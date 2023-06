PR Klub letos přibral už třicítku členů z řad agentur, úřadů a institucí

Oborová organizace PR Klub, která sdružuje a vzdělává profesionály v oblasti komunikace a vnějších vztahů, během Shromáždění členů, svého nejvyššího orgánu, oznámila, že se její řady od začátku roku rozrostly o 29 institucionálních členů. Přihlásit se k etickému kodexu a užívat členské benefity oborové asociace mohou od začátku letoška totiž nově i firmy, agentury, státní úřady a veřejné a neziskové organizace. Celkově PR Klub sdružuje přes 300 profesionálů a institucí v oblasti PR a komunikace.

Institucionálními členy se během prvních pěti měsíců letošního roku staly Air Bank, Alensa, Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, Coca Cola HBC, Česká centra, České Radiokomunikace, ČEZ, Dům zahraniční spolupráce, E.On Česká republika, KDU-ČSL, Komerční banka, Letiště Praha, Monitora Media, RSJ / Nadace RSJ, PPL CZ, Provident Financial, Sev.en Energy, Škoda Auto, The Lego Group, Tipsport, T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic a Vysoká škola ekonomická v Praze a agentury Adison, AMI Communications, Hero & Outlaw, Knowlimits Group, Parliamo a Svengali Communications.

„PR Klub zareagoval na dlouhodobou poptávku členství ze stran firem, veřejných institucí a také agentur, kterým dává smysl, jakou přidanou hodnotu přinášíme pro členy v oblasti péče o reputaci, vztahy se stakeholdery a etiky komunikace. Aktuálně máme téměř tři desítky organizací a podobný počet projevil ještě zájem. PR Klub se tak začíná transformovat do něčeho mnohem většího než původního sdružení expertů na PR,“ prohlásil Pavel Vlček, konzultant v oblasti public affairs a komunikace, který na členském shromáždění minulý týden obhájil pozici předsedy Výkonného výboru PR Klubu.

Pozice členů Výkonného výboru na Shromáždění členů obhájili rovněž Jana Pečenková, generální manažerka agentury Grayling, Kateřina Pavlíková, tisková mluvčí cestovní kanceláře Čedok, a Ladislav Kříž, manažer útvaru komunikace ve společnosti ČEZ. Ve svých mandátech pokračuje i místopředsedkyně Výkonného výboru Patricie Šedivá, head of communication operátora T-Mobile.

Členkami Revizní rady byly opětovně zvoleny Alexandra Ruberová, jednatelka Conso Eminens, a Denisa Ratajová, vedoucí komunikace domova Sue Ryder. Třetím členem se stal Petr Langer, PR & communication manager společnosti Alensa a bývalý předseda Výkonného výboru. Ten byl do Revizní rady kooptován po náhlém úmrtí dlouholeté členky Revizní rady Lucie Zaki.

PR Klub příští týden oslaví 25 let svého působení a při té příležitosti zveřejní finalisty 29 kategorií nejstarší oborové soutěže komunikačních projektů a firemních médií Zlatý středník. Ta má letos 21 let. Do aktuálního ročníku zadavatelé, agentury a neziskové organizace podali rekordních 659 přihlášek. PR Klub uděluje rovněž výroční ocenění Mluvčí roku.