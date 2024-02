Praha rozdělila 10 milionů Kč, podpořila filmy o Kafkovi i o Anežce České

Celkem 9,7 milionu Kč obdrželo devět chystaných filmů ve výzvě na podporu propagace Prahy prostřednictvím audiovize, vyhlášené Pražským audiovizuálním nadačním fondem. Podporu dostali režiséři Agnieszka Holland na film Franz o Franzi Kafkovi (tři miliony), Dagmar Knöpfel na dvoudílnou minisérii Anežka o Anežce České (dva miliony), po milionu pak Bohdan Sláma na příběh z osmašedesátého Konec světa či Tomáš Vorel na Džob, volné pokračování Gymplu a Vejšky.

V hlavní rolích Franze se představí Ivan Trojan, jeho syn Josef a také Jenovéfa Boková, která hraje i v Džobu. Anežku Přemyslovnu ztvární Eliška Křenková. V Konci světa má hlavní úlohu Miroslav Krobot.

Zahraniční i české produkce, které natáčely nebo budou natáčet v hlavním městě, musejí splňovat dvě zásadní podmínky: Praha v audiovizuálních dílech musí představovat sebe samu a projekty musejí mít zajištěnou mezinárodní distribuci. „Odliv nejen zahraničních produkcí se dotýká i Prahy, jejich podpora je tedy pro nadační fond prioritou,“ uvádí organizace zřizovaná a financovaná pražským magistrátem, která loni podpořila poprvé také studentské filmy. Zahraniční projekty do Česka přinášejí nemalé investice, podporují lokální byznys i zaměstnávaní místních profesionálů: „Pokud by Praha o takové příležitosti přišla, omezí ji to nejen v rámci ambicí na podporu kultury a umění, ale i v ekonomického sektoru napojeném na dynamicky se rozvíjející audiovizuální průmysl.“

„Loni nám dva už registrované projekty utekly zpátky do Německa, díky podpoře Berlína. Když tamní fond zjistil, že se mají točit v Česku, začal s producenty znovu jednat a dopadlo to výhodně pro Berlín a špatně pro nás,“ popisuje producent Ladislav Jelínek ze společnosti Mia Film poskytující servis zahraničním štábům, které chtějí natáčet v Česku. „S rostoucí inflací a s ní souvisejícími platovými požadavky a výší pobídek se začínáme výrazně potýkat s odlivem zájmu točit u nás. Najednou jsou zajímavé Polsko, Slovensko a třeba i Rakousko – na projekty ze současnosti. Každá podpora je ještě větším přínosem, než byla v minulosti.“

Do výzvy pro filmaře, vyhlášené pražským fondem loni na podzim, se přihlásilo 29 projektů, z toho 12 dokumentárních snímků, jeden animovaný, celkově převládal žánr dramatu a komedie. „Kromě velkých koprodukčních projektů renomovaných tvůrců a tvůrkyň se objevují také debutové české projekty, které zajímavým způsobem pracují se zobrazením metropole. Přitom originálně naplňují marketingové principy, kvůli kterým byl Pražský audiovizuální fond zřízen, mají zajištěnou zahraniční distribuci a mohou i uspět na festivalovém okruhu,“ řekl předseda správní rady fondu David Havaš. Debutujícími režisérkami jsou Natálie Antoňáková (Něco s námi je) a Piaoyu Xie (Ošklivá Mandarínka).

Podpořené filmové projekty Franz Celovečerní film, koprodukce ČR/Německo/Polsko/Francie Biografické drama inspirované životem a tvorbou jednoho z nejslavnějších spisovatelů, který je bytostně spojen s Prahou. Mozaika okamžiků života i díla Franze Kafky pod režijní taktovkou Agnieszky Holland. „Ve filmu Franz hraje Praha významnou roli. Franz Kafka se zde narodil, vyrostl tady, vystudoval, pracoval a psal. Ve všech jeho dílech také toto město a jeho lidé probleskují na povrch. Společně s režisérkou Agnieszkou Holland máme nejen ke Kafkovi, ale i k Praze blízký vztah a diváky chceme právě do vidění Kafkovy Prahy, prostřednictvím filmu Franz, pozvat,“ popisuje producentka Šárka Cimbalová. Holland začala natáčet film Franz v prosinci minulého roku. V Praze se bude biopic o Kafkovi natáčet v dubnu a květnu na Starém městě, Malá Straně i v čtvrti Josefov. Žadatel: Marlene Film Production

