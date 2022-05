PR tým agentury Grayling řídí Kristýna Hájková

Do české pobočky mezinárodní komunikační agentury Grayling nastoupila Kristýna Hájková. Z pozice head of public relations vede tým seniorních konzultantů, kteří pracují pro řadu klientů z oblasti financí, technologií, FMCG nebo zdravotnictví, jako jsou Visa, Astra Zeneca, Amazon, Jaguar Land Rover nebo Albert. Cílem Hájkové je rozšířit klientské aktivity do oblasti integrovaných marketingových kampaní a nabídnout stávajícím i novým klientům agentury víc služeb nad rámec klasického PR.

„Současně působí jako lektorka na univerzitě, takže bude za naši agenturu rozvíjet také spolupráci s vysokými školami,“ říká Anna Balíčková, která jako managing director od března Grayling Czech Republic & Slovakia řídí.

Hájková má přes 10 let zkušeností v oblasti PR a marketingu, v minulosti působila v agenturách AMI Communications nebo Bison & Rose, kde měla na starosti zejména oblast zdravotnictví. Později zodpovídala za komunikaci Středočeského inovačního centra, hotelu InterContinental Prague (nyní v síti Fairmont) nebo projektů společnosti Odien Group developera Mika Sarana. Působí i jako lektorka na Newton University.