studenty vysokých škol, jedná se tedy o vůbec první kontakt se středoškoláky. Jsme proto velmi rádi, že je můžeme touto cestou podpořit ve snaze získat nové zkušenosti. V projektu jim předáme potřebné znalosti z praxe a reálných kampaní, abychom pomohli rozvíjet jejich znalosti,“ říká ke spolupráci Petr Lesenský, zakladatel studentské agentury PR Gang.

Celá akce se koná pod záštitou současného hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha ve spolupráci s Katedrou politologie Fakulty sociálních studií a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity. Krajské finále před komisí a voliteli proběhne v březnu příštího roku. „Že do soutěže vstupují profesionálové z oblasti PR, je skvělá zpráva. Cílem projektu je, aby si studenti a studentky na vlastní kůži vyzkoušeli, jak funguje kampaň, komunikace s veřejností, a dokázali srozumitelně prosazovat svoje názory. To jsou věci, které se jim budou hodit všude – ať už v práci, nebo když se zapojí do občanské společnosti,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Do druhého ročníku projektu Den hejtmanem se mohly opět hlásit tříčlenné týmy studentů, které budou soutěžit o poukázky v celkové hodnotě sto tisíc korun nebo vzdělávací program v oblasti politického marketingu. Hlavní výhrou je však jeden den v kůži krajského hejtmana. V soutěži tak budou středoškoláci například připravovat grafické návrhy billboardů, propagační volební materiály, přednášet proslov k voličům nebo absolvovat debaty kandidátů. „Naše soutěž má výrazný vzdělávací rozměr. Ve spolupráci s našimi partnery získají přihlášení účastníci ze středních škol sadu vědomostí a dovedností z oblasti sociální komunikace, politického marketingu a veřejné správy. Mají tak šanci se výrazně posunout k odpovědné občanské participaci na veřejném dění,“ uvádí studijní a výchovný poradce Jindřich Svoboda z brněnského Gymnázia Vídeňská, jehož tým studentů soutěž již druhým rokem organizuje.

PR Gang je vzdělávací projekt, který vznikl v roce 2017 pod střechou brněnské agentury Lesensky.cz. Ve spolupráci s univerzitami připravuje vzdělávací programy pro studenty komunikačních a marketingových oborů. Do aktivit PR Gangu se dosud zapojilo na tisíc studentů brněnských vysokých škol. Cílem projektu je zprostředkovat jim konkrétní zkušenosti z praxe a možnost vyzkoušet si práci pro reálné klienty. V rámci PR Gangu si už studenti otestovali své schopnosti na úkolech pro více než 30 firem.

Sdílejte