Režie: Agnieszka Holland

Hrají: Jenovéfa Boková , Ivan Trojan , Josef Trojan

, , Nadační příspěvek: 3.000.000 Kč Anežka Minisérie, koprodukce ČR/Německo/Polsko/Slovensko Dvoudílná televizní minisérie popisuje život svaté Anežky České (Anežky Přemyslovny), která byla s Prahou od svých čtrnácti let neodmyslitelně spojená. Životopisné drama o silné ženě, které se vzepřela svému osudu a rozhodla se zasvětit svůj život pomoci jiným lidem, se bude natáčet v Praze, dotvořené do obrazu středověkého města. „Život a dílo Anežky jsou s Prahou neodmyslitelně spojené, a my jsme upřímně rádi, že také díky podpoře fondu vytvoříme obraz středověké Prahy, ve které Anežka žila a působila,“ říká Karla Stojáková, producentka minisérie Anežka. „Vizuálně je v seriálu přítomen historický obraz Prahy 13. století. Protože točíme o středověku, bez využití ateliérů, pak pro docílení historické a estetické věrohodnosti budeme natáčet v reálných lokacích, které se podobají místům, kde Anežka žila – což bude také v reálných lokacích v Praze. Pomocí VFX postprodukce pak budeme dotvářet obraz Prahy ve 13. století.“ Pražské natáčení na místech, jako jsou Anežský klášter, Pražský hrad, Bazilika sv. Víta, začne během letošního roku. Žadatel: Film kolektiv s.r.o

Režie: Dagmar Knöpfel

Hrají: Eliška Křenková , Alexander Fehling , Boleslav Polívka

, , Nadační příspěvek: 2.000.000 Kč Konec světa Celovečerní film, koprodukce ČR/Slovensko Na pozadí dramatických událostí srpna 1968 líčí režisér Bohdan Sláma příběh malého Tondy a jeho dědy, kteří si mezi sebou navzdory politické situaci, neshodám v rodině, drobným i větším lžím vytvoří silné pouto. „Příběh našeho filmu vychází ze skutečné události, která se odehrála v Praze v roce 1968. Proto při volbě místa natáčení byla Praha první volbou. Nicméně v poslední době je natáčení v pražských lokacích finančně velmi nákladné. Podpora Pražského audiovizuálního fondu nám tedy pomohla tento původní záměr uskutečnit,“ konstatují Martin Růžička a Jindřich Motýl, producenti filmu. Drama se natáčelo v létě a na podzim minulého roku na rozličných pražských lokacích (Malostranské nábřeží, Bohnice, Žižkov, Vršovice a další). Žadatel: Luminar Film

Režie: Bohdan Sláma

Hrají: Miroslav Krobot , Zuzana Mauréry , Magdaléna Borová , Daniel Fischer

, , , Nadační příspěvek: 1.000.000 Kč Ošklivá Mandarínka Celovečerní film, koprodukce ČR/Taiwan/Slovensko Yiou, čínská cellistka, poznala při studiích v Praze svou první opravdovou lásku – slovenskou urbanistku Gretu. Do Číny se vrátit nechce, studentské vízum ji ale brzy končí, a tak jedinou možností, pokud nedostane pracovní vízum, je zažádat o to partnerské. Pro jeho získání musí shromáždit dostatek dokladů o společně sdíleném životě s Gretou. Je jejich láska dostatečně silná, aby překonala takovou zkoušku? „Praha je třetí postavou našeho filmu Ošklivá Mandarínka. Je tím místem, kde hlavní hrdinky prožijí svůj životní příběh, který chceme vyprávět světu skrze jeho nezaměnitelnou krásu,“ řekla Veronika Kührová, producentka filmu. LGBTQI+ drama o krizi milostném vztahu čínské cellistky a slovenské urbanistky, které spolu žijí v Praze, se začne natáčet na podzim letošního roku na Starém městě, na Vinohradech, ve Stromovce, v Rudolfinum nebo HAMU. Žadatel: Analog Vision s.r.o.

Režie: Piaoyu Xie

Hrají: Barbora Bočková , Lucy 66

, Nadační příspěvek: 1.000.000 Kč Džob Celovečerní film, ČR Kamarádi Petr a Michal, kteří se spolu znají už od gymplu, žijí naprosto rozdílné životy: jeden se již usadil, má dobře placenou práci a rodinu, druhý je samotář s nenaplněnými uměleckými ambicemi. Stále je ale spojuje jejich vášeň: graffiti. Volné pokračování Gymplu a Vejšky režiséra Tomáše Vorla. „Prahu ukážeme jako zajímavé evropské město z hlediska street artu. Street art, podobně jako v Berlíně, je zde na vysoké úrovni, a to může být pro mladé domácí i zahraniční publikum poměrně lákavou nabídkou pro návštěvu Prahy. Vybrali jsme moderně postavené komplexy s důrazem na zajímavou architekturu tak, aby bylo vidět, že i nové stavby v Praze stojí za pozornost,“ uvedl producent Miloslav Šmídmajer. Snímek se začne natáčet v pražských ulicích letos na podzim. Žadatel: Bio Illusion, s.r.o.

Režie: Tomáš Vorel

Hrají: Jiří Mádl , Tomáš Vorel ml. , Jenovéfa Boková , Jan Kraus

, , , Nadační příspěvek: 1.000.000 Kč Něco s námi je Celovečerní film, ČR Příběh Nory, studentky žurnalistiky, která se po nevydařeném vztahu s labilním umělcem Stanem, opět sblíží se svým bývalým přítelem Adamem. Generační drama o hledání sama sebe a nelehkém navazování často efemérních vztahů generace Z a Y. „Film vypráví o snaze porazit vlastní démony a doopravdy dospět v kontextu dnešní doby, přičemž autenticky zachycuje také život mladých lidí ve velkoměstě 21. století. Praha je tak nedílnou součástí příběhu, další postavou, která je blízkým ‚společníkem‘ všech protagonistů. Každá postava má vlastní čtvrť, která doplňuje její charakter,“ vysvětluje producent Matěj Paclík. Natáčet se začne na konci roku na Žižkově, Karlíně, na Praze 7 i v okrajových částech Prahy. Žadatel: Breathless Films s.r.o.

Režie: Natália Antoňáková

Hrají: Cyril Dobrý , Jindřiška Dudziaková , Janek Gregor

, , Nadační příspěvek: 800.000 Kč Petra si jde zaplavat Televizní film, Německo Německá romantická komedie pro televizi ZDF vypráví o Petře, bývalé ředitelce velké německé obchodní společnosti, která se se svým mužem vydává v karavanu na dobrodružnou cestu po České republice. Jak bude ženě, která byla zvyklá vše plánovat a intenzivně pracovat vyhovovat nomádský život bez luxusu? Snímek se začne v Praze natáčet v dubnu letošního roku. „Díky podpoře od Pražského audiovizuálního nadačního fondu si budeme moct dovolit točit v Praze i motivy, které bychom se jinak snažili najít v blízkých regionech, a zároveň nechat v Praze ubytované zahraniční kolegy a herce po celou dobu natáčení,“ říká producent Ladislav Jelínek. Žadatel: Mia Film s.r.o.

Režie: Rainer Kaumann

Nadační příspěvek: 700.000 Kč Pocta novému cirkusu Celovečerní dokumentární film, ČR Dokument zachycuje přípravy i výsledné představení Pocta novému cirkusu / Aquanauts během festivalu Letní Letná. Jedinečná show s třiceti osmi artisty z Česka, Švédska, Slovenska a Ukrajiny, kteří ve stříbrných overalech předvedli svou nebezpečnou a fascinující show zavěšeni třicet metrů nad pražskou Letnou. Součástí dokumentu, který volně navazuje na dokumentární portrét Provazochodkyně nad Prahou, jsou i záběry z intenzivních příprav v backstage. „Dokument jsme natáčeli na jednom z nejvýznamnějších pražských festivalů Letní Letná, zaměřeném převážně na žánr nového cirkusu. Právě na dvacátém ročníku jsme sbírali video materiál pro dokument, jenž se bude věnovat nejen tomuto druhu umění, ale především umělcům, kteří i přes veškerou bezmeznou dřinu jdou za svým snem,“ popisuje Ivana Pěkná, producentka filmu. Žadatel: Gasparo

Režie: Adam Sejk

Účinkují: Jesper Nikolajeff , Esmeralda Nikolajeff , Robin Leo

, , Nadační příspěvek: 150.000 Kč Ztracený svět Jana Sováka Celovečerní dokumentární film, ČR Jan Sovák, výtvarník v oblasti paleoartu, pokračovatele Zdeňka Buriana, je dnes uznávanou autoritou nejen v Česku, ale i ve světě. Dokument rámuje vznik obrazu býložravého Stegosaura, za jehož ostatky se Svěrák vydává až do americké oblasti „Morrison Formation“, na pozadí tohoto procesu pak sledujeme umělcův osobní příběh: od prvotní fascinace díly Zdeňka Buriana, přes ilustrace k Jurskému parku až po současné práce pro přední světová muzea, to pražské Národní nevyjímaje. „Sledujeme cestu paleoartisty Jana Sováka od dětských snů a kontaktů se Zdeňkem Burianem až po uskutečnění snů v kanadské Albertě, spolupráci s předními světovými paleontology, Universal Studios, National Geographic, Discovery Channel, až po návrat do Prahy a vytvoření konceptu a řady exponátů pro novou přírodovědnou expozici v nádherné budově Národního muzea,“ líčí Marek Foltman, producent snímku. Žadatel: Brábek Film Production

Režie: Petr Hajn

Účinkují: Jan Sovák , Phil Currie , paleontolog Štěpán Pícha

, , paleontolog Nadační příspěvek: 50.000 Kč

